Slávistické cíle? Druzí v lize a vyhrát pohár, říká Nezmar

Fotbalisté pražské Slavie se chtějí stát jarním ligovým mistrem, alespoň udržet druhé místo v tabulce a vyhrát domácí pohár. Obhájce titulu se zároveň během nadcházejícího půlroku pokusí dokončit změnu herního stylu pod novým trenérem Jindřichem Trpišovským, který v prosinci nahradil odvolaného Jaroslava Šilhavého.

"Sezona se rozběhla tak, že pomýšlet na nejvyšší místo je dost ošidné. Ale byli bychom rádi, kdybychom minimálně udrželi druhé místo. Jsme ve hře v poháru a chceme ho vyhrát," řekl na tiskové konferenci nový sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar, který stejně jako Trpišovský přišel v zimě z Liberce.

"Nicméně hlavním cílem pro následující půlku sezonu, který realizační tým dostal, je přebudovat mužstvo a upravit herní způsob tak, abychom v létě byli co nejvíce konkurenceschopní směrem k Evropě. Abychom na evropské scéně byli schopni odehrát lepší zápasy a hráli co nejmodernějším a ofenzivnějším stylem," dodal Nezmar.

Slavia coby obhájce ztrácí na vedoucí Plzeň 14 bodů a od páté Sparty ji dělí jen čtyři body. "Pokusit se o zázrak je naše povinnost kvůli sobě i fanouškům, ale já jsem spíš pragmatik, a když už tak vystudovaný matematik. Jestli se nepletu, mistr nikdy neprohrál víc než pět zápasů. A k tomu bychom museli všechno vyhrát, to je velmi málo pravděpodobné. Pokusíme se aspoň ten náskok co nejvíc stáhnout," řekl Nezmar.

"Klademe si ty nejvyšší cíle, takže se pokusíme získat ze všech týmů nejvíc bodů na jaře, což by znamenalo jarního mistra. A minimálně obhájení příčky, na které jsme. Naším přáním je vyhrát pohár a mít nějakou trofej, nějaký týmový úspěch," doplnil Trpišovský.

Slavii se během zimní pauzy snažil vtisknout nový styl - hrát běhavější, kombinačnější a ofenzivnější fotbal a vysoko napadat. "Nejsme kouzelníci, abychom teď řekli, že jsme připraveni na 100 procent. Změn je hodně, styl je hodně náročný. Někteří se s tím nesetkali. Když uděláte chybu, je to náchylné na to, že se něco nepovede," řekl Trpišovský.

V zimní přípravě Slavia odehrála sedm utkání s bilancí tří výher, tří porážek a remízy. V generálce porazila Ostravu 3:2 a do jara vstoupí zápasem v Jihlavě.

"Nějaké porodní bolesti to přinese, třeba nějaké přestřelky jako v Ostravě. Nesmíme z toho uhnout, musíme to vypilovat, nesmíme se nechat zdeptat nějakým neúspěchem. Nějakou chvilku to bude trvat. Proto jsme každý den hodinu u videa, chyb je moc. Poznáme to podle videí, až budeme stoprocentně připraveni, video bude deset minut. Nejvíc nás ještě trápí zakládání útoků," dodal Trpišovský.

Do Slavie si přivedl několik posil, které pod ním hrály v Liberci. Ze Slovanu přišli brankář Ondřej Kolář a Ondřej Kúdela, z francouzské ligy Lukáš Pokorný a z hostování se vrátili druhý nejlepší střelec ligového podzimu Stanislav Tecl a Ruslan Mingazov. Naopak v Edenu skončily dvě ze tří hvězdných letních zahraničních posil Halil Altintop a Ruslan Rotaň, brankář Jan Laštůvka, Dušan Švento a Petr-Egil Flo.