Smolař Radakovič děkoval fanouškům, že skandovali jeho jméno

Sparťanský fotbalista Uroš Radakovič po čtvrtečním vyřazení v druhém předkole Evropské ligy se Spartakem Subotica, pod které se podepsal penaltovým faulem, dva dny skoro nemohl spát a zklamání se snažil zahánět s rodinou. Podrželi ho i spoluhráči a trenér a v dnešním duelu třetího ligového kola se Slováckem ho skandováním jména podpořili také fanoušci. Srbský stoper neskrýval překvapení.

"Po čtvrtku jsem byl prvních deset až patnáct minut nervózní. Byl jsem z toho čtvrtka hodně zklamaný. Když jsem dnes slyšel, že fanoušci skandovali moje jméno, bylo to něco neuvěřitelného. Hodně mě překvapili a může jim jen ze srdce poděkovat. Obrovská čest, budu pro sparťanský dres makat," řekl Radakovič novinářům po výhře 1:0.

Připustil, že první dny po vyřazení se Suboticí pro něj byly hodně psychicky náročné. "Skoro jsem nespal dva dny. Byl jsem s rodinou, přišly moje ségra a máma a hodně mi pomohly. Když jsou těžké momenty, rodina je blízko," uvedl Radakovič. "Musím jít dál, to je prostě život. Chyby se stávají. Je mi velmi těžko, vypadli jsme z Evropy a ještě jednou se všem omlouvám. Ale musím hledět dopředu," konstatovala čtyřiadvacetiletá letní posila z Olomouce.

Potěšilo ho i to, že ho dočasný kouč Sparty Zdeněk Ščasný nechal v základní sestavě. "Kabina mě podržela, i trenér, prostě všichni. Všichni říkali, že se to stává, to je fotbal. Prohráváme jako tým i vyhráváme jako tým. Žijeme jako jedna rodina," řekl Radakovič.

"Konkurence v týmu je obrovská, trenér mě podržel, za což mu děkuji. Ostatní kluci makají stejně jako já, já jsem jen ten šťastnější, že trenér vybral mě do sestavy. Budu se snažit dát týmu co nejvíc," dodal.

Výhry nad Slováckem po vyřazení z pohárů si hodně cenil. "Je dobře, že jsme to zvládli za tři body po tom čtvrtku. Zvedli jsme se a ukázali, že tým má charakter. Je to velmi důležité vítězství. Tři výhry v lize jsou ideální vstup a jenom v tom pokračovat," uvedl Radakovič.

Čtvrt hodiny před koncem sparťanům trochu zatrnulo, když rozhodčí na videu zkoumal možnou ruku ve vápně. "Ptal jsem se rozhodčího, jestli hledal tu mou ruku. On řekl, že hledal tu od Frýďase (Frýdka), jestli byla, nebo ne. Moje vůbec nebyla. Měl jsem ruku blízko u tělo, to podle mě penalta nebyla," prohlásil Radakovič.