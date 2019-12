Souček vede český Zlatý míč a září: Nejlepší rok kariéry

Záložník Tomáš Souček, který po podzimní části vede novinářskou anketu Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony, označil končící rok za nejlepší v kariéře. Čtyřiadvacetiletý reprezentační středopolař si pochvaluje letní rozhodnutí zatím neodejít do zahraničí. Se Slavií si zahrál skupinu Ligy mistrů a bez porážky s ní vede o 16 bodů českou ligu před Plzní. S národním týmem navíc postoupil na evropský šampionát.

"Nejlepší půlrok kariéry? Já bych to spojil, že spíš celý rok byl nejlepší. Začalo to hned i po osobní stránce narozením dcery v lednu. Pak bylo úžasné jaro - Evropská liga i moje individuální. Pokračovalo to teď i podzimem. Takže myslím, že se dá říct, že ty dva půlroky byly dost podobné a byly nejlepší v mé kariéře," řekl Souček novinářům.

Na podzim si připsal osm gólů a tři asistence v české lize, dvě branky v Lize mistrů, jednu trefu za reprezentaci. "Bylo to výjimečné, ale když si vzpomenu na jaro, tak myslím, že tam bylo asi taky sedm gólů a nějaký ten gól v Evropské lize. Takže bych to fakt hodně porovnával. A jestli je to ještě lepší, tak jen dobře pro mě, že jsem šel po individuální stránce ještě nahoru. A věřím, že to jde pořád zvyšovat," prohlásil Souček.

Asi nejraději bude vzpomínat na gól v Dortmundu. Na slavném Vestfálském stadionu v posledním kole skupiny Ligy mistrů vyrovnal na 1:1, Slavia ale nakonec prohrála 1:2 a s dvěma body obsadila poslední místo v tabulce.

"V Lize mistrů jsme sice neměli moc bodů, ale hráli jsme skvěle. Co se týče gólů, tak bych asi vypíchl ten na Dortmundu. I ta akce, kterou jsme před ním rozjeli, byla nádherná. Vyrovnal jsem na Dortmundu, dá se říct na nejlepším stadionu v Evropě. Tam jsem si to užil maximálně," řekl Souček.

V lize se Slavií ztratil ve 20 podzimních kolech body jen za tři remízy. "Je neuvěřitelné, co se nám povedlo v naší lize. Kolik bodů máme, jaký máme náskok. K tomu jsme dostali jen čtyři góly z 20 zápasů, to se nevidí. Když koukám na jiné soutěže, není to možné. Navíc ty zápasy byly zaslouženě vyhrané. Nevzpomínám si pomalu na zápas, kdy bychom více nedrželi balon, neměli více šancí. Užíváme si to, baví nás to. Užíváme si každý trénink, zápas, proto se jen zlepšujeme," podotkl Souček.

V létě o něj usilovala řada klubů, ale nakonec podepsal novou vylepšenou smlouvu se Slavií. "Můžu to naprosto hodnotit jen kladně. Nikdo neví, co by se dělo, kdybych někam šel. Když to beru zpětně, tak to bylo skvělé rozhodnutí, jak po individuální, týmové, tak i po rodinné stránce. Ničeho nelituji," uvedl Souček.

O jeho možném přestupu do zahraničí se spekuluje i nyní. "Každé přestupní období to probíhá. Může se o někom mluvit a pak může přestoupit někdo úplně jiný. Já to vždy říkám, že ve fotbale jeden den něco řeknu a zítra se stane úplný opak," podotkl Souček.

Svou budoucnost bude zvažovat i s ohledem na letní Euro. "Je pravda, že co slýchám od kluků, zkušenějších hráčů, tak každý říká, že přestupové okno v létě je daleko lepší. Ale vždy je to o nabídce. Když přijde nabídka, kde by to bylo neuvěřitelné pro další rozvoj a dávalo by to smysl, tak by se o tom mohlo bavit. Ale já jsem šťastný tady ve Slavii, takže uvidíme, co bude dál. Vyhodnotím tyhle věci, jak moji praxi tady nebo někde jinde, tak i pak ten nároďák. Určitě se chci na Euro taky maximálně připravit," řekl Souček.

Na podzim odehrál 31 soutěžních zápasů. "Je to strašné číslo. Posledních 14 dní jsem se už těšil na dovolenou, zároveň jsem chtěl zvládnout závěr podzimu se Slavií, abychom si volno maximálně užili. Po týdnu se třeba budeme těšit zpátky na sebe, ale teď na 10 dnů pověsím kopačky na hřebíček," plánoval.