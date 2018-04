Slavia otočila zápas s Karvinou, další dva duely skončily remízou

Fotbalisté pražské Slavie v předehrávce 24. ligového kola otočili nepříznivý stav a doma udolali Karvinou 3:2. Obhájce titulu se na druhém místě tabulky přiblížil na rozdíl čtyř bodů k vedoucí Plzni, která má k dobru nedělní šlágr se Spartou. Mladá Boleslav remizovala s Teplicemi, když srovnala pár minut před koncem. Stejný výsledek měl i duel mezi Jihlavou a Zlínem.

Karviná v předchozích třech ligových zápasech se Slavií vstřelila jediný gól, ale dnes udeřila už na začátku 14. minuty. Štepanovský pronikl skrz nedůraznou domácí obranu, přihrál doleva volnému Kalabiškovi a ten prostřelil brankáře Koláře. Hostující křídelník si připsal třetí trefu v této sezoně nejvyšší soutěže.

Slavia ve čtvrtém z posledních pěti ligových utkání inkasovala jako první a doma se jí to stalo potřetí za sebou. Červenobílým se v úvodním dějství nedařilo, přesto do přestávky srovnali. Hromada vysunul kolmicí Stocha, který dloubl balon přes gólmana Le Gianga a dočkal se druhé soutěžní trefu po letním příchodu do Edenu.

Pražanům se ani po přestávce moc nedařilo, i tak dokázali otočit skóre. Po necelé hodině hry napřáhl z velké dálky Stoch a povedenou ranou k tyči překonal Le Gianga.

Domácí pak soupeře nepouštěli do šancí a v 78. minutě přidali pojistku. Po Stochově rohu se míč odrazil k Jugasovi a ten propálil Le Gianga. Slávistický stoper zaznamenal svůj první gól v ligové sezoně.

Karviná přesto ještě dokázala závěr zdramatizovat. Střídající Wágner byl na trávníku pár sekund, když po přistrčení od Ramíreze po zemi prostřelil Koláře. V nastavení domácí Tecl a po něm Sobol zahodili samostatný útok, ale Slavii to už tolik mrzet nemuselo.

Mladá Boleslav dohrávala v deseti, přesto vybojovala bod

Domácí mohli jít do vedení ve 26. minutě, kdy Rezek dokonce dostal míč do branky, ale sudí gól neuznali kvůli tomu, že míč už předtím opustil hřiště. Za hosty pak měl dvě možnosti Valenta, ale nejprve z přímého kopu netrefil branku a v poslední akci první půle nedokázal hlavičkou přelobovat brankáře.

Ve druhé půli ale opět potvrdil svou střeleckou formu teplický talent Žitný. Reprezentant do 19 let byl na konci vydařeného brejku čtyři na tři a po přihrávce Rezka vstřelil svůj třetí ligový gól v posledních čtyřech zápasech. Navíc se nedávno prosadil i v reprezentačním dresu.

Boleslav ve druhé půli posílila ofenzivu o Přikryla a Mageru, ale deset minut před koncem přišla o vyloučeného Šušnjara, který dostal druhou žlutou kartu. Přesto ale ještě z jediné vážnější šance ve druhé půli dokázala srovnat. Po rohovém kopu se prosadil Rus Komličenko, jenž tak oslavil gólem návrat do sestavy po disciplinárním trestu. Boleslav v lize neprohrála s Teplicemi už tři roky a pošesté za sebou.

Jihlavu zachránil ve třetí minutě nastavení Ikaunieks

Už v první minutě mohl domácí po centru Ljovina poslat do vedení hlavičkou Fulnek, ale těsně minul spojnici zlínské brány. Vukadinovič zase z přímého kopu nepřekvapil jihlavského brankáře Rakovana. V 26. minutě se dokázal uvolnit Fulnek, přihrál do šestnáctky Novému, který však na kluzkém terénu míč do prázdné brány nedorazil.

Nejblíže gólu byla Vysočina hned z kraje druhé půle, a paradoxně po střele zlínského hráče, protože Matejov při snaze odkopnout míč trefil tyčku vlastní branky. Od té doby převzal otěže zápasu do svých rukou Zlín.

Holzer sice napoprvé ještě proti Rakovanovi neuspěl, ale po hodině hry si na hranici vápna Vukadinovič pohrál se Schumecherem, odcentroval k Holzerovi, který křížnou střelou poslal hosty do vedení.

Zlín mohl přidat další branky, ale Jihlavu držel pozorný Rakovan. Čtvrt hodinu před koncem poslal trenér Svědík na hřiště Ikauniekse a ten ve druhé minutě nastavení tvrdou střelou po odrazu míče od Fulneka vyrovnal. Lotyšský reprezentant zaznamenal devátou ligovou trefu v sezoně.