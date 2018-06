Sparta má další posilu, přichází srbský stoper z Olomouce

Posílit na postu stopera bylo v přestupovém období jedním z hlavních cílů fotbalové Sparty, teď si klubové vedení může jednu pomyslnou položku odškrtnout. Na Letnou totiž z Olomouce přichází čtyřiadvacetiletý srbský stoper Uroš Radakovič, který byl v uplynulé sezoně jednou z největších opor Sigmy na cestě ke čtvrtému místu v lize.

"Měl jsem i jiné nabídky, ale Sparta je pořád Sparta. Je to největší klub v Česku, a když o vás takový klub stojí, nejde ho odmítnout. Jsem v Česku tři roky, znám místní ligu, i to je výhoda. Tenhle přestup je pro mě velký krok kupředu," uvedl Radakovič pro sparťanský web. Pražané aktivovali výstupní klauzuli, kterou měl srbský fotbalista ve smlouvě a podepsali s ním tříletý kontrakt s následnou opcí na jeden rok.

O místo ve středu obrany by měl Radakovič bojovat primárně s Turkem Kayou a Slovákem Štetinou, alternativou je i zkušený Costa ze Zimbabwe. Naopak David Hovorka zamířil z Letné na hostování do Jablonce.

Srb patřil v minulé sezoně mezi klíčové hráče ligového nováčka, kterému spolehlivými výkony v defenzivě pomohl k nečekanému čtvrtému místu. Za Olomouc odehrál všech 30 ligových zápasů a nebýt střídání v poslední kole, nechyběl by ani minutu. Spartu podle spekulací vyšel asi na 15 milionů korun.

Ta o něj usilovala delší dobu. "Potřebovali jsme vyřešit problém na stoperském postu. Hledali jsme někoho, kdo nám bude platný svou výškou, agresivitou, úspěšností v soubojích a také při standardních situacích. Všechny tyto aspekty Uroš splňuje," podotkl sportovní ředitel Sparty Zdeněk Ščasný.

Radakovič věří, že se na Letné prosadí do základní sestavy. "Teď musím přesvědčit i trenéry ve Spartě. Chci tvrdě pracovat, naplno využít ty tři týdny, které zbývají do začátku sezony. Hlavně, že jsem zdravý a že je v týmu dobrá atmosféra. Výsledky se pak určitě dostaví," uvedl.

V Olomouci působil Radakovič tři sezony, klubu zůstal věrný i po sestupu z nejvyšší soutěže. Před působením na Hané byl hráčem italské Boloni, i vinou zranění ale v jejím dresu nastoupil jen do tří pohárových zápasů. Stoper měřící 194 centimetrů nastupoval i za mládežnické výběry Srbska, sedmnáctce dokonce dělal kapitána.

Se Sigmou senzačně skončil v minulé sezoně o příčku výše než pátá Sparta, kterou čeká 2. předkolo Evropské ligy. Narazit by mohla na srbský tým Spartak Subotica. "Těším se na to, doufám, že budeme hrát právě proti nim. Bylo by příjemné zahrát si v Srbsku," dodala nová posila Pražanů.