Sparta má problém. Biabiany si na ni stěžuje u asociace FIFPro

Francouzský fotbalista Jonathan Biabiany si stěžuje u mezinárodní asociace fotbalových hráčů FIFPro, že ho pražská Sparta odstavila od týmu a je nucen trénovat individuálně. Podle jeho právního zástupce se jedná o porušení hráčových práv. Sparta se obvinění brání s tím, že hráčům, s nimiž nepočítá, zajistila možnost trénovat s kondičním trenérem A-týmu Stefanem Camparim.

Sparta přivedla Biabianyho loni v létě z Interu Milán na hostování do konce sezony, jenže po nevydařeném podzimu s ním přestala počítat. V lednu zahájila přípravu bez něj stejně jako bez rakouského útočníka Marca Janka a dalšího Francouze Georgese Mandjecka, který odešel hostovat do Met.

"Hned, jak jsme hráčům oznámili, že se nevejdou do kádru pro jaro, tak jsme jim zajistili adekvátní přípravu. Věnuje se jim člen realizačního týmu našeho A-týmu Stefano Campari," řekl ČTK mluvčí Sparty Ondřej Kasík. Například bývalý český reprezentant Lukáš Vácha, se kterým se ve Spartě nepočítá, využil možnost odjet na soustředění s juniorkou Sparty.

Biabiany však se svým odstavením od týmu nesouhlasí a jeho právní zástupce předal korespondenci se Spartou zástupcům FIFPro, která případ zveřejnila na svém webu a uvedla, že ho předá Mezinárodní fotbalové federaci. FIFA v loňském roce přijala nové předpisy, aby chránila práva hráčů, a právě bránění hráčům v tréninku s týmem je zakázáno.

FIFPro situaci řeší i přes Českou asociaci fotbalových hráčů. "FIFPro se na nás obrátila jako na svou členskou asociaci. Já se momentálně seznamuji s případem, byla jsem kontaktována jeho právním zástupcem a teď dojednáváme společný postup. Více k tomu zatím nemohu říci, protože je to čerstvá kauza," řekla ČTK předsedkyně ČAFH Markéta Haindlová.

"Hráč má právo, aby mohl trénovat v kolektivu a měl adekvátní tréninkové podmínky. Když totiž netrénuje v rámci týmu, tak se snižuje jeho tržní cena. Když nemá možnost trénovat v kolektivu, jde o porušení smlouvy. Nenahradí to ani to, když je přeřazen do juniorky, kde je jiná úroveň hráčů," dodala Haindlová.