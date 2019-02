Slavia láká Doležala. Škoda je ale naše jednička, říká Trpišovský

Domácí i Evropská liga a k tomu MOL Cup. Fotbalovou Slavii čeká na jaře boj na třech frontách a na soupisce má zatím jediného hrotového útočníka - Milana Škoda. Sešívané by měl ale ještě posílit jablonecký Martin Doležal, který dorazí na hostování. Pro trenéra Pražanů Jindřicha Trpišovského však zůstává jedničkou v útoku současný kapitán aktuálního lídra tuzemské nejvyšší soutěže.

Trasa ze severu Čech do Prahy už je poměrně tradiční záležitostí. V zimě takhle putoval z Jablonce do Edenu Lukáš Masopust. Teď by ho měl v nejbližší době následovat i Martin Doležal. "Záležitost je čerstvá, vyplynula ze situace. Jablonec nás oslovil o hostování některých hráčů a my jsme přemýšleli, co bychom z toho měli," řekl na tiskové konferenci před jarní částí sezony Trpišovský a ukázal na Doležala.

"V tuhle chvíli máme pouze jednoho hrotového útočníka a tím je Milan. Martin patří typologicky k jedněm z mála vápnových hráčů a mohl by nám vyřešit situaci zejména v létě, protože tolik útočníků nemáme," nastínil Trpišovský, jaké má plány s případnou posilou Doležalem. Ten určitě nezamíří do Edenu do víkendu a Slavia odehraje první kolo v Teplicích ještě bez něj, se Škodou v útoku. "Milan je pro nás útočník číslo jedna, takhle sezonu odstartujeme," prohlásil Trpišovský.

Slavistického trenéra těší před začátkem ligy, že se týmu podařila příprava podle představ. "Kádr je zdravý a vypadá výborně. Vzhledem k porci zápasů, jež nás na jaře čeká, máme jediného hrotového útočníka Milana Škodu. Nic nás nenutí někoho uvolňovat. Ale pokud ano, tak nám jako protihodnota vyplynul Doležal. Martin patří k málu hráčům do vápna. Jeho angažmá do léta by nám mohlo vyřešit alternativu za Milana.Na útočníky jsme během utkání hodně nároční toho hodně odpracovat. Takže by případný Martinův příchod dával větší možnosti do utkání, větší možnost výběru," dodal kouč. Opačným směrem do Jablonce by měli směřovat obránce Jakub Jugas a útočník Muris Mešanovič.

Současného kapitána příchod Doležala nijak netrápí. Konkurence ve Slavii je velká dost. Je jedno, jestli bude o něco větší," rýpl si ironicky Škoda. "Odtrénoval celou přípravu a troufnu si říct, že momentálně vypadá od léta vůbec nejlépe," dodal na adresu své útočné jedničky Trpišovský.