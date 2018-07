Sparta vydřela výhru nad Opavou, Zlín se raduje po snovém obratu.

Letošní ročník první fotbalové ligy se naplno rozjel v sobotu. Od pěti hodin byly na programy tři zápasy, ve kterých nebyla nouze o góly. Ten nejzajímavější duel se odehrál ve Zlíně, kde sice Mladá Boleslav vedla už 2:0, Zlín ovšem třemi brankami skóre otočil a připsal si tři body. Vítězství zaznamenal i Liberec, který si doma poradil s Karvinou. Utkání Příbrami s Teplicemi pak skončilo remízou 1:1. Sobotní program uzavřela Sparta, která dokázala porazit nováčka z Opavy 2:0.

Opava nepřijela na Letnou, kde v minulých pěti ligových zápasech inkasovala hrozivých 21 gólů, jen bránit a hned v úvodní minutě zahrozila po brejku. Kuzmanovič však pálil v dobré pozici vysoko nad. Ve zbytku první půle už měla výraznější šance téměř výhradně Sparta.

V deváté minutě Ben Chaimův slabý přízemní centr propadl hostujícímu gólmanovi Šromovi mezi nohama těsně vedle, vzápětí Plavšičovu střelu srazila obrana a Štetina po rohu hlavičkoval mimo.

V domácím dresu byl aktivní hlavně Ben Chaim. V 19. minutě jeho střelu tečoval těsně mimo Pulkrab, který dostal na hrotu útoku přednost před Tettehem. Ve 34. minutě postupoval Ben Chaim ze strany sám na bránu, ale trefil jen Šroma. Chvíli před pauzou pak po Stanciuově přihrávce mířil vedle Kanga.

Po necelé hodině hry šel sudí Královec zkontrolovat na videu Hrabinův zákrok na Chipciua, ale penaltu nenařídil. V 66. minutě Stanciu z přímého kopu těsně za vápnem trefil jen boční síť.

Spartě se po přestávce dlouho příliš nedařilo a navázala na nepřesvědčivé výkony z letní přípravy, v níž ze sedmi utkání jen dvakrát vyhrála. Vysvobodil ji až gól ze 73. minuty. Po Tettehově přiťuknutí napřáhl Kanga z 30 metrů a přízemní skákavou střelou zaskočil brankáře Šroma.

Letenští se uklidnili a vzápětí mohli zvýšit, Stanciu však pálil jen do břevno. Pojistku tak nejlepší domácí tým minulé ligové sezony dal až v 84. minutě, kdy Tettehovu ránu Svozil nešťastně srazil mimo Šromův dosah. Sparta se tak vítězně naladila na čtvrteční úvodní zápas 2. předkola Evropské ligy proti Spartaku Subotica.

1. kolo první fotbalové ligy: Sparta Praha - SFC Opava 2:0 (0:0) Branky: 73. Kanga, 84. vlastní Svozil. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek. ŽK: Costa, Kanga - Kayamba, Schaffartzik. Diváci: 12.186. Sestavy: Sparta: Nita - Chipciu, Štetina, Costa, Frýdek - Kulhánek - Ben Chaim (78. Vukadinovič), Stanciu, Kanga, Plavšič (72. Šural) - Pulkrab (57. Tetteh). Trenér: Hapal. Opava: Šrom - Simerský, Svozil, Hrabina - Zavadil (82. Jurečka), Schaffartzik - Kayamba, Kuzmanovič, Zapalač - Puškáč (73. Jursa), Juřena (78. Smola). Trenér: Skuhravý.

Zlín předvedl skvělý obrat proti Mladé Boleslavi

V sestavě Zlína se z posil objevil pouze stoper Buchta, boleslavský trenér Weber nasadil do hry z nových tváří slovenského brankáře Kamenára a na kraji zálohy Diviše.

Ten byl v sedmé minutě u zrodu prvního gólu. Po Divišově úniku a přesném centru z pravé strany se dostal míč k Matějovskému, jenž přízemní střelou k tyči překonal brankáře Dostála.

Zlín dvakrát zahrozil v úvodních dvaceti minutách. Obě možnosti k vyrovnání měl Beauguel. Ve 13. minutě po Džafičově centru z levé strany jeho hlavička těsně minula tyčku, o chvíli později mu tvrdou střelu ze dvaceti metrů chytil Kamenár. V závěru poločasu přišel Zlín o svého kapitána Železníka, jenž si poranil kotník a na jeho místo zaskočila nová posila Poznar.

Právě Poznar oživil svou dravostí po změně stran výkon "Ševců", kteří zpřesnili kombinaci a dostali soupeře pod tlak. Dvakrát v těsném sledu vyrazil brankář Kamenár tvrdé střely Jiráčka, další centrované míče stačila hostující obrana odvrátit. V době největšího náporu Boleslav zaútočila, Hůlkova střela v 64. minutě se odrazila od břevna ke Komličenkovi a ruský útočník míč pohotově vrátil do sítě.

