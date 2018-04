Slavia jen remizovala v Liberci a na Plzeň ztrácí už sedm bodů

Fotbalisté Slavie Praha remizovali ve šlágru 25. ligového kola v Liberci bez branek a vzdálila se jim obhajoba titulu. Na vedoucí Plzeň ztrácejí z druhého místa tabulky už sedm bodů. Slovan bodoval po předchozích dvou porážkách a posunul se na pátou příčku před Jablonec. V největší šanci nedělního utkání nastřelil těsně před pauzou hostující Josef Hušbauer tyč a červenobílí nevyužili ani přesilovku po vyloučení Matěje Pulkraba ze 77. minuty. I ve druhém nedělním zápase se body dělily, po bodu si ze vzájemného zápasu odnesly Karviná a Teplice.

Slavia stále zápolí s marodkou, a tak trenér Trpišovský postavil poprvé v lize na jaře na levý kraj obrany Floa. Poprvé v základní sestavě Pražanů hrál letos útočník Tecl. Domácí kouč Holoubek překvapil a premiérově v nejvyšší soutěži nasadil od začátku záložníka Wiesnera.

Slovan začal ve skvělé kulise a hned v páté minutě měl velkou šanci Breite, jenž z voleje přestřelil. Poté postupoval do brejku Pulkrab, ale hostující obrana srazila střelu na roh.

Pražané v druhé části první půle přidali. Ve 32. minutě jeden z bývalých libereckých hráčů ve slávistickém dresu Sýkora pálil po zemi křížnou střelou vedle a pět minut před pauzou v největší šanci trefil Hušbauer z podobné pozice tyč.

Slávistický kouč Trpišovský s realizačním týmem a sportovní ředitel Nezmar přišli do Edenu v zimě ze Slovanu, libereckou minulosti navíc má i řada hostujících hráčů, takže zápas byl oboustranně velmi vyhecovaný. Jen za úvodní dějství rozdal sudí Příhoda pět žlutých karet.

Po přestávce musel ze hry zraněný Hušbauer. Červenobílí vstoupili do druhé půle lépe a po Floově centru jen těsně nedosáhl na míč před prázdnou bránou Tecl. Proti Bořilovi pak dobře vystartoval gólman Hladký a když už Ngadeu po rohu dostal balon do domácí sítě, trefa neplatila kvůli ofsajdu, což potvrdil videorozhodčí.

V 65. minutě mohli udeřit Severočeši - brankář Pražanů Kolář jen sledoval, jak Potočného střela těsně zpoza vápna minula tyč.

V 77. minutě rozhodčí Příhoda udělil druhou žlutou kartu Pulkrabovi, ale hosté přesilovku nevyužili. Naopak po brejku mohl rozhodnout domácí Pilař, který z dálky těsně minul. Liberec bodoval v pátém z posledních šesti vzájemných ligových duelů a částečně oplatil Slavii nedávnou porážku 0:2 z domácího poháru v Edenu.

Remízou skončil i zápas mezi Karvinou a Teplicemi

Po opatrném začátku jako první zahrozili hosté, kdy se do míče nádherně položil Vondrášek a v akrobatické pozici mířil zpoza vápna těsně vedle horního rohu. Na druhé straně vzápětí odpověděl pěknou táhlou ranou Budínský, ale po rychlé kombinaci branku těsně minul.

Karviná byla aktivnější, ale nedokázala se prosadit. Čoličův centr si do branky málem srazil hostující obránce Krob, nikým nehlídaný Štepanovský poté v dobré pozici nedokázal zpracovat míč a ve 36. minutě domácí záložník neuspěl ani pět minut před přestávkou, kdy trefil tyč.

Karviná v závěru poločasu ještě přitlačila a dočkala se odměny, když po zákroku Kučery na Wágnera odpískal rozhodčí v nastavení penaltu, kterou proměnil Budínský. V probíhající sezoně zaznamenal osmou branku a dotáhl se na nejlepšího týmového střelce Wágnera.

"Za mě to byla přísná penalta. Na Wágnera jsem jen položil ruku, přihrál to. Rozhodčí si to ale asi obhájí," řekl Kučera . "Postrčil mě ve výskoku, za mě jasná penalta," prohlásil Wágner.

Vedení domácím dlouho nevydrželo, protože asi půl minuty po rozehrání druhé půle vyrovnal Žitný. Český reprezentant do 19 let se prosadil po nákopu do vápna. Skóroval ve třetím utkání po sobě a celkově si v šesti jarních startech připsal čtvrtou branku. "Po tom průběhu jsme spokojeni s bodem, ale se hrou nemůžeme být spokojeni vůbec, nešlo nám to. Dostali jsme seřváno v kabině, takže jsme museli jezdit hned od začátku. Naštěstí to vyšlo hned tím prvním centrem, zakončil jsem to tak, jak jsem chtěl, snad jen razance nebyla taková, ale prošlo to," řekl Žitný.

Vrátit Karviné náskok mohl Panák, který šel sám na gólmana Diviše, ale z úhlu se prosadit nedokázal. V podobné situaci se poté objevil i Kalabiška, ale ani on neuspěl. Šance domácích na vítězství zvýšil v 70. minutě Vaněček, který byl po druhé žluté kartě vyloučen.

Domácí ale přesilovku nevyužili, ale teplická obrana odolala. Karviná si tak připsala šestou remízu z posledních sedmi zápasů a od předposlední Ostravy ji dělí stejně jako Duklu a Mladou Boleslav čtyři body. Severočeskému celku patří v tabulce osmá příčka.