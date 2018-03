Sparta ztratila výhru v Karviné, Zlín sestřelili tepličtí mladíci

Fotbalisté pražské Sparty v prvním utkání pod novým koučem Pavlem Hapalem neuspěli. V rámci dvacátého kola první fotbalové ligy totiž pouze remizovali na hřišti Karviné. Letenští ovládli po brance Guelora Kangy první půli, tři minuty před koncem ale neuhlídali Tomáše Wágnera, jenž rozhodl o dělbě bodů. Uspěla naopak Mladá Boleslav, která nastřílela v Brně tři branky a ukončila černou sérii čítající šest porážek v řadě. V dalším utkání porazilo Slovácko po brance Vlastimila Daníčka Bohemians 1905.

Hapal sáhl ke čtyřem změnám v základní sestavě, do které s kapitánskou páskou vrátil především svým italským předchůdcem přehlíženého útočníka Davida Lafatu.

Před vyprodaným stadionem se po úvodní čtvrthodině začali osmělovat hosté. Ošemetnou ránu Stanciua z přímého kopu Le Giang zvedl na roh, ale ve 24. minutě hosté vystihli karvinský odkop ve středu hřiště, Kanga si míč rychle navedl na střelu a jeho přízemní projektil šel z dvaceti metrů přesně k tyči. Gabonský záložník dal svůj druhý gól v letenském dresu.

Právě z větší síly ve středu pole vycházela územní převaha Pražanů v první půli. Jedna z jarních štik ligy ale vedení Sparty mohla rychle smazat: Budínský z rohu ve 26. minutě poslal ideální centr na malé vápno, jenže Kalabiška hlavičkou o zem těsně přestřelil.

Karviná se v ofenzivě tentokrát příliš neprosazovala. Přestože ve druhé půli se přes svou pravou stranu dostala do několika průniků, vše ztroskotalo na špatném řešení finální fáze. Ani Sparta však ve druhé půli v útoku nevymyslela nic, čím by ohrozila Le Gianga v domácí brance. Hosté se postupně více stahovali do hloubi vlastní poloviny a malá aktivita se jim vymstila.

Boj uprostřed hrací plochy směřoval bez větších šancí na obou stranách k první jarní karvinské prohře, když v 87. minutě zničehonic obdržel krásnou přihrávku za obranu domácí kanonýr Wágner a po kličce brankáři do prázdné branky vyrovnal. Sparta tak venku v lize počtvrté za sebou nevyhrála.

Mladá Boleslav zabrala a zvítězila v Brně

Boleslav v předchozích čtyřech kolech neskórovala, ale dnes se prosadila už v první minutě. Po pravé straně unikl Konaté, jeho centr smolně přiťukl Kijanskas k Valentovi, který ranou z voleje překonal brankáře Melichárka.

O chvíli později hlavičkoval domácí Krejčí, jeho pokus šel ale těsně mimo. Pak převzali iniciativu hosté a v 19. minutě zvýšili vedení opět díky Valentovi. Mladoboleslavský záložník zůstal volný na hranici malého vápna, odkud se nemýlil.

Brňané byli jako opaření a Boleslav dál útočila. Ránu Konatého ještě stačil konečky prstů vyškrábnout domácí brankář na roh, jenže po něm hosté znovu udeřili. Valentův centr si našel Pauschek a nikým neobsazen uklidil míč do sítě. Radoval se z první ligové trefy v kariéře. Domácí fanoušci vyprovázeli v poločase svůj tým do kabin pískotem.

Brněnský kouč Pivarník se snažil hru oživit střídajícím Škodou, jenž hned v úvodu půle udělal před Polačkem vítr. Centrem našel Bazeljuka, který měl před sebou prázdnou bránu, jenže se mu do jeho střely vložil Takács. Další dobrý pokus měl po centru Acosty hlavičkující Škoda, míč však přeletěl břevno.

Brno se snažilo, ale ukazovalo, proč má nejhorší útok v lize. Domácí se v závěru nemohli dostat k trvalejšímu tlaku a hosté si koncovku s přehledem pohlídali.

