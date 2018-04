Sparta zvládla souboj o třetí místo, nadále tak živí boj o Evropu.

Fotbalisté Sparty v 25. kole první ligy doma porazili Jablonec 2:0 a minimálně do soboty se posunuli na třetí místo tabulky. Góly se o to zasloužili Nicolae Stanciu a Václav Kadlec. Jablonec, který klesl na páté místo, tak prohrál poprvé na jaře a po osmi zápasech. Sparta naopak protáhla neporazitelnost na deset utkání, vyhrála však teprve podruhé z posledních osmi duelů.

"Jsme samozřejmě rádi, že jsme se dostali na třetí místo, i když ještě v sobotu hrají Olomouc a Liberec. Navíc stále je před námi pět zápasů a za týden nás čeká velmi těžký zápas na Baníku, a pokud bychom prohráli, tak nás Jablonec zas může předběhnout. Takže tabulku budeme řešit až po posledním utkání," řekl trenér Sparty Pavel Hapal.

Sparta se přitom v utkání dlouho hledala a už během první půlhodiny bylo na zaplněné Letné slyšet pískání. Nejvíce fanoušky dráždil Kanga, kterému po půlhodině trenér Hapal musel promluvit do duše. "Do utkání vstoupil výborně, ale přehnanou sebedůvěrou začal kazit, tak jsme ho chtěli zklidnit, aby tolik nevymýšlel," popsal Hapal.

Jablonec měl několikrát možnost využít chyby domácích v rozehrávce, ale pořádně se mu to povedlo až ve 30. minutě, kdy Zelený prošel po levé straně a ve vápně našel zcela volného Chramostu. Ten ale nepotvrdil pověst střelce a brankáře Nitu z ideální pozice nepřekonal.

Místo toho krátce poté udeřila Sparta. Plavšič dravým průnikem vybojoval standardní situaci, k ní si stoupl Stanciu a střelou pod břevno otevřel skóre. Pro nejdražšího hráče v historii ligy to byla pátá branka v devíti zápasech. "Gól Stancia z přímého kopu není nic nového. On kope přímáky nádherně i v tréninku, je radost se na něj dívat. On se prakticky nemýlí. Má neskutečné procento úspěšnosti. Na světě jsou velmi dobří exekutoři a on patří mezi ně," chválil Hapal.

Domácí se po gólu uklidnili a zpřesnili hru, ale Jablonec měl ještě do poločasu šanci na vyrovnání. Trávník při standardní situaci překvapil místo centru přihrávkou po zemi na nabíhajícího Chramostu, ale ten z voleje vysoko přestřelil. Na druhé straně zase Pernica na poslední chvíli zachránil před Šuralem, kterého před prázdnou brankou hledal Stanciu.

"Utržili jsme první porážku. Už se na nás soupeři dobře připravují. Ale neodehráli jsme špatné utkání. První půlhodinu jsme je do ničeho nepustili, my naopak měli velkou šanci Chramosty. Pak jsme zbytečně ztratili míč a Stanciu to ze standardní situace skvěle trefil. Potřebujeme ale najít větší klid a sebevědomí v koncovce, což nám teď chybí. V posledních zápasech neproměňujeme šance," litoval kouč Jablonce Petr Rada.

V 58. minutě Kanga tvrdou střelou prověřil brankáře Hrubého, na vyražený míč dobíhal Šural a po jeho srážce se Zeleným odpískal sudí Hrubeš penaltu, kterou ale kvůli odmávanému ofsajdu ihned zrušil. Chvíli nato běžel Kadlec do brejku, ale Pernica jeho střelu zablokoval na roh. Domácí ho rychle rozehráli, Plavšičův centr poslal Kulhánek hlavou do břevna a z dorážky už Kadlec navýšil vedení.

Hráči Jablonce se ale hodně zlobili na sudího Hrubeše, že přehlédl ruku Šurala. "Byla tam ruka Šurala. Nevím, jestli ji měl u těla. Ale teď už je to zbytečné řešit. Ten druhý gól ale rozhodl. Pak už to bylo těžké, tahali jsme nohy, byli jsme všude druzí," řekl záložník Michal Trávník. "Pepa (Šural) říkal, že to byla ruka. Kdyby bylo video, tak to sudí asi neuzná," připustil Kadlec.

Vedení mohl v 68. minutě ještě zvýšit Šural, když Hrubý neudržel Štetinovu střelu a sparťanský kapitán z úhlu dorážel, ale Zelený vykopl míč z brankové čáry. Jablonec mohl ještě vrátit do hry Masopust, který deset minut před koncem ale trefil pouze tyč. Sparta už si pak vítězství pohlídala.