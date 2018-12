Slavia otočila průběh a uspěla v Opavě, Jablonec deklasoval Zlín

Fotbalisté Slavie vydřeli výhru 3:2 na hřišti opavského nováčka a po 17. kole udrželi v čele tabulky čtyřbodový náskok na druhou Plzeň. Pražané vedli po gólu Jaromíra Zmrhala, jenže Slezané skóre otočili penaltou Pavla Zavadila a trefou Nemanji Kuzmanoviče. Pak se ale podruhé prosadil Zmrhal a po vyloučení domácího Tomáše Smoly zajistil výhru sešívaných Tomáš Souček. Opava prohrála poprvé od návratu na svůj stadion z brněnského azylu.

"Hráči dokázali, že fotbal hrát umí i přes to, že proti nám stála velká kvalita. Pak nás vyloučením oslabil Smola. Proti Slavii je složité hrát v deseti, přesto si myslím, že inkasované branky byly laciné a dalo se jim zabránit. Po tom, jak utkání vypadalo a probíhalo, jsme měli bodovat," litoval opavský trenér Ivan Kopecký.

Pražané začali aktivně a po Hušbauerově centru na Škodu si málem balon srazil do vlastní brány Simerský. Ve 24. minutě se už slávisté dočkali. Po dlouhém autovém vhazování Coufala prodloužil Souček na Zmrhala a ten poslal míč Šromovi do protipohybu přesně na zadní tyč.

Autor úvodní branky vzápětí pálil těsně vedle a Škoda dělovkou zazvonil na pravou tyč. Pak poprvé vážněji zahrozili Slezané. Zapalač si v šestnáctce prostrčil míč mezi obránce, Bořil ho stáhl k zemi a sudí Pechanec ukázal na penaltu. Balon si vzal Zavadil a nekompromisní bombou pod břevno srovnal. Čtyřicetiletý záložník tak vylepšil vlastní rekord nejstaršího střelce, který kdy skóroval v samostatné lize.

"Do utkání jsme vstoupili dobře. Solidně jsme kombinovali, dali jsme gól a dařilo se nám velice dobře otáčet hru. Byli jsme silní na míči, ale místo toho, abychom dali gól na 2:0, přišla chyba a pokutový kop, který domácí proměnili. Pak se dostali do tlaku a dominovali," hodnotil kouč Slavie Jindřich Trrpišovský.

V závěru první půle mohla Opava přidat druhý zásah. Hlavičku Kuzmanoviče ovšem Kolář vytáhl na břevno a krátce nato pálil srbský útočník těsně nad bránu. Co nadšeně bojujícím domácím nevyšlo na konci prvního poločasu, klaplo hned po změně stran. Zavadil parádně rozehral standardku a Smola skóroval, jenže radost opavským fotbalistům překazil zdvižený praporek pomezního rozhodčího.

Tribuny v Městských sadech ještě zlostně bouřily, když Zapalač poslal dlouhý balon na Smolu, ten přiťukl Kayambovi a po jeho chytré přihrávce skóroval Kuzmanovič. Radost ale Opavě vydržela jen pět minut. Hušbauer totiž posunul míč na Zmrhala, jenž se prohnal kolem Svozila a skóroval mezi nohy Šroma.

"Hlavní je, že i poté, co jsme prohrávali, jsme se dokázali zvednout a otočit skóre. Opava je totiž doma silná. Víme, jak tady odehrála předchozí zápasy. Rozhodně to není lehký soupeř," řekl Zmrhal.

Pak během pěti minut nasbíral za řeči k sudímu a následné oplácení Smola dvě žluté karty a musel ze hřiště. Slávisté přesilovku využili okamžitě. Bořilův centr z levé strany propadl k Součkovi a ten vrátil Pražanům těsné vedení. Opavští v deseti vyrovnat nedokázali. Šrom na konci ještě zlikvidovat Stochovi penaltu po vlastním faulu na slovenského záložníka.

"Jsem zklamaný, protože jsme si vlastními chybami pokazili zápas a Slavia vyhrála úplně jednoduše. Dva góly jsme dostali po dvou dlouhých nákopech, kdy hráči zůstali sami před kasou. Pak si necháme dát dvě žluté karty během pěti minut za kecy a strčení do protihráče. Pak už pro nás bylo těžké s tím něco udělat. Prohráli jsme si to sami," litoval opavský Nemanja Kuzmanovič.

Jablonec naděloval

Fotbalisté Jablonce porazili v dohrávce 17. ligového kola v souboji o třetí místo v tabulce Zlín 4:0. Domácí poslali v závěrečných čtyřech minutách první půle do vedení David Lischka s Martinem Doležalem a po pauze se trefili Tomáš Holeš a Jan Chramosta.

Severočeši si spravili chuť po čtvrteční prohře 0:1 v Evropské lize s Rennes a v nejvyšší soutěži podeváté za sebou neprohráli. Na třetím místě mají dvoubodový náskok na čtvrtou Spartu, Zlín klesl na šestou příčku.

