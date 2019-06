Sparta plná změn. Jak by mohla vypadat základní sestava?

Fanoušci se bouřili, nespokojené bylo i vedení. Loňská sezona Sparty byla zklamáním. Když se k ní přičte i několik minulých, bylo více než jasné, že musí přijít radikální řez. Na Letnou dorazil nový trenér, noví hráči a příznivci rudé barvy už jsou opět natěšení na novou sezonu. Jak by mohla vypadat základní jedenáctka pro první ligové kolo?

Zahraniční trenér se zahraničními posilami jsou minulostí. Projekt Stramaccioni byl omyl, který stál Spartu spoustu peněz, ale také času. Několik měsíců trvalo než se věci vrátily relativně do normálu. Letenští však uznali chybu a po pochybných cizincích zkusí vsadit na české posily.

Skoro to vypadá, jako by klub z Letné chtěl napodobit svého rivala ze Slavie. Ten také sestavil dokonalý mix domácích hráčů se zahraničními, za což sklízí zasloužený obdiv i úspěchy. Podaří se Spartě postavit silné mužstvo? Pojďme se podívat, jak by mohlo vypadat.

Brankář

Po Rumunovi Nitovi dostával na konci ročníku příležitost Milan Heča a předpokládá se, že to bude on, kdo se mezi tyče postaví do prvního ostrého utkání. Jeho konkurentovi se vyčítala komunikace s obránci, pro posilu ze Slovácka je čeština nesporná výhoda.

Obrana

Obranná čtveřice byla loni velikou slabinou. Spoustu kritiky se sneslo na Ondřeje Zahustela. Bylo mu vyčítáno (nejspíš po právu), že po operaci stehenního svalu a dlouhé rekonvalescenci to není hráč, jaký býval. Vedení to vidělo podobně, proto mu přivedlo konkurenta - pravého obránce Andrease Vindheima. Právě norský fotbalista bude s největší pravděpodobností první volbou na pozici pravého obránce.

Složení stoperské dvojice bude oříšek. Loni si tento post vyzkoušeli Radakovič, Štětina, Costa, Plechatý, přičemž nikdo nezaujal tak, aby měl místo jisté. Proto také dorazil z Jablonce talentovaný David Lischka, který když bude zdráv, může se stát oporou zadních řad na dlouhá léta. Další posila na zmíněné místo Filip Panák je po operaci a bude scházet cca tři až pět měsíců. Neopomenout nesmíme ani na Kayu, který se o místo srdnatě rve v letní přípravě.

Na levém kraji obrany není co řešit. Matěj Hanousek je na české poměry nadstandardním fotbalistou, navíc skvěle rychlostně vybavený. Pokud se v přípravě zaměří na vylepšení centrů, bude ještě nebezpečnějším.

Záloha

Předpokládejme, že Sparta bude nastupovat ve formaci s pěti záložníky, jako tomu bylo minulý ročník. Lídr Bořek Dočkal je mimo. Po oslňujících výkonech by bylo bláznovství, kdyby pravý kraj nepatřil stabilně mladíkovi Hložkovi. Defenzivní úlohy bude obstarávat klasicky Martin Frýdek, který se navíc stal jedním z kapitánů mužstva, tudíž je zřejmé, že se na něj spoléhá.

Kreativním borcem, jenž bude mít na starost góly, asistence a zahrávání standardek by se po přesunu z Jablonce měl stát Michal Trávník. Několik povedených utkání má za sebou švédská posila David Moberg Karlsson, který by se mohl usídlit na levém kraji zálohy.

Pak je tu Guélor Kanga. Fotbalově jeden z nejlepších, co česká liga nabízí, mentálně však hráč, jenž svým sobeckým pojetím hry sráží celý tým. Pokud by se Rosickému a spol. podařilo reprezentanta Gabonu zpacifikovat, mohl by být součástí velmi nebezpečné záložní řady, která bude výkonnostně přesahovat hranice ČR.

Útok

Na hrot dorazil zkušený Libor Kozák, který by měl ubrat tlak, který je namířen na Tetteha. V průměrném Liberci loni zaznamenal ve 14 ligových duelech 7 gólů, což je velice solidní počin. Pro Spartu je v tuto chvíli ideálním člověkem.

Vyzrálý fotbalista, vysoký pro osobní souboje, jenž navíc dokáže udržet míč pro sbíhající spoluhráče. S Benjaminem Tettehem mohou vytvořit údernou dvojici, vyloučena není ani vzájemná kooperace přímo na hrací ploše, když bude potřeba.

Lavička

Síla rudých může být i na lavičce. Jména jako Chipciu, Sáček, Costa, Štětina, Kaya (nebo jiný nehrající stoper), Zahustel, Tetteh, Hašek, Plavšič (pokud v týmu zůstane) nebo Krejčí (případně zranění Kadlec a Drchal) jsou více než průměrná a jejich příchod na hrací plochu v rozehraném zápase může být rozhodující. Navíc v dnešní době bez silné konkurence není šance uspět.

Předpokládaná sestava:

Heča - Vindheim, Radakovič, Lischka, Hanousek - Hložek, Trávník, Frýdek, Kanga, Karlsson - Kozák

Tak si počkejme, jak nový trenér Václav Jílek nakonec sestaví jedenáctku, která vyběhne v úvodním kole proti Slovácku. Fanoušci už odpočítávají hodiny a těší se, až spatří "novou" Spartu.