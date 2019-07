Sparta napodruhé složila reparát, doma porazila Jablonec

Fotbalisté Sparty ve druhém kole první ligy doma porazili Jablonec 2:0, získali první body v nové sezoně pod trenérem Václavem Jílkem a částečně odčinili úvodní nečekanou porážku 0:2 se Slováckem. Na Letné se ve druhém poločase střelecky prosadili šestnáctiletý Adam Hložek a Guélor Kanga. Severočeši nepotvrdili minulé vítězství 2:0 nad jiným pražským týmem Bohemians 1905 a v nejvyšší soutěži venku podeváté za sebou nevyhráli.

Sparťané po týdnu plném kritiky vlétli do zápasu s elánem a brzy chtěli zlomit brankové prokletí startu sezóny. A i když předváděli proti minulému duelu lepší hru, střelecky se trápili. Ve třetí minutě se sice fanoušci poprvé radovali po trefě Hložka, ale kvůli faulu na brankáře Hrubého gól nebyl uznán.

Domácí měli po celý první poločas výraznou převahu a největší zásluhu na tom měli Kanga s Plavšičem. Jenže většina ze sedmi sparťanských pokusů buď skončila mimo, nebo Pražané spalovali velké šance - především pak Kozák, který dvakrát ve slibné pozici přestřelil branku. Podruhé kapitán selhal ve 26. minutě, co se k němu vrátil míč po Hložkově hlavičce do břevna.

Kozákova nemohoucnost pokračovala i po pauze, kdy už sparťanská převaha nebyla tak výrazná. V 55. přišel po hrubce Váni k šanci zcela nečekaně, ale jeho střelecký pokus skončil mimo.

Pak ale sparťané přece jenom po 221 minutách ukončili ligovou střeleckou nemohoucnost a u zrodu akce byl znovu agilní Plavšič, který poslal ostrý centr do šestnáctky a Hložek hlavou rozjásal Letnou.

Jenže druhou branku domácí tým dlouho nedokázal přidat, přestože měl ideální možnost v 80. minutě, jenže Hašek nedokázal míč vrátit ani do opuštěné branky a Sparta se už opět začala strachovat o výsledek.

Pojistku přece jenom zařídil sedm minut před koncem Kanga, který se z dvaceti metrů krásně trefil do horního růžku. Jablonečtí se na odpověď nezmohli a v lize na Letné nevyhráli počtrnácté za sebou.

2. kolo první fotbalové ligy Sparta Praha - FK Jablonec 2:0 (0:0) Branky: 62. Hložek, 83. Kanga. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Vlasjuk - Hrubeš (video). ŽK: Tetteh - Kratochvíl. Diváci: 10.860. Sestavy: Sparta: Nita - Sáček, Radakovič, Štetina, Hanousek (82. Kaya) - Hašek, Krejčí - Hložek (75. Trávník), Kanga, Plavšič - Kozák (64. Tetteh). Trenér: Jílek. Jablonec: Hrubý - Holík, Břečka, Váňa, Sýkora - Hübschman, Považanec (65. Pleštil) - Kratochvíl, Matoušek, Jovovič (74. Acosta) - Doležal. Trenér: Rada.



Fotbalisté Opavy ve druhém kole první ligy doma zdolali Příbrami 1:0 a zopakovali úvodní výsledek nové sezony z Českých Budějovic. Naopak Středočeši nenavázali na remízu 1:1 s Teplicemi a na hřišti slezského týmu v nejvyšší soutěži prohráli potřetí za sebou. Zápas rozhodl v 85. minutě Slovák René Dedič.

"Počkali jsme si na gól ze standardky, které máme silné. Vítězství bylo vydřené, což je někdy ještě sladší, než když se všechno daří," řekl opavský trenér Ivan Kopecký na tiskové konferenci.

Po opatrném úvodu se v Městských sadech jako první osmělili hosté. Cmiljanovič natáhl z dálky, ale brankář Fendrich jeho ránu vyboxoval. Středočeši byli více na míči, ale Opava kontrovala akcí mladíka Šulce, který se hezky uvolnil a cpal míč před bránu. V malém vápně se ale zrovna nepohyboval nikdo z jeho spoluhráčů. Vzápětí pálil z ostrého úhlu Zavadil, jeho rána z přímého kopu však zamířila nad břevno příbramské brány.

Povedený byl i rychlý protiútok Slezanů, při kterém Mondek ostrým centrem našel Jurečku. Ten ale nezakončil přesně, a tak diváky dostala do varu spíš strkanice Zavadila s Rezkem v závěru první půle, za niž oba hráči dostali žlutou kartu.

"V průběhu prvního poločasu se nám nedařila přechodová fáze, některé situace jsme mohli dohrát líp. Příbram se dostávala do střeleckých příležitostí, ale trefovala Fendricha, který neudělal jedinou chybu," konstatoval Kopecký.

