Sparta začala přípravu s Tettehem, vrátil se i Mandjeck

S fotbalisty Sparty dnes zahájil přípravu i ghanský útočník Benjamin Tetteh, jehož příchod z Bohemians 1905 se dolaďuje a měl by být uzavřen na začátku července. Do Vršovic naopak odešli Lukáš Juliš, Filip Hašek a Jan Vondra. Trénovat na Letné začala i nová posila do branky Milan Heča a také navrátilci z hostování včetně Georgese Mandjecka.

"Tetteha jsme sledovali dlouho, je to typ hrotového hráče, který momentálně v kádru nemáme. Určitě také vnímáme, že má velký potenciál zlepšovat se. Jedná se o moderního útočníka silného v osobních soubojích," řekl sportovní ředitel Sparty Zdeněk Ščasný. "Víme, že by mohl být efektivnější, ale všichni, kteří jsme ho sledovali, jsme přesvědčení, že další krok k rozvinutí své kariéry může udělat u nás," dodal.

Mladý útočník, jenž prošel i Standardem Lutych a Slováckem, se připojil k týmu trenéra Pavla Hapala, který se dnes sešel k prvnímu společnému tréninku. Na něm chyběli jarní brankářská jednička Florin Nita, Nicolae Stanciu, Tal Ben Chaim a Josef Šural, kteří dostali delší volno poté, co si po konci sezony ještě plnili reprezentační povinnosti. K mužstvu by se měli připojit ve čtvrtek 21. června.

Do tréninku se naopak zapojili navrátilci z hostování Eldar Čivič, Juraj Chvátal, Tomáš Wiesner, Daniel Holzer, Vukadin Vukadinovič, Filip Havelka, Néstor, Mandjeck a Matěj Pulkrab. Hapal bude zkoušet i šestnáctiletého útočníka Adama Hložka. Přípravu zahájil i Rio Mavuba, který však má svolení hledat si jiné angažmá.

"U Ria se nic nemění, jen jsme vyšli vstříc jeho žádosti, aby se do vyřešení dalšího angažmá s námi mohl připravovat," uvedl Ščasný. "O Mandjecka projevil zájem trenér, protože během působení u slovenské jednadvacítky ho za Spartu hrát neviděl. Proto je tady a trenér poté vyhodnotí, jestli zůstane, nebo půjde jinam," přidal.

Sparťany v tomto týdnu čekají fyzické testy na FTVS. V sobotu pak sehrají dvojzápas s Trenčínem.