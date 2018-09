Slavia předčila Plzeň ve všem a dala mistrovi evropskou facku

Duel dvou aktuálně nejlepších českých celků vyšel jasně pro účastníka Evropské ligy než pro zástupce v Lize mistrů. Slavia v domácím prostředí deklasovala v sedmém kole Plzeň 4:0 a ukázala ji jasně, jak se bude hrát v pohárech. Pražané byli ve všech aspektech hry lepší a Západočechy po celý zápas pustili pouze k jedné střele, což je pro českého mistra hodně málo.



Jak se bude utkání vyvíjet ukázal hned začátek zápasu. Slavia využila aktivního začátku a hned ve třetí minutě se po hlavičce Součka dostala do vedení, čímž se uklidnila. "Aktivní vstup do utkání nám pomohl. Odehráli jsme tak první půli, získávali vysoko míče, měli jsme hru pod kontrolou, byli opticky všude včas a nepustili Plzeň do kombinace," těšilo kouče Pražanů Jindřicha Trpišovského na klubovém webu.

Zaskočená Plzeň se na nic nezmohla. Domácí sice museli střídat po deseti minutách Deliho, který odešel ze hřiště kvůli zranění a měl mít na starosti hlavní hvězdu Plzně Michaela Krmenčíka. Slávisté ale aktuálně nejlepšímu střelci ligy se sedmi góly utkání dokonale otrávili. Hosté se dostali k jediné střele za celý zápas, ke které se navíc dostal až v závěru duelu Tomáš Hořava, jenž pálil ale doprostřed brány a Ondřeje Koláře příliš neprověřil.

Jedním z klíčových okamžiků se ukázal závěr prvního poločasu. Slavia v něm zahrávala dvě penalty, navíc se po druhé žluté musel stoper a kapitán hostů Roman Hubník. Kouč Plzně Pavel Vrba s prvním pokutovým kopem naprosto souhlasil. I podle jeho slov byla ruka zbytečná, k další se vyjadřovat nechtěl. Jeho protějšek Trpišovský dané chvíle nenesl dobře. ""Prožíval jsem to špatně, spoustu jsme jich tu nedali. Představa, že bychom neproměnili obě, tak bych ji šel snad kopat já nebo trenér gólmanů," prohlásil slávistický trenér.

Žolíkem sešívaných se ukázal Tomáš Souček. Třiaadvacetiletý záložník se od začátku sezony doposud neprosadil a proti Plzni se trefil dvakrát. Přitom moc nechybělo a hlavičkami mohl dokonat hattrick. Šanci zkraje druhé půle mu ale zlikvidoval Matúš Kozáčik.

Zápas evropských parametrů

Slávisté byli ve všech ohledech na hřišti lepší a to nejen pro to, že měli více jak padesát minut o jednoho hráče na víc. Zkrátka soupeře přehráli pohybem a aktivním napadáním. Držení míče hovořilo v jejich prospěch 58:42, stejně tak celkový počet střel 9:2 či na branku 4:1. V Edenu se hrál zkrátka fotbal evropských parametrů. "Když budeme na sebe nároční a budeme plnit všechny úkoly, můžeme být úspěšní. Cesta vede přes náročnost na hřišti," naznačil Trpišovský.

Trenér Pražanů ale zůstával nadále v klidu a vysokou výhru nad Plzni nepřeceňoval. "Je to malé vítězství ve strašně dlouhé válce, která nás čeká. Plzeň má skvělé mužstvo. Maximální důraz a obětavost a současně udržet emoce na uzdě. To náš tým dokázal," konstatoval Trpišovský. "Velké zápasy rozhoduje i mentální stránka," váží si výhry kouč Slavie.

Že se jednalo o zápas vhodný evropských pohárů přiznal po zápase i trenér Plzně Pavel Vrba, který musel připustit, že jeho svěřencům dali slávisté velkou facku, která jim před duely se španělským Realem Madrid či italským AS Řím v Lize mistrů jen prospěje.