Slavii před Kyjevem čeká liga. V předehrávce přivítá Opavu

Páteční předehrávka mezi fotbalisty pražské Slavie a Opavy otevře program 3. kola první ligy. Úřadující vicemistr z Edenu po dvou zápasech vede s dvěma výhrami o skóre tabulku a stoprocentní bilanci chce udržet i proti nováčkovi. Zároveň se červenobílí potřebují vítězně naladit na úterní úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů proti Dynamu Kyjev. Opava bude naopak po dvou prohrách usilovat o první body a vůbec premiérové ligové vítězství nad Slavií.

Slavia má v úvodu sezony dobrou formu. V prvním kole vyhrála 3:0 v Olomouci a v druhém doma rozstřílela Karvinou 4:0. Pražané jako jediní dosud neinkasovali a se sedmi góly mají i nejlepší ofenzivu.

"Máme za sebou dva úspěšné zápasy. Myslím, že i výkon byl teď výborný a chtěli bychom na to samozřejmě navázat. Nejen každá případná ztráta, ale i horší výkon by devalvoval to, co jsme doteď dokázali. Čeká nás trochu jiný soupeř než Karviná, ale chceme, aby náš výkon byl stejný," řekl pro klubovou televizi slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Opava nejprve prohrála na Spartě 0:2 a poté 1:2 v brněnském azylu se Zlínem, když už po čtvrthodině přišla o vyloučeného Jaroslava Svozila. "Zatím jsme v lize absolutně konkurenceschopní, ale nemůžeme si dovolit dostávat tak laciné branky, které hraničí s naivitou. Tvrdá práce pak lehce přichází vniveč. Dokážu to však pochopit, protože někteří hráči hrají první ligu poprvé," prohlásil opavský trenér Roman Skuhravý.

Slávisté očekávají náročnější souboj než s Karvinou. "Opava hrála výborný fotbal ve druhé lize a snaží se hrát stejně i v první. Odehráli velice dobrý zápas v prvním kole na Spartě, kde z první střely okolo 70. minuty navíc ze střední vzdálenosti dostali gól. Teď se Zlínem sice prohráli 1:2, ale hráli od 15. minuty v deseti. Je vidět, že jsou dlouho pohromadě. Je to hodně běhavý soupeř s atypickým rozestavením. Navíc je to nováček a ten po postupové sezoně víc kouše," podotkl Trpišovský.

Opava v první lize už devětkrát za sebou prohrála a se Slavií v 16 zápasech nejvyšší soutěže uhrála jen pět remíz. "Musím říci, že Slavia na mě zatím dělá velký dojem. Má kondičně výborně připravené mužstvo. Pro nás to bude křest ohněm, těžká zkouška a zároveň zajímavá konfrontace. Můžeme jenom překvapit. Myslím si, že i kdybychom prohráli, negativně nás to neovlivní," dodal Skuhravý.

Zápas má výkop v pátek v 18:30.