Slovácko zdolalo Bohemians

Domácí v úvodu lépe kombinovali, ale jako první zahrozil hostující Hašek, který poslal střelu jen těsně vedle tyče. Hra se postupně vyrovnala a oba týmy bojovaly zejména mezi oběma šestnáctkami.

Až po půlhodině se Slovácko dostalo do brejku, ale situaci tři na tři vyřešil Sadílek nepřesnou střelou. Až těsně před pauzou si domácí připsali první pokus mezi tyče, Daníčkovu hlavičku po rohovém kopu však zlikvidoval výborným zákrokem odchovanec Slovácka v brance Bohemians Fryšták.

Ani po změně stran se obraz hry nijak nezměnil a hrálo se bez šancí. Po hodině napřáhl hostující Nečas, ani jeho pokus se však mezi tyče nevešel. Poté minul z rohu pokutového území i jeho spoluhráč Hašek.

Bohemians přidali na důrazu a presinku a domácí se dostali do hluboké defenzivy. Po kombinační akci nebezpečnou Tettehovu střelu vytáhl Heča na roh a vzápětí si připsal další vynikající zákrok po Haškově pokusu. V 72. minutě pak Bartek obstřelem minul.

Hosty za neproměněné šance stihl trest a Slovácko z ojedinělé akce v druhé půli udeřilo. Navrátilova přihrávka se přes Machalíka dostala k volnému Daníčkovi, který pohotově z voleje poslal míč za bezmocného Fryštáka.

Bohemians branka nabudila a vrhli všechny síly do útoku, ale domácí se obětavě bránili a sami se dostávali do brejků. Jeden z nich mohl zakončit po samostatném úniku Machalík, ale jeho slabou střelu bez problémů chytil Fryšták. Tři minuty před koncem se pak hostující gólman natáhl po hlavičce Šimka, kterému pokazil pojistku. Slovácko i tak důležité tři body udrželo.

Zlín padl i v Teplicích

Zlín se potřeboval vzpamatovat z posledních dvou proher 0:4, Petržela tak vyměnil téměř celou zálohu a teprve podruhé v ligové sezoně se do branky postavil Zlámal. Také Teplice v předchozích třech jarních kolech získaly jen bod a stejně jako hosté potřebovaly zabrat. Pomoci k tomu měl i návrat Ljevakoviče, který nastoupil s maskou chránící zranění v obličeji.

Severočechům se už po čtyřech minutách zranil Vošahlík, který špatně došlápl a s poraněným kolenem ihned odjel do nemocnice.

V úvodu měli více ze hry domácí. Nejprve hostující stoper Gajič při odvracení centru málem zamířil do vlastní branky, v 17. minutě už se ale Stínadla radovala. Krob z přímého kopu našel přesně Královu hlavu a mládežnický reprezentant dal svůj první ligový gól.

Ve 28. minutě mohl domácí gólman Diviš darovat Zlínu vyrovnání, když po malé domů váhal s odkopem a nakonec trefil dotírajícího Hronka, od něhož se míč odrazil těsně mimo branku. Chvíli nato měl šanci Jiráček, který po půlhodině nahradil zraněného Janíčka, jenže přestřelil. Na druhé straně Vaněčka vychytal gólman Zlámal.

Zlín srovnal hned v úvodu druhé půle, kdy se odražený míč dostal k Hronkovi a ten střelou do šibenice zařídil teprve druhý zlínský gól na jaře.

Teplice však dnes zachraňovala mladá krev. Poprvé v základní sestavě dostal šanci Žitný a v 58. minutě se blýskl gólem. Nejprve se u lajny skvěle obtočil kolem obránce, narazil si s Vaněčkem a střelou ke vzdálenější tyči poslal Severočechy znovu do vedení.

Zlín se pak sice snažil s výsledkem něco udělat, ale proti dobře fungující obraně Teplic už si výraznější šanci na srovnání nevypracoval. Prohrál potřetí za sebou a body ztratil v devátém z posledních deseti kol.

Výhra Teplic rozdělila tabulku. Mezi osmými Severočechy a devátou Karvinou je rozdíl pěti bodů.