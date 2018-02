Slávistická příprava? Někdy to ještě skřípe, přiznává bek Bořil

Náročná příprava pomalu vrcholí a už za pouhý týden to opět vypukne. Fotbalová liga se po zimním spánku znovu probudí k životu. Duelem na půdě Jihlavy odstartují jarní boje také hráči pražské Slavie. Kádr úřadujícího mistra zaznamenal o pauze několik změn nejen v sestavě, ale i na trenérském postu. Jaroslava Šilhavého nahradil Jindřich Trpišovský a začal sešívaným ordinovat nový herní styl. "Zatím to někdy skřípe," přiznal obránce Jan Bořil.

Slávisté se vrátili ze soustředění v Dubaji a pomalu ladí formu na ostrý start jara. Už v Emirátech však stihli sehrát zajímavá přípravná střetnutí. Třeba proti kodaňskému Bröndby nebo Zenitu Petrohrad. Zatímco z duelu s dánským celkem vydolovali remízu, proti Rusům museli kousat vysokou prohru.

"Co trenér Trpišovský chtěl, to jsme proti Bröndby dodržovali. Dostali jsme dva zbytečné góly, ale to je příprava, ukázali jsme si pak chyby i naše góly na videu. Co se týče Petrohradu, byl to kvalitní soupeř. Do čeho kopnul, to byl gól. Ale tři čtyři z těch branek jsme si dali sami po hrubkách, které dělat nechceme. Bylo vidět, že Zenit je ještě někde jinde, jeho kvalita se projevila. My spolu teprve začínali a myslím, že v dalších utkáních jsme byli lepší," hodnotil dvě náročná utkání pro isport.cz Bořil.

Kromě toho si Slavia připsala ještě těsnou prohru se Šachťarem Doněck a vysoké vítězství nad čínským Guangzhou. "Dělali jsme, co jsme měli. Hlavně se hodně koukáme na video, všichni jsme to pochopili, věděli jsme, jak se pohybovat, jak dávat rychlé balony za obranu. Proti Číňanům se nám to povedlo a dávali jsme góly," popisoval jediný triumf.

Červenobílý obránce přesto přiznal, že hra jeho týmu má zatím spoustu mezer. "Jde to, ale někdy to i skřípe. Je to dané i tím, že jsme v zápasech v Dubaji hodně měnili jedenáctky. Ale už tam něco je, myslím, že v Jihlavě už to bude v pohodě," zadoufal.

Podle slov sedmadvacetiletého beka si musí slávisté zvykat na spoustu novinek - například větší zapojení obránců do ofenzivní činnosti. "Mám to rád. Rád útočím, chci útočit, je to jedině dobře pro mě a pro všechny," měl Bořil radost.

Při přípravném utkání s Žižkovem se o jednu z branek dokonce postarala díky dobré akci dvojice obránců. "Právě tohle trenér chce. Jeden obránce centruje, druhý to zavírá, zatímco útočníci dělají takový bordel, jak se říká. Všichni jsme byli rádi, že se taková akce povedla."

I když Slavia ztrácí na vedoucí Viktorii celých čtrnáct bodů, v sešívaném táboře boj o titul nevzdali. Už jenom tím, jak v zimě Pražané posílili. V červenobílém dresu budou na jaře brázdit ligové trávníky třeba Lukáš Pokorný, Ondřej Kúdela nebo Ondřej Kolář. "Dokud je ještě nějaká možnost, tak chceme titul udělat. Uvidíme, jak se nám bude dařit, jak bude ztrácet Plzeň, ale každopádně chceme aspoň udržet druhé místo a hrát poháry," uzavřel Bořil.