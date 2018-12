Slovácko doma zaskočilo Spartu, Boleslav remizovala s Karvinou

Fotbalisté Slovácka překvapivě porazili v 17. kole první ligy po dramatickém závěru Spartu 2:1. Pražané vedli od 61. minuty gólem Matěje Pulkraba, v 84. minutě ale srovnal Tomáš Zajíc a v nastavení otočil stav z pokutového kopu Marek Havlík. Hosté neproměnili dvě penalty, první nedal Guélor Kanga a druhou v sedmé minutě nastavení střídající Mihailo Ristič. Letenští navíc dohrávali bez vyloučených Kangy a Eldara Čiviče.

Sparta počtvrté z posledních pěti kol nevyhrála a může přijít o třetí místo. Naopak Slovácko v lize pod novým trenérem Martinem Svědíkem podruhé za sebou zvítězilo a v neúplné tabulce poskočilo na desátou příčku. "Jsem nesmírně rád, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce. Byť jsme měli štěstí, že Sparta nedala dvě penalty. Náš tým výhru vydřel," řekl na tiskové konferenci Svědík.

Trenér Sparty Zdeněk Ščasný zařadil do základní sestavy všechny bývalé hráče Slovácka brankáře Heču, obránce Čiviče a útočníka Tetteha. V domácím týmu oproti vítěznému duelu v Ostravě s Baníkem chyběl pouze zraněný obránce Reinberk, kterého nahradil Divíšek. Slovácko se od úvodu snažilo hrát otevřenou partii. V páté minutě se dostal do šance Havlík, který ale poslal míč jen do Heči. Sparta přidala po čtvrthodině hry, získala převahu, které ale chybělo přesné zakončení.

Po centru Stanciua ve 22. minutě zahrál domácí Daníček rukou, Kangovu nepřesnou střelu z penalty ale brankář Trmal vyrazil. Gólman Slovácka vynikl i v 36. minutě, kdy stačil vyrazit hlavičku Tetteha. Z protiútoku po Kalabiškově centru z levé strany našel Navrátil volného Zajíce, který poslal míč do sítě. Sudí Příhoda ale po konzultaci s videorozhodčím Hrubešem branku kvůli ofsajdu odvolal.

Do druhého poločasu vstoupilo Slovácko znovu aktivně. Ve 48. minutě se po Kalabiškově přihrávce dostal k zakončení Janošek, jehož pokus pod břevno Heča vyrazil a vzápětí v další šanci Navrátil zbrkle přestřelil. Sparta postupně převzala režii zápasu do svých rukou. Z převahy se také Pražané dostali do vedení, když v 61. minutě po přihrávce od Čiviče skóroval Pulkrab.

Slovácko však nerezignovalo. V 77. minutě byl za úder do obličeje Zajíce po zhlédnutí videa vyloučen hostující Kanga, který se vrátil do ligové sestavy po vypršení karetního trestu, a domácí přesilovku využili. V 84. minutě našel Havlíkův centr Zajíce, který zblízka prostřelil Heču. "Ohnal se loktem a rozbil mi pusu a nos," řekl Zajíc ke Kangově zákroku. "Byl to bláznivý zápas. Fanoušci nás tlačili a měli jsme v závěru štěstí. Rozhodlo to, že jsme dali do zápasu srdíčko," dodal Zajíc.

Těsně před vypršením základní hrací doby lehce udeřil hlavou Čivič bez míče domácího Kuchtu. Rozhodčí Příhoda, který si situaci znovu ověřil na videu, poslal hosty do devíti, a Slovácko navíc mělo možnost penalty. Tu proměnil Havlík a ve třetí minutě nastavení otočil stav. "Je strašné, když vedeme venku po dlouhé době a v závěru výsledek neudržíme. Konečně se podařilo dát gól a potom prohrajeme, je to hrozné. Nemůžeme dostat dvě červené karty. K tomu jsme nedali dvě penalty," posteskl si Pulkrab.

Sparta mohla i v dvojnásobném oslabení srovnat, když po zákroku na Costu nařídil Příhoda pokutový kop. Střídající Ristič však v sedmé minutě nastavení přestřelil a Letenští nedali v lize třetí penaltu po sobě. "Když mužstvo vede, tak by takový zápas v závěru nemělo prohrát. Všechno vyvrcholilo tím, že jde na penaltu hráč, který byl na hřišti tři minuty. Pro mě to bylo nepochopitelné. Zasáhnout z lavičky se nedá. A zkušení hráči, kteří by na sebe měli vzít zodpovědnost, se otočili zády a odešli pryč," uvedl Ščasný.

"Přiznám se, že už vyhlížím konec podzimu, protože potřebujeme mužstvo posílit. To nic nemění na tom, že jsme takový zápas měli vyhrát. Tím nesnižuji výkonnost Slovácka," dodal trenér Pražanů.

