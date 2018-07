Slavia přichystala Olomouci nejvyšší domácí prohru za pět let

Fotbalisté Slavie vstoupili do nového ročníku první ligy výhrou 3:0 na hřišti Olomouce. Souboj druhého se čtvrtým celkem minulé sezony rozhodli už v první půli Stanislav Tecl a hezkou střelou z dálky Miroslav Stoch. Čtvrthodiny před koncem výhru potvrdil Vladimír Coufal, který tak gólem oslavil první soutěžní start za Slavii.

Olomouc doma v lize se Slavií prohrála poprvé od května 2008 a doma ztratila všechny body teprve podruhé z posledních 35 soutěžních zápasů. Třígólovým rozdílem naposledy Olomouc prohrála v lize doma v dubnu 2013.

"Jsem rád, že oproti přípravě, ve které jsme se trápili s proměňováním šancí, jsme dnes byli efektivní. Není snadné tu hrát, Slavia tu vyhrála naposledy před 10 lety, takže si vítězství hodně cením. Odsud se body snadno vozit nebudou," radoval se kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Olomouc, které chyběl kvůli lehčímu zranění klíčový hráč ofenzivy Plšek, přitom začala výrazně aktivněji a prvních 20 minut Slavii přehrávala. Dostávala se do zajímavých situací, ale obrana hostí fungovala dobře a vyloženou šanci domácím nedovolila. Akce tak končily většinou zablokovanými střelami či nepřesnými přihrávkami.

Slavia pak dala Sigmě lekci z produktivity. Ve 21. minutě zahrávala autové vhazování, míč se dostal ve vápně k Součkovi, který ho vypálil na branku a Tecl ještě tečoval míč do branky. Sudí Zelinka ještě konzultoval situaci s videorozhodčím kvůli možnému ofsajdu, ale následně branku uznal.

Hra se pak vyrovnala a ve 30. minutě Slavia opět udeřila. Stoch dostal zhruba 30 metrů od branky hodně času, tak napřáhl a tvrdou střelou nachytal nepřipraveného nejlepšího brankáře minulé sezony Buchtu. Tomu situaci zkomplikovali stínující obránci.

"Stochovu střelu jsem vůbec neviděl. Posouval jsem se se Stochovým pohybem stejně jako Štěrba, kolem kterého to vyletělo na druhou stranu. Možná jsem si tu střelu mohl lépe najít," popisoval Buchta. Hostující fanoušci gól slavili rozsáhlou pyrotechnickou show, zatímco Olomouc chtěla rychle odpovědět, ale střela Housky se do branky nevešla.

"V první půli Slavia neměla šanci, přesto dala dva góly ze situací, které bych šancemi nenazval. Ukázal se jednoznačný rozdíl v kvalitě a volbě řešení. Prostě jsme se potkali s lepším soupeřem a výsledek je pro nás až krutý," hodnotil kouč Olomouce Václav Jílek.

V 55. minutě odmítl Stoch utkání definitivně rozhodnout. Olomoucká obrana propadla, Tecl si obhodil posledního stopera a běžel se Stochem sám na gólmana. Slovenskému záložníkovi předložil míč před odkrytou branku, ale Stochovi střela nesedla a dal šanci Buchtovi zasáhnout a nebezpečí odvrátit.

Ofenzivu Olomouce pak přišel posílit bývalý reprezentant Pilař a hned zahrozil, když po přetaženém centru v krkolomné pozici hlavičkoval na branku, ale hostující obrana stihla nebezpečí odvrátit.

V 74. minutě už ale Slavia vedení navýšila. Centr z levé strany po brejku propadl až na zadní tyč k Coufalovi, který propasíroval míč do branky a definitivně zápas rozhodl. "Důležitější je tým, pro který je to skvělé vítězství. Olomouc doma dlouho neprohrála. Ten gól už je třešnička na dortu, ale jsem za něj obrovsky rád. Užil jsme si to se vším všudy, se spoluhráči i fanoušky," radoval se Coufal.

Sigma ještě mohla zápas alespoň zdramatizovat, ale velkou šanci nevyužil střídající Yunis. "Představovali jsme si úvodní zápas s jiným výsledkem, ale dnes jsme narazili na hodně silného soupeře, který potvrdil, že bude patřit ke kandidátům na titul," řekl Jílek. "Máme na startu ligy těžký los, ale věřím, že to kluky nepoloží a už v Boleslavi nějaké body uděláme," dodal.

1. kolo první fotbalové ligy: Sigma Olomouc - Slavia Praha 0:3 (0:2) Branky: 21. Tecl, 30. Stoch, 74. Coufal. Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Paták - K. Hrubeš (video). ŽK: Hušbauer, Ngadeu (oba Slavia). Diváci: 9548. Sestavy: Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Kalvach, Texl (46. Hála) - Zahradníček (59. Pilař), Houska, Falta - Nešpor. Trenér: Jílek. Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček, Hušbauer - Stoch (90. Zelený), Sýkora, Zmrhal (85. Baluta) - Tecl (71. Škoda). Trenér: Trpišovský.

