Slavia představila první dvě posily. Koho můžou nahradit?

V pondělí oznámila fotbalová Slavia první dvě jména, která v zimní přestávce dorazí do Edenu. Jedná se o Petra Ševčíka a Lukáše Masopusta, tedy o hráče, již patřili ve svých klubech k nejlepším. Pražský celek má už tak nabitou soupiskou, nyní však má k dispozici další trumfy. Kdo by se měl díky zmíněným příchodům bát o místo?

S oběma posilami se počítá, že ihned zapadnou do A týmu Slavie a poperou se o místo v základní sestavě. Nejedná se o žádná ořezávátka, nýbrž o borce, kteří byli na trhu velmi žádaní. Jak Ševčíka, tak Masopusta chtěla třeba i konkurenční Sparta, ale fotbalisté se rozhodli zamířit místo na Letnou do Vršovic.

Petr Ševčík, bývalý fotbalista Liberce, je středním záložníkem, jenž je schopen pokrýt velkou část hřiště. Právě pro svoji fyzickou výdrž, techniku a fotbalové myšlení si jej už dříve vytáhl na sever Čech Jindřich Trpišovský. Nyní se oba potkají znovu. "Věřím v celý realizační tým a hlavně jemu," uvedl pochvalně na adresu slávistického kouče Ševčík.

Jeho příchod může znamenat jistou náhradu do budoucna za Tomáše Součka. Dlouho se spekuluje, že reprezentační záložník už přerostl českou ligu a brzy se vydá do zahraničí. Přeci jen, na stejné pozici o trochu výše má jisté místo pouze Josef Hušbauer.

Trenér Trpišovský tam zkouší Traorého, Hromadu (když je zdravý), případně ofenzivněji laděného Sýkoru, ale není to ono. Velké věci se čekaly od Marka Alvira, toho však na hřiště nepustilo zranění, a tak na ligovou premiéru stále čeká. Čtyřiadvacetiletý Ševčík má tudíž slušnou příležitost odehrát hned ve svém prvním půlroce solidní porci minut. Speciálně, pokud se Slavii podaří probojovat do jarní fáze Evropské ligy.

Masopust místo Stocha? Proč ne

O poznání těžší práci bude mít Lukáš Masopust. Pětadvacetileté pravé křídlo z Jablonce má na svém postě obrovskou konkurenci. Navíc je od začátku listopadu mimo hru, kvůli likvidačnímu zákroku na koleno od Jána Ďurici. Před zraněním si šikovný hráč dokonce připsal i jeden start za reprezentaci.

Na místě pravého záložníka má neotřesitelnou pozici asi nejlepší hráč ligy Miroslav Stoch. Slovenský reprezentant předvádí v červenobílém dresu famózní výkony a jen těžko by ho mohl někdo vyšoupnout ze sestavy. Ale pozor. Nabízí se varianta, která by znamenala přítomnost jak Stocha, tak Masopusta.

Na pozici útočného středního záložníka má Slavia dlouhodobě problém. Sýkora, Baluta, Traoré, ti všichni pohořeli. A tak by si post tzv. desítky mohl zkusit právě Stoch. Ostatně, v posledním ligovém zápase proti Mladé Boleslavi tam odehrál celý zápas. A bilance? Jeden gól, jedna asistence a jeden dominantní režisér hry, který klub z Edenu na takovém postu nutně potřebuje.

Masopustův konkurent samozřejmě není pouze Slovák nízkého vzrůstu. Olayinka, Matoušek, vracející se Van Buren nebo univerzál Baluta. Ti všichni si danou pozici během podzimu vyzkoušeli. Dobrá zpráva pro rychlonohého fotbalistu ale je, že nikdo neobstál tak, aby si místo udržel. A tak se může snadno stát, že Stoch se přemístí natrvalo do středu a místo vpravo bude k mání.

Příchody Ševčíka s Masopustem jsou rozhodně posílením kádru a příslibem do let budoucích. Nový systém ligy, který obsahuje více ligových kol, k tomu pohár a utkání v Evropě. To vše nasvědčuje tomu, že zmíněné posily nebudou pouze do počtu, ale aktivními členy kádru. Kdo ví, třeba během zimní pauzy z týmu někdo odejde a pravděpodobnost nástupu do utkání se zvětší.

Hráči budou v klubu oficiálně představeni po skončení podzimní části ligy, datum je stanoveno na 18. 12.