17. kolo první fotbalové ligy 1. FC Slovácko - Sparta Praha 2:1 (0:0) Branky: 84. Zajíc, 90.+3 z pen. Havlík - 61. Pulkrab. Rozhodčí: Příhoda - Flimmel, Kubr - Hrubeš (video). ŽK: Juroška, Kalabiška, Janošek, Hofmann - Frýdek. ČK: 78. Kanga, 90. Čivič (oba Sparta). Diváci: 5124. Sestavy: Slovácko: Trmal - Juroška, Krejčí, Hofmann, Divíšek - Daníček (72. Kuchta) - Navrátil (79. Petr), Havlík, Janošek, Kalabiška - Zajíc. Trenér: Svědík. Sparta: Heča - Chipciu, Radakovič, Costa, Čivič - Stanciu, Kanga, Frýdek, Plavšič (90. Ristič) - Pulkrab (79. Wiesner), Tetteh. Trenér: Ščasný.

Fotbalisté Mladé Boleslavi potvrdili, že se jim proti Karviné nedaří a v 17. kole první ligy s posledním celkem tabulky jen remizovali 1:1. Na vedoucí gól domácího Tomáše Ladry odpověděl po změně stran Vojtěch Smrž. Karviná se středočeským soupeřem bodovala popáté z šesti vzájemných ligových zápasů. Slezané získali první bod pod novým trenérem Norbertem Hrnčárem a ukončili sérii porážek, která se zastavila na čtyřech. Mladá Boleslav nevyužila šanci bodově dotáhnout v tabulce sedmý Liberec.

"Nedokázali jsme výsledkově navázat na výhru s Olomoucí, což nás mrzí. Tohle je domácí utkání, které bychom neměli ztrácet. Tyto body nám mohou chybět, zvlášť když už se tabulka dělí," řekl na tiskové konferenci mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Mladá Boleslav měla od začátku převahu a kombinacemi se tlačila do vápna. Ve 12. minutě hned první šanci využila. Konaté našel na penaltě volného Ladru, který měl čas si míč zpracovat a poslat přesně k tyči. Vstřelil svůj třetí ligový gól v sezoně a první od srpna.

Domácí pokračovali v tlaku a karvinský Janečka si málem vstřelil vlastní branku, když centr tečoval jen těsně vedle. Po další Ladrově střele zasahoval brankář Berkovec a před dorážejícím Komličenkem musel na poslední chvíli zachraňovat Smrž.

"Chtěl jsem to trefit po zemi, ale skočilo mi to a Berkovec to dobře chytil. Chtělo to tam dotlačit druhý gól, pak by se nám ulevilo a hrálo se nám lépe. Místo toho si necháme vyrovnat. To je velká škoda," řekl Ladra.

Karviná se přes presink Boleslavi těžko dostávala do souvislejších akcí a snažila se tak něco vytěžit ze standardních situací. Po signálu při rohu střílel na přední tyč Smrž, ale brankář Šeda byl pozorný. Poté při závaru hosté několikrát pálili, ale vždy trefili jen obránce. V závěru poločasu střílel z dálky domácí Hubínek, ale branku těsně minul i kvůli teči.

Do druhé půle poslala Karviná do hry útočníka Wágnera a brzy mohl srovnat Guba, ale těsně branku přestřelil. V 56. minutě už se hosté po rychlé akci dočkali. Na kolmici za obranu si naběhl Dramé, našel Wágnera, přes kterého se dostal míč ke Smržovi a ten vstřelil svůj druhý gól v ligové sezoně.

"Dali jsme podobný gól i minulý týden. Suf (Soufiane Dramé) tam zaběhl, odcentroval, Wagi (Tomáš Wágner) to výborně podržel, dal mi to pod sebe a já už to měl jednoduché. Dal jsme to placírkou k tyči," uvedl Smrž.

Mladá Boleslav musela přidat a dvakrát krátce po sobě se dožadovala penalty po zákroku na Komličenka. V 77. minutě pak jen těsně minul branku hlavou Takács. Kousek vedle skončila i tečovaná střela Matějovského, po které se Berkovec jen ohlédl. Karviná se už ubránila.

"Jsme rádi, že jsme zastavili sérii proher a odvážíme si bod z půdy těžkého soupeře. Věřím, že to bude povzbuzení do závěru podzimu a že to není náš poslední bod před zimní pauzou," řekl kouč Karviné Hrnčár, kterého těšilo, jak hosté pokryli nejlepšího střelce ligy Komličenka. "Při Komličenkově bilanci jsme spokojeni, že nám nedal gól. Celý týden jsme se na něj připravovali. Uskákali jsme ho a defenzivní hráči si svou práci splnili," dodal.