Sparťan Sáček po výhře: Tušili jsme, že to bude o jednom gólu

Po třech týdnech se do sparťanské sestavy vrátil Michal Sáček a z nezvyklého místa na pravém kraji zálohy pomohl Letenským k výhře 1:0 v Ostravě. Pražané se díky tomu vyšvihli na třetí místo tabulky s nejtěsnější ztrátou na vedoucí tandem Plzeň, Slavia.

Jednadvacetiletý odchovanec Sparty se v základu objevil po zranění, které utrpěl v srpnovém utkání s Bohemians 1905. A pomohla tomu karetní absence Kangy. "Od pátku jsme věděl, že nastoupím," řekl Sáček, kterého však kouč Zdeněk Ščasný postavil na pravou stranu. "Abych se přiznal, nejlépe se cítím uprostřed, ale kam mě trenér postaví, tam se snažím odevzdat maximum," dodal.

Sparťané výhru urvali i v bouřlivé atmosféře před takřka patnácti tisíci diváky. "Věděli jsme, že to nebude nic lehkého. Tušili jsme, že tady bude bitva asi o jednom gólu. Taky to tak bylo a jsme rádi, že jsme ho dali my. Soustředili jsme se na to, že tu necháme maximum. Z Ostravy se body nebudou lehce odvážet, je to velmi cenná výhra," řekl Sáček.

I podle Sáčka to byla spíše válka a soubojový zápas než fotbalová podívaná. "Bylo tam hodně soubojů, kdy hráči zůstali na zemi, doktoři byli pětkrát, šestkrát na trávníku. Ale my jsme očekávali, že to bude taková bitva. Je dobře, že jsme v tom obstáli," uvedl Sáček.

Po vedoucím gólu Tetteha věřil, že Sparta výsledek ubrání. "Posledních dvacet minut Baník nakopával balony, zjednodušili hru. Ale měli tam okénka a je škoda, že jsme nepřidali druhý gól. Ale podstatné je vítězství," radoval se Sáček.