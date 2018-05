Slávista Sýkora byl rád, že ukončil dlouhé čekání na gól

Záložník Jan Sýkora byl rád, že se v dnešním duelu na Dukle dočkal premiérové jarní trefy a první ligové branky po více než roce. Čtyřiadvacetiletý reprezentant zakončil na Julisce gólem v desáté minutě povedenou kombinaci a nasměroval fotbalisty Slavie k výhře 2:0, které je dvě kola před koncem soutěže udržela v boji o obhajobu titulu.

Sýkora od gólu na hřišti Bohemians 1905 vloni v květnu skóroval za Slavii pouze v zářijovém duelu domácího poháru proti Třinci a vedle toho se prosadil v listopadovém utkání reprezentace proti Islandu. "To už je nějaký pátek, co? Ještě že to tam už padlo," řekl novinářům Sýkora.

"Kluci už mi říkali, že bych mohl gól dát. Spíš to bylo hlavně ale ve mně. Já mám rád, když se můžu do toho tlačit a pomoci týmu góly nebo nějakými asistencemi. Jsem rád, že to tam dneska spadlo, ještě takhle na začátku, což nám hodně pomohlo. Takže super," dodal Sýkora.

Zakončil pohlednou kombinaci na ose Tomáš Souček, Jan Bořil, Sýkora. "Kluci to dobře vykombinovali. Já zůstal na pravé straně a pak jsem jen dotáhl vápno. Bylo to tak rychlé, že jsem ani nestačil nad tím přemýšlet. Prostě jsem nastavil nohu a spadlo to tam," konstatoval Sýkora.

Jeho celek stejně jako v minulém kole odvrátil možnost plzeňského titulu, který by Viktoria slavila v případě, že by Slavia na Dukle prohrála. Červenobílí dvě kola před koncem soutěže ztrácejí na Západočechy čtyři body. "O titul se hraje, ale taky máme za sebou vlčáky. Bude to ještě zajímavé. Stát se může všechno. Není to na nás, my to nijak neovlivníme, takže nám to ani nenáleží nějak hodnotit," uvedl Sýkora.

Připustil, že Slavia výhru na Dukle spíše ubojovala. "Z naší strany to nebyl úplně top výkon. Ale jsme rádi, že jsme to urvali. Zvládli jsme třetí zápas za osm dní, takže super," prohlásil Sýkora. Potřetí za sebou nastoupil nově ve středu zálohy a byla z toho třetí výhra. "Sedí mi to tam a asi je to i vidět. Mám hodně prostoru pro nějaké náběhy. Se Standou Teclem si rozumíme, takže myslím, že je to znát," dodal Sýkora.

Ve středu bude se spoluhráči na dálku fandit Atléticu Madrid ve finále Evropské ligy proti Marseille. Triumf španělského celku by totiž druhému týmu z české ligy vynesl 3. předkolo Ligy mistrů, což nově znamená minimálně jistotu skupiny Evropské ligy. "Myslím, že budeme všichni koukat společně. Budeme určitě fandit a doufám, že to dopadne pro nás dobře," doplnil Sýkora.