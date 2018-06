Sparta už nehledá pravého beka, řešením má být odchovanec

Fotbalová Sparta před novou sezonou hledá nového stopera a jednoho hráče do ofenzivy. Letenský celek už naopak neshání pravého obránce, protože na této pozici podle sportovního ředitele Zdeňka Ščasného dostane šanci navrátilec z hostování v Liberci Tomáš Wiesner.

Dvacetiletý Wiesner odešel do Slovanu v únoru a v severočeském klubu, za který odehrál sedm zápasů, měl původně působit až do konce nadcházející sezony. "Požádali jsme o ukončení hostování a Liberec nám vyšel vstříc," řekl na dnešní tiskové konferenci Ščasný.

Sparta chtěla na pravý kraj obrany získat libereckého Vladimíra Coufala, ten ale nakonec zamířil do konkurenční Slavie. V hrubě nepovedeném minulém ročníku, ve kterém Sparta obsadila až páté místo, na této pozici nastupoval nevýrazný Ondřej Zahustel.

"Měli jsme v hledáčku několik pravých obránců - jednoho od nás a ze zahraničí. Ale z různých důvodů to nedopadlo. Wiesner byl rovněž v hledáčku od začátku a nakonec jsme se rozhodli, že nebudeme dávat peníze za hráče ze zahraničí," uvedl Ščasný.

Podle sportovního ředitele letenského klubu nyní Sparta usiluje o příchod stopera a jednoho hráče do ofenzivy. "Snažíme se přivést hráče do základní sestavy, takže se věci jako každý rok táhnou. Věřím, že jeden dva přestupy dotáhneme a do odjezdu na soustředění budeme mít soupisku uzavřenou," prohlásil Ščasný.

Sparta se bude v Rakousku připravovat od 30. června do 11. července. "Konečný počet hráčů do sezony si určí trenér, ale nemělo by to přesáhnout pětadvacet," uvedl Ščasný. Podle něj budou minimálně v úvodu přípravy chybět útočníci Václav Kadlec a Václav Drchal, kteří jsou v rekonvalescenci, a také zraněný stoper Lukáš Štetina.