Sparťan Hovorka věří, že ho slávisti přijmou jako Hušbauera

Jelikož je fotbalista David Hovorka odchovancem Sparty, je připraven na to, že úvod angažmá v týmu rivalské Slavie pro něj může být těžší. Pětadvacetiletý stoper ale věří, že půjde ve stopách spoluhráčů Josefa Hušbauera a Simona Deliho, kteří rovněž v minulosti působili na Letné a fanoušci je v Edenu přijali za své.

"Hned jak byla zmínka o nabídce, uvědomil jsem si, že jsem byl ve Spartě. Očekávám, že to tím bude o to náročnější. Kluci v kabině mě ale vřele přivítali. Fungování v kabině pro mě bude asi to nejdůležitější, a co se stane na hřišti, to tam zůstane," řekl novinářům Hovorka, kterého dnes ligový mistr představil na startu přípravy jako jednu z letních posil.

"Jen doufám, že výsledky navážeme na uplynulou sezonu, já nedám fanouškům žádnou záminku a přesvědčím je o tom, že i já se dokážu podílet na společném klubovém úspěchu. Jsem rád, že tu jsem, beru to čistě z profesionálního pohledu. Jsem tu proto, abych hrál a fotbalově se posouval dál," dodal Hovorka.

Spartou v minulosti prošly i slávistické opory Hušbauer s Delim. "Hráli jsme spolu, znám je dobře. Sami vidíte, že fanoušci je postupem času přijali, byť to měli asi taky těžší. Doufám, že půjdu stejnou cestou," přál si Hovorka.

Přestože je odchovancem Sparty, za letenský A-tým odehrál jen 19 ligových zápasů. Více si připsal v Liberci i naposledy v Jablonci. "Co bylo, to chci hodit za sebe. Do Sparty jsem šel (z Liberce) jako zraněný a i tím jsem to měl trochu těžší. Na což se ale nechci vymlouvat. Tolik jsem tam toho ale zase neodehrál. Jsem rád, že mi pak Jablonec umožnil hrát tam a díky tomu jsem tady," konstatoval Hovorka.

O zájmu Slavie se paradoxně poprvé dozvěděl od bývalých spoluhráčů z Liberce. "Hráli jsme v Liberci. Kluci, co věděli asi víc, mi řekli, jestli o tom vím. Já o tom nevěděl. Potom jsme navázali komunikaci a ke konci sezony jsme přešli k pokročilejšímu jednání," uvedl Hovorka.

"Nemám manažera, takže věci kolem přestupu jsem musel řešit sám. Věděl jsem, jak jednání pokračují. Byl jsem rád, že ta jednání byla rovná. Doufal jsem, že to bude dřív domluvené, ale jsem rád, že tu mohu být na začátku přípravy," dodal Hovorka.

Dobře se zná se slávistickým trenérem Jindřichem Trpišovským. "To je další důvod, proč jsem tady. Byli jsme spolu na Žižkově, pak v Liberci. Znám se dobře i s ostatními členy realizačního týmu i s Nezmičem (sportovním ředitelem Nezmarem). Vím, co od nich čekat, oni ví, co čekat ode mě. Věřím, že zapadnu a poperu se o místo v sestavě," doplnil Hovorka.