Fotbalisté Bohemians 1905 vstoupili do nové ligové sezony vítězstvím 2:1 nad Slováckem. Pražané rozhodli zápas prvního kola už v úvodním dějství, kdy se trefili Josef Jindřišek a z penalty Dominik Mašek. V 77. minutě snížil z pokutového kopu Vlastimil Daníček. Domácí bodovali v nejvyšší soutěži naplno po sedmi utkáních, naopak hosté protáhli čekání na ligovou výhru na šest duelů.

ohemians vyhráli v prvním kole po sedmi letech. "Jsou to nesmírně důležité tři body se soupeřem, s kterým nehrajeme rádi. Pokaždé je to nechutný soupeř. Jsme rádi, že ho máme za sebou, že jsme přerušili sérii sedmi zápasů bez vítězství a Bohemka po dlouhých letech získala v prvním kole tři body," řekl novinářům trenér Bohemians Martin Hašek starší.

Bohemians začali lépe a v desáté minutě šli do vedení. Dostálův dlouhý aut odvrátila obrana Slovácka jen těsně za vápno, kam si naběhl Jindřišek a z voleje uklidil míč do sítě. Sedmatřicetiletý kapitán Pražanů dal první soutěžní gól od listopadu 2015. "Sám jsem hrabal v paměti, kdy jsem naposledy dal gól. Jsem rád, že to tam konečně padlo. Je to z voleje, když to člověk trefí, většinou jsou tyhle góly pěkné. Už jak jsem to trefil, tak jsem se pomalinku radoval. Sedlo mi to krásně," pochvaloval si Jindřišek.

Slovácko poprvé zahrozilo až v polovině úvodního dějství, kdy Janoškův centr z přímého kopu nebezpečně prolétl domácím vápnem. Po půlhodině hry pak hostující Kuchta v dobré pozici hlavičkoval do míst, kde stál Fryšták.

Jinak byli v první půli lepší Bohemians. Ve 32. minutě prošel až do vápna Reiter a hosty zachránil brankář Daněk. Pět minut před pauzou už domácí přidali pojistku. Janošek v pokutovém území zatáhl Maška a sám faulovaný hráč s přehledem proměnil nařízenou penaltu střelou na opačnou stranu, než kam skočil gólman. "Klokani" po sedmi zápasech v ligovém duelu skórovali více než jednou.

"První poločas z naší strany baroko, tam snesou měřítko tři hráči. Jsem hodně vykulený z toho, že dokážeme takhle přistoupit k zápasu. Jako první poločas nemůžeme hrát žádný zápas, s takovým výkonem bychom neporazili žádný profesionální tým," zlobil se trenér Slovácka Michal Kordula.

Už v 36. minutě stáhl ze hry Machalíka, hned po přestávce sáhl i k druhému střídání a jeho svěřenci přidali. Po hodině hry vypálil těsně nad bývalý hráč Bohemians Kuchta, který vzápětí vystihl Fryštákovu chybu při rozehrávce, ale potrestat ji nedokázal. Sadílek poté vystřelil kousek vedle. Domácí začali hrát pasivně, tým z Uherského Hradiště však postrádal důraz v zakončení, jako v 68. minutě, kdy dva hráči na malém vápně promáchli.

V 76. minutě už "klokany" stihl trest. Vaníček v rohu vápna fauloval Jurošku a Daníček z penalty snížil, i když Fryšták vystihl směr střely. Kapitán Slovácka dal předchozí soutěžní gól na jaře při domácím triumfu 1:0 nad Bohemians. Hostující celek skóroval ve vzájemných soubojích poprvé po šesti utkáních.

V 85. minutě mohli domácí znovu odskočit do dvougólového vedení, ale střídající Kabajev při úniku dvou hráčů na brankáře nepřihrál a zvolil kličku, kterou Daněk vystihl. Hosté dostali Pražany pod drtivý tlak, ale nesrovnali ani z velkého závaru po rohu. "Druhý poločas jsme se zlepšili, přitlačili jsme Bohemku. Ale ve fotbale to funguje tak, že jakmile tomu nedáte od první minuty to, co se tomu má dát, tak vám to fotbalový bůh nevrátí," uvedl Kordula.

"První poločas jsme dominovali, ale druhý už byl jiný příběh. Odešli nám kondičně Reiter a Juliš, začali jsme bránit a kombinačně velmi dobrý soupeř vycítil šanci. Čekali jsme jak na smilování, až rozhodčí pískne konec," doplnil Hašek.