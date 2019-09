Slavia překvapivě ztratila v Opavě, Teplice jsou nadále poslední

Fotbalisté pražské Slavie v 8. kole první fotbalové ligy jen remizovali v Opavě 1:1, přestože hráli od 13. minuty dlouhou přesilovku po vyloučení domácího Jaroslava Svozila. Obhájce trofeje poslal ve 24. minutě do vedení Peter Olayinka, ale oslabení Slezané v první minutě nastavení senzačně srovnali po gólu Jana Žídka. V dalších utkáních porazil Jablonec v souboji o třetí místo Ostravu, Teplice po remíze s Karvinou jsou nadále poslední a Budějovice porazily Karvinou.

Ztráta pro mistra

Slavia podruhé v ligové sezoně ztratila body a na čele tabulky má už jen tříbodový náskok na druhou Plzeň. Opava bodovala po pěti porážkách za sebou.

Slavia musela řešit chvíli před zápasem nepříjemné potíže. Brankáře Koláře do hry nepustily problémy se zády a místo něj chytal Kovář. Trenér Pražanů Trpišovský udělal po středeční výhře 1:0 nad Kluží a postupu do základní skupiny Ligy mistrů i další změny. Do základní sestavy se nově dostali Holeš, Frydrych, Zelený, Hušbauer a Hilál.

Hosté byli od začátku aktivní a brzy se dostali do velké výhody. Unikající Hilál upadl před vápnem po souboji se Svozilem, sudí Berka sice nejprve faul neodpískal, ale po zásahu od videorozhodčího a zhlédnutí záznamu původní výrok přehodnotil a domácího stopera vyloučil.

Slávisté přesilovku rychle využili. Nejprve sice po centru od Hušbauera chytil Součkovu hlavičku brankář Šrom, ale ve 24. minutě Holeš přízemním centrem našel Olayinku, který nadvakrát dorazil míč do opuštěné branky. Z dálky pak několikrát napřáhl Stanciu, ale ani jednou se neprosadil.

Rumunský záložník mohl přidat pojistku také hned na startu druhého poločasu, ale jeho prudkou střelu z ostrého úhlu vyrazil gólman Šrom na roh. Slavia proti deseti dlouho kontrolovala hru a nepouštěla Slezany do šancí. Po hodině hry Stanciu z přímého kopu mířil do levého horního rohu brány, ale Šrom povedeným zákrokem vytěsnil míč mimo.

Opava zahrozila po centru Hrabiny, Žídek ale poslal balon nad břevno. V první minutě nastavení už mohl domácí kapitán slavit. Nehlídaný Manzia z pravé strany nacentroval do vápna, gólman Kovář míč netrefil a Žídek na zadní tyči poslal balon do odkryté branky.

Slavia inkasovala poprvé po sedmi soutěžních zápasech a v ligové sezoně dostala teprve druhý gól. Červenobílí zároveň potvrdili, že se jim v přesilovkách moc nedaří. V minulém ročníku prohráli v Ostravě 1:2, přestože hráli podobně dlouho v převaze po vyloučení Milana Baroše. Pražané utrpěli druhou ztrátu v sezoně, ve čtvrtém kole remizovali na půdě jiného slezského celku Karviné.

SFC Opava - Slavia Praha 1:1 (0:1) Branky: 90.+1 Žídek - 24. Olayinka. Rozhodčí: Berka - Kubr, Vaňkát - Zelinka (video). ŽK: Simerský, Šulc, Zapalač - Souček. ČK: 12. Svozil (Opava). Diváci: 4795.

Teplice stále poslední

Severočeši remizovali s Karvinou 0:0 a neodpoutali se z posledního místa tabulky, byť mají k dobru odložené domácí utkání s Mladou Boleslaví. Teplice nevyhrály v soutěži počtvrté za sebou, naopak Karviná neprohrála podruhé za sebou. Trenér Severočechů Stanislav Hejkal po skončení utkání dostal červenou kartu za protesty a byl vyloučen jako první kouč v české nejvyšší soutěži.

Domácí nastoupili bez ofenzivního univerzála Hory, který by mohl přestoupit do mistrovské Slavie. "S trenérem jsme se dohodli, že Kubu nenasadíme, protože vzhledem k vyjednávání se Slavií není v hlavě nastavený na utkání," uvedl před zápasem na teplickém twitteru sportovní ředitel klubu Štěpán Vachoušek.

První poločas toho mnoho nenabídl. Ve 13. minutě domácí záložník Kučera zakroutil přímý volný kop do Hrdličkovy náruče. Po téměř půl hodině hry poslal Jeřábek z vlastní poloviny dalekonosný pas na hranici vápna na Moulise, ale hostující obránce Rundič odkopl míč nad vlastní branku.

V 37. minutě vyběhl domácí gólman Grigar za balonem, ale po špatné komunikaci s Jeřábkem ho odhlavičkoval na hostujícího Janečku, který však nabídnutou příležitost nezužitkoval a vystřelil hodně vedle. Slezané se neprosadili ani po Gubově střele z první a Petránově hlavičce.

Teplice byly ve druhém poločase aktivnější, ale žádnou příležitost neproměnily v gól. Necelé dvě minuty po přestávce hlavičkoval Jeřábek mimo. Mezi tři tyče nezamířil v 55. minutě ani jeho spoluhráč Žitný, který o osm minut později nevyzrál na Hrdličku přízemní střelou. V 72. minutě hlavičkoval v dobré pozici nad domácí Jakub Mareš.

