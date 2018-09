Sparta má šanci dostat se do čela, ligu čeká souboj nejhorších

Fotbalisté Sparty jako jediní v lize ještě neprohráli a v sobotu budou úspěšnou sérii hájit na Letné proti Liberci. Doma se v devátém kole představí také vedoucí tým nejvyšší soutěže Slavia, kterou v neděli čeká vršovické derby s Bohemians Praha 1905.

"Pořád hlavně vidím, že jsme dvakrát zbytečně ztratili," připomněl v rozhovoru pro klubovou televizi trenér Sparty Zdeněk Ščasný remízy s Bohemians 1905 a Příbramí, kvůli nimž má Sparta na kontě dvacet bodů a na vedoucí dvojici Slavia, Plzeň ztrácí na třetí příčce jeden bod.

Letenští v minulém kole vyhráli v Ostravě, kde zvládli bojovný duel, proti Liberci však Ščasný čeká odlišný zápas. "Ostrava hraje jednoduchý fotbal, nechci říct bez mezihry, která tam byla, ale hodně agresivní, hrají také dlouhé míče, zatímco Liberec se snaží hrát už od založení útoku fotbal a je hodně nebezpečný," prohlásil.

"Proti Ostravě jsme hráli týmově, zodpovědně, s velkým nasazením a očekával bych, že tohle zůstane, ale že k tomu teď přidáme podstatně víc fotbalovosti a kombinace," přidal Ščasný, který už bude moci využít nejlepšího střelce Guélora Kangu, jenž proti Baníku nehrál kvůli karetnímu trestu.

Slavia ve čtvrtek zvládla vstup do základní skupiny Evropské ligy, když si doma poradila s 1:0 s Bordeaux. "Hned po zápase jsem přemýšlel, abychom to zvládli i s Bohemkou. Hráči jsou po takovém zápase rozpumpovaní, když usnou ve tři, ve čtyři, tak je to dobré, a hned v neděli se hraje," řekl trenér Slavie Jindřích Trpišovský.

"Bohemka je na tom skvěle kondičně, hráči jsou hodně běhaví, nepříjemní a samozřejmě budou čekat na každou naši chybu, aby vyrazili do brejku. Když nejste po fitness stránce v topu, tak se těžko do jejich týmu budete dostávat. Bude to úplně něco jiného než zápas s Bordeaux. Bude to těžší zápas, než si spousta lidí myslí," dodal.

"Pohárový zápas Slavie je určitě pro nás papírovou výhodou. Už ze zkušeností mé kariéry ve Spartě vím, že je těžké přepnout z mezinárodní soutěže na domácí. Když přijede Bordeaux, k tomu plný stadion a světoví hráči, je těžké za tři dny přepnout na ligu, když přijede Bohemka," dodal kouč "Klokanů" Martin Hašek.

V dalších zápasech proti sobě nastoupí poslední Dukla s předposlední Olomoucí, Slovácko se pokusí v Mladé Boleslavi ukončit sérii tří porážek za sebou, Karviná se doma utká s Příbramí a Opava v Brně přivítá Teplice. Deváté kolo pak v pondělí uzavře souboj pohárových účastníků Jablonce s obhájcem titulu Plzní.