V úvodu druhé půle přišla zřejmě největší šance dosavadního průběhu utkání. Zavadil technickým pasem vysunul rozběhnutého Stáňu, ten poslal před bránu střílený centr, jenže tísněný Mondek zblízka minul. Na druhé straně před sebou Voltr tlačil Simerského, střídající příbramský útočník se dostal ke střele ze zajímavé pozice, ale Fendrich Voltrovu ránu vyrazil.

Rozhodující moment utkání přišel až v 85. minutě, kdy měla Opava k dispozici přímý kop z necelých pětadvaceti metrů. Zavadil poslal do šestnáctky nadýchaný centr, na který si naskočil Dedič a hlavou poslal míč obloučkem k tyči mimo dosah gólmana Boháče.

"Je super, že nám to takhle produktivně vyšlo a z jedné střely jsme dali gól. Někdy soupeře dobýváte, střílíte a nic tam nespadne, takže jsem rád, že to teď vyšlo takhle z jedné střely," radoval se Dedič. "V náběhu jsem byl o něco dřív, takže jsem musel trošku couvnout. Zkusil jsem to tam dát takovým dloubákem, naštěstí to tam zapadlo, takže super," dodal.

Slezané v závěru Příbram takřka k ničemu nepustili a pohlídali si druhé vítězství v nové sezoně. "Chyběla nám větší agresivita v šestnáctkách a zakončení. Samozřejmě jsme neměli udělat tu chybu, která nás stála zápas. Dediče jsme měli obsazeného, jistí hráči ho měli hlídat osobně a bohužel v jednu chvíli u něj ten hráč nebyl a byl z toho gól," litoval příbramský kouč Roman Nádvorník.

"Žádnou stoprocentní gólovou šanci jsme sice neměli, protože jsme spoustu akcí nedotáhli do finále. Troufnu si říct, že tady lepší tým prohrál, na to se ale bohužel nehraje," doplnil hostující záložník Jan Rezek.

2. kolo první fotbalové ligy SFC Opava - 1. FK Příbram 1:0 (0:0) Branka: 85. Dedič. Rozhodčí: Houdek - Kubr, Mojžíš. ŽK: Zavadil - Polidar, Kodr, Rezek. Diváci: 2876. Sestavy: Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Jursa (80. Souček) - Jurečka, Šulc (55. Stáňa), Mondek (67. Bernadina) - Dedič. Trenér: Kopecký. Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Soldát, Rezek - Polidar, Alvir (69. Voltr), Zeman - Škoda (76. Hájek). Trenér: Nádvorník.

Fotbalisté Olomouce zvítězili v druhém kole první ligy nad Zlínem 1:0. O výhře Hanáků rozhodl v 61. minutě Martin Nešpor, největší šanci hostů neproměnil v závěru Tomáš Poznar. Sigma po úvodní porážce v Plzni ve druhém soutěžním duelu pod trenérem Radoslavem Látalem poprvé zvítězila, naopak Zlín s koučem Josefem Csaplárem podruhé prohrál 0:1 a po dvou kolech je bez bodu.

"Poprvé před domácími fanoušky jsem byl nervózní, to musím přiznat. Protože kdyby se nám dnes nepodařilo bodovat, bylo by to těžké. Víme, že nás čekají dvě utkání venku, jsou to pro nás hrozně důležité body," řekl na tiskové konferenci Látal.

Olomouc byla od úvodu aktivnější a také přesnější v kombinaci. Hned v páté minutě zahrozil Plšek, jehož rána z voleje z 16 metrů proskákala kolem levé tyče. Domácí v prvních 15 minutách několikrát svírali Zlín kolem vápna, brankáře Dostála však ohrozit nedokázali.

Po čtvrthodině se hra vyrovnala a do zápasu se dostal také Zlín. První šanci si ale vypracoval až v 38. minutě, kdy po standardní situaci a vrácení míče do vápna hlavičkoval Buchta těsně vedle. Stejně dopadla i Fantišova hlavička o dvě minuty později. V nastaveném čase první půle ještě musel domácí gólman Reichl zasahovat proti střele Jiráčka z 25 metrů.

"Olomouc měla na začátku drtivou převahu, která vznikala z toho, že jsme kazili lehké balony. Pomohla nám pauza na pití, ve které jsem na tohle hráče upozornil. Poté se hra otočila a vytvořili jsme si řadu možností," uvedl Csaplár.

V úvodních pěti minutách druhého poločasu se ocitli za zlínskou obranou nejdříve Greššák a vzápětí Plšek. Oběma však scházel krok k tomu, aby se dostali do brankové příležitosti. Podařilo se to až v 55. minutě Pilařovi, jehož střelu z pravé strany dobře vyrazil gólman Dostál.

V 61. minutě přišel rozhodující moment zápasu. Falta si na pravém křídle pohrál s bránícím hráčem a nadýchaným centrem našel na přední tyči Nešpora. Olomoucký útočník z bezprostřední blízkosti neměl problém překonat Dostála a otevřel skóre.