"Bylo to zasloužené vítězství, co se týče herního pohledu. Každý tabulku sleduje a kdo říká, že ne, tak mu nevěřím. Je to samozřejmě příjemné se posunout, ale ještě je před námi spousta zápasů," řekl na tiskové konferenci jablonecký trenér Petr Rada.

Pro Zlín se zápas nevyvíjel ideálně už od úvodu. Po pěti minutách se zranil Hnaníček a musel ho vystřídat Bačo. Jablonec pak soupeře na chvíli přitlačil a v osmé minutě měl první velkou šanci, Doležalovu střelu pod břevno však vytáhl hostující gólman Dostál.

Zlín postupně vyrovnal hru a několikrát zahrozil. Závar v domácím vápně ale střelou na branku neskončil. Po 34 minutách Doležal v další šanci trefil jen obránce a pak na druhé straně v 39. minutě jablonecký gólman Hrubý vyrazil Holíkovu hlavičku po rohu.

"Měli jsme dobrou pasáž mezi 20. a 35. minutou, kdy jsme měli nějaké závary před soupeřovou bránou. To jsme nevyužili, nedostali jsme se k pořádnému zakončení. Pak rozhodly dvě slepené branky ke konci první půle," uvedl zlínský kouč Michal Bílek.

Ve 42. minutě se Jablonec dostal do vedení. Po rohovém kopu vrátil míč před branku Kubista a Lischka jej hlavičkou poslal zblízka do sítě. Domácí stoper dal svůj čtvrtý ligový gól.

Ještě do poločasu Severočeši zvýšili. Po centru zprava se balon po sérii odrazů dostal ve 45. minutě až k Doležalovi a ten protrhl své střelecké trápení z posledních zápasů.

"Hráli jsme prvních 30 minut dobře, pak nás dvakrát Zlín pozlobil. Ale před poločasem jsme dali dvě branky. Zaslouženě jsme se dostali do vedení a se Zlínem to asi trochu otřáslo," řekl Rada.

Po přestávce Jablonec s přehledem kontroloval vývoj a nepouštěl soupeře do výraznějších šancí. Naopak v 57. minutě Doležal přiťukl Holešovi a ten se povedeným volejem zpoza vápna trefil přesně k tyči.

Zvýšit mohl Trávník, jenže Dostála nepřekonal. Na 4:0 tak upravil až v 82. minutě střídající Chramosta, který si narazil s Doležalem a sám před gólmanem poslal míč po zemi do sítě.

"Jsem rád, že jsme navázali na předchozí výkony. Po dvou velkých šancí jsem se začal drbat, ale nakonec to tam napadalo. Potřebovali jsme potvrdit bod ze Sparty a navázat na výkon s Rennes, což se nám podařilo," pochvaloval si Rada.

Zlín utrpěl nejvyšší porážku v ligové sezoně. "Jablonec byl v druhé půli lepší, individuální schopnosti jejich hráčů byly nad našimi. Nechávali jsme je hrát, nechodili jsme jim do těla. Byl to náš nejhorší výkon v podzimní části," uvedl Bílek, jemuž nevyšel pomyslný souboj dvou bývalých reprezentačních trenérů s jabloneckým Radou.

17. kolo první fotbalové ligy: FK Jablonec - Fastav Zlín 4:0 (2:0) Branky: 42. Lischka, 45. Doležal, 57. Holeš, 82. Chramosta. Rozhodčí: Machálek - Moláček, Hrabovský. ŽK: Trávník - Vyhnal. Diváci: 1608. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Trávník (81. Sobol), Považanec, Kubista (76. Chramosta), Kratochvíl (86. Jankovič) - Doležal. Trenér: Rada. Zlín: Dostál - Hnaníček (6. Bačo), Buchta, Gajič - Matejov, Jiráček (82. Slaměna), Libor Holík (65. Hronek), Podio, Bartošák - Beauguel, Vyhnal. Trenér: Bílek. SFC Opava - Slavia Praha 2:3 (1:1) Branky: 38. Zavadil z pen., 53. Kuzmanovič - 24. a 59. Zmrhal, 74. Souček. Rozhodčí: Pechanec - Paták, Myška. ŽK: Jursa, Žídek, Smola, Zavadil - Bořil, Ngadeu, Hušbauer. ČK: 70. Smola. Diváci: 5836. Opava: Šrom - Hrabina (84. Janetzký), Simerský, Svozil, Žídek - Kayamba, Zavadil, Jursa (71. Schaffartzik), Zapalač (90. Juřena) - Kuzmanovič, Smola. Trenér: Kopecký. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu (66. Deli), Bořil - Souček, Hušbauer - Stoch, Sýkora (57. Olayinka), Zmrhal (90. Frydrych) - Škoda. Trenér: Trpišovský.

