Slavia pokračuje na vítězné vlně a znovu zvýšila náskok na čele

Fotbalisté Slavie Praha v utkání 25. ligového kola vyhráli v Příbrami 2:0. Favorita poslal už ve třetí minutě do vedení Peter Olayinka a druhý gól přidal v 65. minutě Josef Hušbauer. Domácí mohli vzápětí snížit, ale Roman Květ neproměnil penaltu. Červenobílí vyhráli v lize počtvrté za sebou a pět kol před koncem základní části soutěže mají už devítibodový náskok na druhou Plzeň. Příbramský nováček je čtrnáctý s náskokem sedmi bodů na předposlední Duklu.

Výrazně obměněné sestavy poslali do utkání oba trenéři. Domácí postrádali z různých důvodů osm hráčů, Slavia nasadila do zahajovací jedenáctky šest čerstvých tváří oproti čtvrtečnímu duelu se Sevillou, v němž Pražané po výhře 4:3 po prodloužení oslavili postup do čtvrtfinále Evropské ligy.

Na souhře červenobílých to však příliš znát nebylo, protože už ve třetí minutě našel Baluta uvnitř šestnáctky Olayinku a ten dostal hostující tým do vedení k radosti několika tisíc příznivců. Ti u Litavky vytvořili svým hráčům domácí prostředí a zápas měl o atmosféru postaráno. Hosté měli i další možnosti, jenže Baluta i Škoda ve slibných šancích skóre nenavýšili a dění na trávníku se stále více vyrovnávalo.

"Pozitiva z tohoto zápasu jsou především rychlý první gól a tři body, ale přinesl také řadu negativ. Dnes to nebyl z naší strany ideální výkon, asi se na nás hodně podepsal čtvrtek," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Příbramští brzy ztratili ostych a přes slepovanou sestavu dokázali účinně narušovat slávistickou souhru ve středu hřiště. V 18. minutě dokonce díky Keitově přízemnímu centru vystrašili i hostujícího gólmana Koláře. K vyrovnání měl nejblíže po narážečce s Fantišem na hranici vápna ve 37. minutě Voltr, ale jeho přízemní pokus se mezi tyče nevešel.

Ani v druhém poločase domácí nepůsobili poraženecky, pokoušeli se o střelbu a Slavii drželi v dostatečné vzdálenosti od své branky. V 58. se mohli dočkat i gólové radosti po přímém kopu, který hlavou poslal směrem ke své brance Ngadeu a nastřelil tyč.

V 65. minutě ale Slavia vykročila ke třem bodům. Zmrhal našel v náběhu Hušbauera a někdejší hráč Příbrami hlavou zvýšil. "Máme řadu podobných akcí jako u druhé branky Slavie, jenže zatímco Hušbauer zůstal zcela sám, my nedokážeme být takto nebezpeční. Rozhoduje se před brankami," konstatoval příbramský trenér Josef Csaplár.

Vzápětí se sice mohli dostat do hry opět domácí, když po Králově ruce sudí Zelinka s využitím videa nařídil penaltu, ale Květ v 71. minutě branku vysoko přestřelil. V sílícím větru to byl rozhodující okamžik zápasu, hosté si pak už zkušeně vítězství pohlídali.

"Dokud Příbram měla dost sil, tak nás hodně zlobila. Přežili jsme i dva krizové momenty při tyčce a penaltě, kterou vrcholila sympatická snaha Příbrami. Po ní už domácím ubývaly síly a zápas byl proto klidnější, než pokud by se jim podařilo snížit," konstatoval Trpišovský.

"Jsem smutný a zklamán z toho, co nás dnes potkalo. Věřil jsem, že přes řadu chybějících hráčů uděláme lepší výsledek. Ano, měli jsme na něj, i když prvních 15 minut bylo špatných. Pak z nás spadl respekt, byl to i zajímavý fotbal. Problém není s naší hrou mezi šestnáctkami, ale s kvalitou v pokutovém území. Hrajeme možná pěkné zápasy, ale pak je prohrajeme a to se stále opakuje," litoval Csaplár.