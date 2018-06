Souček do Itálie? Jen divadlo, je nepostradatelný, píše Tvrdík

Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík na Twitteru znovu poodhalil zákulisí případných letních změn v kádru Pražanů. Nejprve sdělil, že sestavu ligového vicemistra posílí obránce Vladimír Coufal z Liberce, teď dal zase důrazně najevo, že případný odchod záložníka Tomáše Součka, o kterém se spekuluje v médiích, rozhodně není na pořadu dne.



"Tomáš Souček nikam nepřestupuje, nyní je pro nás nepostradatelný. Klub nejednal a jednat nebude, nebudeme opakovat chyby," napsal Tvrdík na svém twitterovém účtu ve středu večer. O třiadvacetiletého středopolaře, který už pravidelně nastupuje i v reprezentaci, měla zájem italská Fiorentina. Podobně jako v zimě - ani teď ale osmý celek uplynulé sezony Serie A neuspěje.



"Po dohodě se sportovním ředitelem a trenérem jsme rozhodnutí hráče nyní neuvolnit. Hráč je o tom informován, vše ostatní je jen divadlo," doplnil nejvyšší muž Slavie, kterou v létě čeká kvalifikace o Ligu mistrů. Právě to je hlavní důvod, proč Pražané nechtějí aktuální kádr na klíčových postech obměňovat.

"Hlavní cíl je sportovní výsledek, klub musíme posílit, ne oslabit," vysvětlil Tvrdík v následné diskuzi s fanoušky, proč Slavia Součka nehodlá uvolnit. Podle něj jsou méně kvalitnější hráči na trhu za výrazně vyšší cenu než šikovný středopolař a v české lize žádná vhodná alternativa není. "Hráč dostal novou smlouvu, jeho hodnota pro klub poroste a i on dostane lepší nabídky," dodal Tvrdík.

Někteří příznivci sešívaných argumentovali tím, že za odvedené služby by si Souček přestup do kvalitnější evropské soutěže zasloužil, něco takového ale klubový šéf odmítl. "Ať se nikdo nezlobí, hráč má relativně novou platnou smlouvu. Diskuze zaslouží si / nezaslouží si nejsou na místě. Sny hráčů musíme sladit se sny klubu a jeho majitelů, kteří investují," podotkl Tvrdík.



Opora středové řady ligového vicemistra si tak na nové angažmá bude muset počkat. Podle Tvrdíka by Souček mohl odejít nejdřív na podzim, a především jedině za odpovídající cenu. I to naznačuje, že Pražané myslí v nové sezoně další útok na nejvyšší příčky vážně.