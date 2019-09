Spartě znovu selhala defenziva. Olomouc si z Letné veze bod

Fotbalisté pražské Sparty v 8. kole první ligy doma remizovali 3:3 s Olomoucí a ze sedmého místa tabulky ztrácí devět bodů na vedoucí Slavii. Letenští sice po změně stran dotáhli poločasovou ztrátu a otočili skóre na 3:2, ale Jakub Plšek v 74. minutě svým druhým gólem rozhodl o konečném výsledku. Sparťanskému trenérovi Václavu Jílkovi tak nevyšel souboj s bývalým zaměstnavatelem.

Sparta v hustém dešti soupeře zmáčkla a cítit byl hodně aktivní Kozák na hrotu. Už v osmé minutě přistrčil na opačnou stranu šestnáctky míč Plavšičovi a ten roztřásl břevnem. Pražané byli aktivnější a ve 20. minutě je poslal do vedení Kozák, který nadvakrát zblízka překonal brankáře Reichla a poprvé skóroval v domácím duelu na Letné.

Stejně jako v předchozích zápasech však naprosto selhala sparťanská defenziva. Ve 28. minutě zapomněl Hašek na hranici šestnáctky na nabíhajícího hráče, přes kterého míč přešel nečekaně na Hálu a ten povedenou ranou prostřelil všechno, co mu stálo v cestě.

Domácí tým po inkasovaném gólu znervózněl, dvakrát se zkoumaly na videu možné fauly v olomouckém pokutovém území. Klíčové okamžiky první půle přišly po půlhodině hry. Nejprve po rohu Hašek napálil míč z 20 metrů do břevna a vzápětí si vybral tradiční hrubku stoper Štetina, kterému sklouzl míč po hlavě, vyslal do úniku Plška a ten chladnokrevně poslal Olomouc do vedení.

O přestávce přišla nad stadion další průtrž mračen, ale stav trávníku to nepoznamenalo. A Sparta se hned pustila do mohutné ofenzivy. V krátkém sledu měli obrovskou šanci Kanga a Hložek, který vzápětí přestřelil prázdnou branku, a Kozák a ve 49. minutě nastřelil tyč.

Vyrovnání ale přišlo už za tři minuty. Hložek dostal po rychlé kombinaci míč od Haška, udělal rychlou kličku a prostřelil brankáře Reichla. Po dalších pěti minutách už Sparta vedla, když se v den svých 29. narozenin prosadil nebráněný Kanga střelu uvnitř šestnáctky. Další branka Kozáka nebyla v 60. minutě uznána správně kvůli ofsajdu střelce.

Hosté mohli rychle odpovědět, po chybě Mandjecka a rychlém brejku ale také olomoucký Nešpor nastřelil břevno. Sparta dál zapomínala na obranu. Čtvrt hodiny před koncem po Faltově centru srovnal hlavou Plšek a s šesti brankami poskočil do čela tabulky střelců.

Olomouc remízu udržela a na Letné uspěla po předchozích čtyřech ligových porážkách za sebou. Sparta v osmi kolech inkasovala už 14 branek, horší obranu mají v sezoně nejvyšší soutěže jenom Bohemians 1905 s Opavou (16).