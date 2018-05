Slavia vyhrála na Dukle, odložila tak plzeňské oslavy

Fotbalisté Slavie zvítězili v dohrávce 28. ligového kola v malém pražském derby na Dukle 2:0 a udrželi naději na obhajobu titulu. Červenobílí snížili dva zápasy před koncem soutěže ztrátu na vedoucí Plzeň na čtyři body a zároveň si pojistili druhé místo v tabulce, na němž mají čtyřbodový náskok před třetí Olomoucí.

Na Julisce otevřel skóre v desáté minutě Jan Sýkora a pojistku přidal v třetí minutě nastavení Miroslav Stoch. Dukla nevyhrála se Slavií ani šestnáctý vzájemný duel v samostatné lize a je devátá.

"Spíš si myslím, že jsme si upevnili druhé místo. Všichni za námi vyhráli a v sobotu hrajeme s Jabloncem, takže případná dnešní ztráta by znamenala komplikaci," řekl na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

"Bavili jsme se o titulu před Zlínem a pak víme, jak to dopadlo (porážka). Nemáme to ve svých rukách. Na rovinu, Plzni stačí vyhrát jeden zápas a má na to dva pokusy," doplnil. Slavia nastoupila ve stejné sestavě jako ve středečním finále domácího poháru s Jabloncem, které vyhrála 3:1. Červenobílí potřebovali k udržení naděje na obhajobu titulu neprohrát a za body vykročili hned po deseti minutách.

Souček povedenou šajtlí vysunul Bořila, který nacentroval z levé strany a nabíhající Sýkora na zadní tyči z voleje poslal balon do sítě. Reprezentační záložník skóroval za Slavii poprvé od zářijového pohárového utkání s Třincem.

"Bylo to tak rychlé, že jsem ani nestačil nad tím přemýšlet. Prostě jsem nastavil nohu a spadlo to tam. Dal jsem gól po strašně dlouhé době, už mi i kluci říkali, že bych ho mohl dát. Jsem rád, že to tam dneska padlo, ještě takhle na začátku, což nám hodně pomohlo," uvedl Sýkora.

Ve zbytku první půle se hrál vyrovnaný fotbal s minimem šancí. Dukla mezi tyče nevystřelila vůbec a hosté zahrozili až těsně před pauzou, kdy Frydrych protáhl z dálky Radu. "V prvním poločase jsme byli strašně ustrašení a tam jsme si asi ten zápas prohráli," řekl kapitán Dukly Marek Hanousek.

Po přestávce si naskočil na centr Frydrych, ale jeho hlavičku zblokovala domácí obrana na roh. Dukla přidala a po hodině z toho byly dvě šance. Schranzovu střelu z úhlu vyrazil brankář Kolář na roh a po něm střelu nekrytého Podaného odvrátil na brankové čáře zadák Frydrych.

"Druhý poločas byl lepší. Škoda, že jsme neproměnili šanci v 63. minutě, kdy Schranz mohl volit přihrávku místo zakončení. Nicméně z toho byla standardka a Podaný měl největší šanci na vyrovnání. Mohlo se to vyvíjet jinak," podotkl kouč Dukly Jaroslav Hynek. Na druhé straně se pokusil o zakončení přes hlavu Sýkora, ale o kousek minul. Slavii v závěru vzhledem k pohárovému finále viditelně ubývaly síly a Dukla se tlačila za vyrovnáním. Podaný však po rohu pálil nad a červenobílí tak v lize počtvrté za sebou neinkasovali.

V závěru vítězství Slavie navíc ještě pojistil Stoch, který potáhl balon a zpoza vápna přízemní střelou zamířil přesně k tyči. "Nám to druhý poločas tolik neběhalo, Dukla byla čerstvější, měla více odražených míčů. Fotbal to nebyl moc koukatelný. My máme to, pro co jsme si přijeli - tři body," uvedl Trpišovský. "Víme, že Slavia patří spolu s Plzní k lídrům soutěže. Do takového zápasu se vám musí povést úplně vše a doufat, že oni úplně nebudou mít svůj den. A to se nestalo," dodal Hynek.