Slavii trápí marodka, start Škody je po pádu na reklamu nejistý

Fotbalisté Slavie se chystají na sobotní pražské derby na hřišti Sparty a přípravu jim komplikuje marodka. Zdravotní problémy má hned sedm hráčů kádru a mezi nimi i útočná jednička Milan Škoda, jehož start je podle trenéra Jindřicha Trpišovského nejistý.

"Obávám se, že je to ještě horší než před posledním utkáním. Celkově je s otazníkem v tuhle chvíli sedm hráčů a to do toho nepočítám Murise Mešanoviče, který je mimo do léta. Šrámy prostě jsou, utkání jsou agresivní, do toho počasí, těžké terény. Spousta týmů střídá umělku, hlavní a tréninkovou plochu, což není dobré," řekl novinářům Trpišovský.

"Aktuálně na tom nejsme moc dobře. Někdy je to ale výhoda, že se to lepí na poslední chvíli. Aspoň jsou hráči do poslední chvíle nervózní, že neví, kdo nastoupí," dodal kouč, který vede Slavii od zimní přestávky.

Na Škodu při oslavě gólu s fanoušky v utkání s Olomoucí spadl reklamní panel a poranil mu nohu. "Je to takové nepříjemné zranění. Z preventivních důvodů začne v momentě, kdy bude stoprocentně zdravý, aby se to neobnovilo. Zatím trénuje zvlášť, je to padesát na padesát," řekl Trpišovský. "Panel si na něj počkal, to se těžko brání. Bylo to zezadu. Je to na červenou kartu pro banner," vtipkoval Trpišovský.

Problémy mají i další hráči, už několik zápasů jsou mimo hru krajní záložníci Jan Sýkora s Jaromírem Zmrhalem. "Z těch, kteří byli zranění, se kromě Jakuba Hromady a Ondry Kúdely nepřipojil nikdo. Bohužel jeden další hráč ze základní sestavy, který je pro nás důležitý, má problémy a ještě netrénoval s týmem," řekl Trpišovský. "Doufám, že bude zítra. Je pro nás důležité, abychom zítra trénovali v trochu kompletním složení," dodal.

Na Letné jako favorit? To tu dlouho nebylo

Slavia má na druhém místě tabulky před pátou Spartou sedmibodový náskok a po dlouhých letech půjde do derby na Letné jako favorit. Červenobílým věří i sázkové kanceláře, u kterých jde na výhru rivala vsadit za kurz okolo 3:1, což je v domácím ligovém utkání Sparty unikátní.

"Aby Slavia jela na Letnou jako favorit, to tu opravdu dlouho nebylo. To si pamatuju před deseti lety, když jsem byl ještě v žácích, že Slavia byla favorit," řekl záložník Tomáš Souček. "Derby je ale úplně jiný zápas než jiné v lize. Sparta se může chytnout a pomoci si, my si zase můžeme pomoci k druhému místu a udělat i tlak na první," dodal slávistický odchovanec.

Červenobílí se v tabulce přibližují vedoucí Plzni, na kterou ztrácejí deset kol před koncem ligy sedm bodů. Západočeši ale mají zápas k dobru. "Pokud bychom zvládli takovýhle těžký zápas venku za tři body, hodně by to napovědělo o našich ambicích, které máme, že bychom chtěli být jarní mistři. Hodně by to pomohlo, i pro psychiku, ale pak se může stát cokoliv. Ke konci ligy všem těžknou nohy," dodal Trpišovský.