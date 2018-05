Sparta chce Slováka z USA, kterého zná Hapal. Je však drahý

Právě končící sezona fotbalistům Sparty nevyšla, velké ambice vystřídalo zklamání. V průběhu ročníku skončil trenér Stramaccioni a až na výjimky se nedařilo ani drahým posilám, které si na Letnou přivedl. Brzy se však otevře letošní přestupové okno a dá se očekávat, že Pražané budou na hráčském trhu znovu velmi aktivní.



Kouč Pavel Hapal údajně má velký zájem o libereckého obránce Vladimíra Coufala, Sparta by však potřebovala posílit takřka ve všech řadách sestavy. Se zajímavým jménem přišel na Twitteru americký novinář Ian Paul Joy, který pracuje pro televizi FOX Sports. Podle něj chtějí Pražané přivést slovenského záložníka Alberta Rusnáka.



"Mé zdroje říkají, že Sparta dala za hvězdu Realu Salt Lake na stůl 2 miliony eur (více než 50 milionů korun)," napsal Joy. Třiadvacetiletý ofenzivní hráč má bohatý životopis, prošel mládežnickou akademií Manchesteru City, před odchodem do americké MLS působil v nizozemském Groningenu.

My sources (@KeithCostigan) tell me that Sparta Prague have tabled a €2m off for @RealSaltLake star Albert Rusnak. That might be the reason why he’s having some issues with the RSL higher ups...



Do klubu ze Salt Lake City přišel v lednu 2017, ihned zapadl do základní sestavy a během první sezony vstřelil sedm gólů. V novém ročníku (liga v USA se hraje systémem jaro-podzim) zatím v jedenácti zápasech skóroval třikrát.

Jeho případný příchod do Sparty by dával smysl ještě z jednoho důvodu. Rusnáka dobře zná trenér Hapal, který jej vedl v reprezentační jednadvacítce. Mladí Slováci na loňském EURU zanechali dobrý dojem, ve skupině porazili Poláky i Švédy a postup do semifinále jim nakonec smolně unikl jen kvůli horšímu skóre v minitabulce týmů na druhých místech.



Rusnák tehdy v Polsku odehrál tři kompletní zápasy, Hapal v něj vkládal důvěru. A šikovný hráč, který může hrát na pravém kraji i uprostřed záložní řady, by se mu do Sparty mohl hodit. Z jarního kádru hrál stabilně dobře Nicolae Stanciu, velkým příslibem je Srdjan Plavšič a s postupem času by měly růst i výkony Guelóra Kangy.



Jinak ale Letenští nemají mezi záložníky muže v zrovna oslnivé formě. Na křídle často zaskakoval Václav Kadlec, který se však lépe cítí na hrotu, Izraelci Ben-Chaimovi vyšel tak jeden zápas z pěti. A to je velmi málo. I proto se Sparta v některých utkáních vracela k zapomenutému rozestavení se dvěma útočníky, kdy se Stanciu posouval ze středu zálohy doprava.



To by příchodem Rusnáka mohlo skončit. Jednání však nakonec možná ztroskotají na finančních požadavcích amerického celku, podle serveru isport.cz chce Real Salt Lake za pětinásobného slovenského reprezentanta údajně až 7 milionů eur. To je příliš i na bohatého majitele Sparty Daniela Křetínského, který v posledních dvou oknech lámal přestupové rekordy. Hapal tak nejspíš bude muset hledat ofenzivní posily dál.