Slavia představila Ševčíka s Masopustem. Doplní je Král?

První dvě zimní posily fotbalistů Slavie Lukáš Masopust a Petr Ševčík podepsali v Edenu smlouvy na tři a půl roku. Aktuální lídr české ligy zároveň jedná s Teplicemi o příchodu stopera Alexe Krále, podle předsedy představenstva vršovického klubu Jaroslava Tvrdíka jsou Pražané s hráčem dohodnuti.

O angažování záložníků Ševčíka z Liberce a Masopusta z Jablonce Tvrdík informoval už v minulém týdnu a v úterý odpoledne Slavia obě posily oficiálně představila.

"Oba hráči do nejlepšího fotbalového věku teprve přicházejí, ale zároveň už mají oba dostatek zkušeností, aby se velmi rychle dokázali etablovat v našem klubu. Podstatné je to, že významně svou typologií, vlastnostmi a charakterem zapadají do toho, jak si my představujeme, že by hráči u nás měli vypadat. Oba dlouhodobě známe a přicházejí na konkrétní pozice. Věřím, že naši hru pomohou posunout zase kousek dál," řekl na tiskové konferenci sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar.

Masopust od začátku listopadu nehrál kvůli vážnému zranění kolena, které utrpěl po faulu Jána Ďurici z pražské Dukly, ale nyní už je v pořádku. Pětadvacetiletý křídelní hráč měl předtím velmi dobrou formu a patřil do kádru české reprezentace. Za národní tým odehrál jedno utkání, v lize už nastoupil ke 149 duelům, v nichž dal 21 branek.

Ševčík patřil na podzim k nejlepším hráčům a tvůrcům hry Liberce. Čtyřiadvacetiletý střední záložník má v lize na kontě 72 startů a čtyři vstřelené góly.

"Jsou to hráči, kteří splňují naši základní typologii. Petra jsme s Honzou Nezmarem přiváděli do Liberce. Věřím, že se fanoušci mají na co těšit, na jeho kousky s míčem. Lukáš Masopust je klasický křídelní hráč. Obě naše posily jsou nejen hodně fotbalové, ale také velice charakterní. Kádr rozšíří nejen počtově, ale hlavně kvalitativně," řekl Trpišovský.

Dvacetiletý Král je odchovancem Slavie a mládežnickým reprezentantem. V lize má na kontě 43 zápasů v dresu Teplic a jeden vstřelený gól. "Věříme, že jdeme v jednáních do finále. Je to náš odchovanec a sám považuje za obrovskou satisfakci vrátit se do Slavie. Trenér i sportovní ředitel říkají, že to je jeden z nejtalentovanějších hráčů své generace. Máme dohodu s hráčem, agentem a jednáme s klubem," uvedl Tvrdík.

"O Královi se bavíme dlouhodobě. Je to stoper budoucnosti tak, jak by měli stopeři vypadat. Zájem trvá delší dobu. Jednání jsou intenzivnější, stejně jako sledujeme další hráče na českém trhu," dodal Trpišovský.

Vedle Ševčíka, Masopusta a Krále červenobílí chystají ještě další posilu. "Současně jednáme o dvou hráčích, u nichž si umím představit, že zůstanou na hostování ve svých klubech. Toto přestupové období vidíme jako klíčové zejména pro léto, protože když uspějeme v lize, bude pro nás vrcholem červenec a srpen - kvalifikace Ligy mistrů. I proto jsem rád, že už tu máme rozhodující dva hráče z našeho seznamu posil," řekl Tvrdík.

O odchodech zatím Pražané jasno nemají. "Samozřejmě s příchody musí přijít odchody. Máme ještě měsíc čas, takže o tom, kdo bude a nebude v kádru, ještě úplně jasno nemáme. Myslím, že všichni hráči budou mít možnost porvat se o místo," řekl Tvrdík.

"Jsme přesvědčeni, že mužstvo má svou kvalitu. Proto chceme k přestupnímu období přistoupit opatrně. Velký počet změn nechystáme, ale je pravděpodobné, že bude potřeba, aby některý z hráčů odešel," dodal Nezmar.