Teplice sice s Karvinou neprohrály v lize ani posedmé, v soutěži však vyhrály pouze jediný z posledních 13 duelů a před vlastními diváky se nedočkaly tří bodů pošesté za sebou. Karviná bodovala ve čtyřech z uplynulých pěti kol, v nichž třikrát remizovala. Z dosavadních šesti bodů jich pět získala venku.

FK Teplice - MFK Karviná 0:0 Rozhodčí: Houdek - Hrabovský, Novák. ŽK: Trubač, Ljevakovič, J. Mareš, Vondrášek - Ndefe, Rundič, Smrž. ČK: Hejkal (trenér Teplic). Diváci: 3169.

Boj o třetí místo

Jablonečtí zvítězili v přímém souboji o třetí místo nad Ostravou 2:1 a částečně napravili minulý debakl 0:4 v Příbrami. Severočeši rozhodli už v úvodních 13 minutách, kdy se trefili Jan Krob a Vladimir Jovovič. V 80. minutě snížil střídající Milan Baroš. Jablonec doma v nejvyšší soutěži zvítězil pojedenácté za sebou a s Baníkem bodoval v 17 z posledních 18 ligových utkání. Ostrava je v tabulce před reprezentační přestávkou šestá.

Hosté měli v hledišti podporu svých fanoušků, přestože příznivci Baníku měli mít kvůli disciplinárnímu trestu zakázaný vstup do hostujícího sektoru.

Jablonec dosud získal v ligové sezoně venku jediný bod a i proti Ostravě potvrzoval, že se mu daří hlavně doma. Severočeši měli povedený nástup a hned ve třetí minutě dvakrát zahrozili. Jovoviče ale vychytal Laštůvka a Doležal z dorážky přestřelil.

V deváté minutě už domácí vedli. Jovovičův střílený centr z pravé strany propadl až na opačnou stranu vápna ke Krobovi a ten z první uklidil míč přesně k tyči.

Jablonec náskok už za čtyři minuty zdvojnásobil. Jovovič po Matouškově přiťuknutí napřáhl poměrně daleko za vápnem a jeho skákavá střela zapadla k tyči. Na druhé straně mohl rychle snížit Smola, ale neprosadil se stejně jako dorážející Kuzmanovič. O chvíli později si domácí gólman Hrubý poradil s Jánošovým pokusem. V 34. minutě napřáhl jablonecký Matoušek a Laštůvka ránu s námahou vytáhl na roh.

Po přestávce se hosté tlačili za snižující trefou, ale šance zpočátku počítali jen domácí. V 65. minutě obral Matoušek o míč Šindeláře, měl před sebou úplně prázdnou branku, neboť gólman Laštůvka byl mimo, ale z pozici v šestnáctce trestuhodně minul. Stejně se o minut později vedlo z hranici malého vápna i dorážejícímu Doležalovi.

Ostravský kouč Páník prostřídal a jeho svěřenci zdramatizovali závěr. V 72. minutě ještě Jánošovi po dalekonosné ráně zkazilo radost břevno, ale o osm minut později už se přízemnou střelou k tyči prosadil střídající Baroš. Sedmatřicetiletý útočník dal první gól v ligové sezoně.

Hosté nakonec mohli i srovnat. Šindelářova hlavička v 82. minutě po odrazu o zem zasáhla tyč a následně Hrubý vyškrábl Diopův pokus.

FK Jablonec - Baník Ostrava 2:1 (2:0) Branky: 9. Krob, 13. Jovovič - 80. Baroš. Rozhodčí: Dubravský - Horák, Poživil. Bez karet. Diváci: 3017.

Budějovice vyhrály

Jihočeši porazili první ligy Zlín 2:0. Tři body zajistili nováčkovi svými góly Patrik Brandner ve 23. minutě a střídající Michael Rabušic v závěru utkání. Budějovice poprvé v sezoně zvítězily doma, bodovaly po třech porážkách za sebou a posunuly se na 13. místo tabulky. Dvanáctý Zlín má po druhé ligové prohře po sobě o bod více.

Pro hosty začalo utkání smolně. Po pár desítkách sekund se zranil záložník Podio a musel ve čtvrté minutě střídat. Kromě této situace nenabídl úvod zápasu příliš zajímavých akcí. Domácí se do ofenzivních manévrů pustili až zhruba po čtvrt hodině. V nadějné situaci však podskočil centr Ledecký a Schranz zase v těžké pozici nedokázal dostat míč do branky.

Ve 23. minutě se už Jihočeši mohli radovat. Havelka ve středu hřiště posunul balon na Ledeckého, jenž našel na pravé straně Brandnera a jeho střela se od břevna odrazila do sítě. Českobudějovický záložník skóroval ve druhém ligovém zápase po sobě, střelecky se prosadil i před týdnem v Mladé Boleslavi.

V první půli celkem neškodný Zlín po přestávce výrazně ožil. Hosté zrychlili hru a byli nebezpečnější v ofenzivě. Dvě velké příležitosti měl v 59. minutě Železník. Nejprve jeho střelu vyrazil Staněk a z následného centru poslal zlínský útočník míč do břevna. Opět Železník měl další velkou šanci v 73. minutě, kdy po chybě českobudějovické defenzivy běžel sám na branku, ovšem vysoko přestřelil.

Naděje "Ševců" utnul v závěru zápasu střídající Rabušic. Zkušený útočník, jenž přišel do Českých Budějovic před pár dny, se v 84. minutě prosadil hlavou a pojistil domácím tři body.