Zlín navzdory nepříznivému stavu nerezignoval. Po třech minutách po rohovém Gajič hlavou vykřesal svým gólem naději na zvrat. Neúnavně bojujícím domácím fotbalistům se podařilo v 81. minutě po tvrdé střele Matejova vyrovnat. Střelu Holíka v poslední chvíli před cestou do sítě ještě vykop obránce Pauschek, ale poslední slovo měl v nastavení Francouz Beauguel, který zblízka dotlačil míč potřetí do boleslavské sítě.

1. kolo první fotbalové ligy: Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 3:2 (0:1) Branky: 67. Gajič, 81. Matejov, 90.+2 Beauguel - 7. Matějovský, 64. Komličenko. Rozhodčí: Proske - Kotík, Pochylý. ŽK: Džafič, Beauguel - Diviš, Přikryl. Diváci: 3852. Sestavy: Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Matejov, Traoré, Jiráček, Bartošák (73. Holík) - Železník (38. Poznar), Beauguel, Džafič (71. Hronek). Trenér: Bílek. M. Boleslav: Kamenár - Pauschek, Takács, Král, Fabián - Hůlka, Matějovský (78. Hubínek) - Diviš (61. Mareš), Přikryl (88. Ladra), Konaté - Komličenko. Trenér: Weber.

O výhře Liberce rozhodl Pázler až pět minut před koncem

Do prvních zajímavých šancí se dostal liberecký útočník Mashike Sukisa. Letní konžská posila z Českých Budějovic nejprve vypálila nad břevno, poté přesnějším pokusem protáhla brankáře Berkovce.

Slovan byl dál aktivnější i nebezpečnější. Ve 22. minutě Ševčík vybídl patičkou Malinského, jehož přízemní střelu opět zneškodnil Berkovec. Těsně před pauzou ještě Mikula po odraženém míči z voleje zamířil nad břevno karvinské branky.

Liberečtí se přes dobře bránícího soupeře těžko dostávali do zakončení. Když už se jim to povedlo, dobře zakročil Berkovec, jako například v 78. minutě proti Ševčíkově ráně.

Severočeši se přece jenom dočkali gólu. Pět minut před koncem Ševčík ze standardní situace nacentroval do šestnáctky a střídající Pázler krátce po příchodu na hřiště hlavou usměrnil míč do sítě. Bývalý útočník Hradce Králové skóroval hned při svém debutu za Liberec. Následné bujaré oslavy se na trávníku zúčastnil i trenér Hornyák, který za to byl na závěr utkání vykázán na tribunu.

1. kolo první fotbalové ligy: Slovan Liberec - MFK Karviná 1:0 (0:0) Branka: 85. Pázler. Rozhodčí: Julínek - Fišer, Podaný. ŽK: Nešický - Čolič, Panák, Moravec, Wágner, Dreksa, Ramírez. Diváci: 4548. Sestavy: Liberec: Hladký - Mikula (82. Pázler), Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Breite - Malinský (61. Nešický), Ševčík, Potočný, Pešek (76. Koscelník) - Mashike Sukisa. Trenér: Hornyák. Karviná: Berkovec - Čolič, Dreksa, Janečka, Tusjak - Panák - Moravec, Suchan (86. Ramírez), Budínský (70. Šisler), Letič (74. Kalabiška) - Wágner. Trenér: Nádvorník.

Nováček z Příbrami neudržel vedení

V 16. minutě musel Král kousek za polovinou hřiště stáhnout Slepičku a Příbram kopala z velké dálky přímý kop. K němu si stoupl Květ, který se rozbíhal z půlícího kruhu. Přesto se odhodlal ke střele na branku. Ta byla dostatečně tvrdá a zaskočila brankáře Diviše, který si sice na míč sáhl, ale v cestě do branky mu nezabránil. Příbramský odchovanec Květ tak mohl slavit svou první ligovou branku.

Teplicím vyšel vstup do druhé půle. Už po minutě Vaněček chytře prostrčil patičkou míč za sebe na nabíhajícího Žitného a reprezentant do 21 let potvrdil střeleckou formu z jara. Z 11 ligových startů má na kontě už pět branek. Krátce nato měl Žitný další šanci, tentokrát ale branku minul.

Příbram vyvedlo vyrovnání z rytmu a najednou měli více ze hry hosté. V 60. minutě mohl skórovat hlavou domácí Slepička, který se opřel do centru Hlúpika, ale brankář Diviš míč i po teči ještě reflexivně vyhlavičkoval.

Ačkoli u Litavky začalo silně pršet, nadále se hrál útočný fotbal. Další Květovu střelu odvrátil obránce Vondrášek, Fantiše zase vychytal Diviš. Na druhé straně Tepličtí nedotáhli několik brejků a se střelou z úhlu neuspěl střídající Trubač. Gól tak už nepadl.