"Nejčastěji padají branky, když křídlo dostane míč na první tyč. Útočník tam musí být a mně se to podařilo," řekl Nešpor. "Je dobře, že jsem si nechal gól v přípravě až na první mistrovské utkání v základní sestavě. Užil jsem si to, vždy je to příjemný pocit a euforie," uvedl Nešpor.

Druhou branku mohl Nešpor přidat v 75. minutě po rychlém olomouckém brejku, tentokrát ale Dostála pokusem na zadní tyč neprostřelil. "Škoda, že jsem nedal druhý gól. Sice jsem dostal míč trochu dozadu, ale to se neomlouvám, protože první dotek jsem si vzal špatně. Pak jsem to měl pod nohou a snažil se to dát na zadní tyč," uvedl Nešpor.

V obrovské šanci se na druhé straně hřiště ocitl 10 minut před koncem Poznar. Reichl mu ale rychlým vyběhnutím zmenšil úhel a dobrým zákrokem zachránil domácí od vyrovnání. Hanáci soupeři částečně oplatili vyřazení ze semifinále nadstavbové skupiny o Evropu ze závěru minulé sezony.

"Můžeme děkovat Reichlovi, že tu poslední šanci zneškodnil," oddychl si Látal. "Dnes to bylo pod větším tlakem než se Slavií a já nyní docházím k určitým závěrům. Dnes si z utkání odnáším pozitivní i negativní dojmy. Někteří se mnou od tohoto týdne asi začnou mít problémy," dodal Csaplár.

Fotbalisté Českých Budějovic získali premiérové body po návratu do první ligy. Jihočeský nováček ve druhém kole zvítězil na Slovácku 2:0, když jeho góly dali Lukáš Provod a v závěru střídající Ivo Táborský. Mužstvo z Uherského Hradiště nenavázalo na úvodní nečekanou výhru 2:0 na Spartě.

"Klidně bych výhru na Spartě vyměnil za dnešní tři body, ale to nejde," řekl na tiskové konferenci kouč Slovácka Martin Svědík, který se za výkon svého týmu omlouval. "Chyběla nám kvalita, dělali jsme moc chyb, neprosadili jsme se do zabezpečené obrany," vypočítával kouč nedostatky.

Do zápasu vstoupili aktivněji favorizovaní domácí a od prvních minut si vynutili mírnou územní převahu, jenže bez přesného zakončení. Na centr z pravé strany Dvořák nedosáhl a po rohu Havlíka zase promáchl hostující gólman Staněk, čehož ale Slovácko nevyužilo.

Hosté udeřili prakticky z první vážnější akce. Centr z pravé strany v 18. minutě propadl za Jurošku, kde číhal Provod, jehož hlavička znamenala první českobudějovický gól v novém ročníku a také premiérový ligový gól hostujícího záložníka. "Nakoplo nás to, uklidnili jsme se a naší hře to prospělo," prohlásil trenér Budějovic David Horejš. "Byl to těžký zápas v tom horku. Ale byli jsme nabuzeni, to byl základ úspěchu," doplnil Provod.

Naopak Slovácko poprvé v sezoně inkasovalo, což přineslo na jeho kopačky nervozitu, nepřesnost a ruku v ruce s tím i pískot z tribun. Až do konce poločasu se z toho Svědíkův tým nemohl dostat, vytvořil si jen náznaky šancí, které ale nemohly organizovanou defenzivu Jihočechů ohrozit. V závěru půle pálil tvrdě budějovický Havelka a při chuti byl i střelec Provod.

Domácí tým po přestávce přece jen přidal, zlepšil pohyb, zpřesnil přihrávky a tím pádem se z jeho tlaku rodily i šance. V 50. minutě servíroval míč před bránu Navrátil, ale Dvořák se role zakončovatele nezhostil dobře, chvíli nato pálil Navrátil těsně nad.

Slovácko zkoušelo dobýt soupeřovu branku všemi možnými způsoby, z pětadvaceti metrů to zkusil kapitán Daníček, ale Staněk jeho tvrdou střelu na dvakrát zneškodnil.

Od 70. minuty se hrálo prakticky jen na přehuštěné polovině Dynama a bylo otázkou, zda domácí zužitkují velký tlak, či odolá defenziva nováčka. V 82. minutě zahrával přímý kop z více než dvaceti metrů Havlík, ale míč skončil o kousek nad břevnem Staňkovy branky.

Definitivní rozuzlení přinesla 85. minuta, kdy po akci Provoda procpal míč za Trmalova záda Táborský a definitivně tak uťal šance domácích na bodový zisk. Slovácko v první lize s Českými Budějovicemi prohrálo po deseti utkáních a poprvé od roku 2007.

"Bylo to od nás špatné, nedovedu si to vysvětlit, taková křeč," mrzelo obránce domácích Jana Jurošku. "Pro nás jsou to skvělé tři body, ale zůstáváme na zemi a jsme i nadále pokorní," mírnil euforii Horejš.