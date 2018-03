Sparťané netuší, co vězí za potížemi s druhou půlí.

Sparťanští fotbalisté ve čtvrtém z posledních pěti zápasů ztratili ve druhé půli vedení a v Teplicích získali jen bod za remízu 1:1. Přitom kdyby se počítaly výsledky jen z prvních poločasů, útočila by Sparta na titul. Sami Letenští netuší, proč se jim ve druhé půli nedaří navázat na výkony z prvních 45 minut. Problém s kondicí vylučují. Problém je v hlavách i v tom, že soupeři si na ně nyní mnohem více věří.

"Je to frustrující. Hlavně když člověk neví, co za tím vězí, proč to tak je," řekl útočník Václav Kadlec, který dnes nastoupil s kapitánskou páskou. "Během reprezentační pauzy jsme se cítili výborně, dobře jsme potrénovali. Udělali jsme všechno proto, abychom byli na zápas připraveni, v tom máme svědomí čisté, ale zas jsme to nepřenesli na hřiště," dodal.

Vysvětlení další ztráty nemá ani Michal Sáček. "Kdybychom věděli, čím to je, tak se to nestává. Asi potřebujeme nějaké vítězství, které nám zvedne sebevědomí," řekl.

Ani trenér Pavel Hapal zatím nenašel řešení sparťanského problému. "Kdybych věděl, čím ty druhé půle jsou, tak to řeknu. Pracujeme na tom. Někdo mluví o kondici, ale minulý týden kluci hodně odmakali a zvládli to, kondiční testy neměli vůbec špatné. Určitě jsme ani dnes v závěru nevypadali hůř," odmítl, že by byli hráči špatně kondičně připraveni.

To potvrdil i Kadlec. "Je to spíše v hlavách. Ve všech zápasech až na Liberec, jsme naběhali víc než soupeř. Ale kdybychom na tom byli špatně fyzicky, tak bychom alespoň věděli, na čem pracovat. Makali bychom a fyzičku zlepšili. Ale v tom ten zakopaný pes asi není," prohlásil Kadlec.

Problémem může být i to, že soupeři vnímají, že Spartě druhé půle nejdou, a to více si na ní věří. "Když soupeři prohrávají, tak vědí, že není nic ztraceného. Dříve, když jsme vedli, tak to bylo většinou hotové. Teď tomu tak není. Musíme se snažit o to, aby se nás soupeři zás báli," řekl Kadlec.

"V minulosti se Sparty týmy bály, ale teď tomu tak není, což je samozřejmě špatně," souhlasí Sáček. "Zklamaný jsem strašně. První půle nebyla špatná, ale zase jsme na ní nenavázali a je z toho zas jen remíza. Zase jsme zalezli, místo toho, abychom se tlačili dopředu," litoval.

Pro Spartu je remíza o to nepříjemnější, že týmy před ní své zápasy zvládly a začínají se jí vzdalovat i pohárové příčky. "Týmy před námi vyhrály, my kvůli tomu asi byli pod větším tlakem, ale to nás neomlouvá, musíme to zvládat," dodal Sáček.