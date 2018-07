Spartu dál povede Ščasný, míní sázkovky. Co Stramaccioni?

Pavel Hapal dostal padáka, a tak fotbalová Sparta momentálně hledá nového trenéra. Kromě samotných fanoušků jsou na rozhodnutí vedení zvědaví také bookmakeři, kteří příliš dlouho neváhali a už nabídli sázkařům pestré množství kurzů. Nejpravděpodobnější je podle nich varianta, že na lavičce zůstane Zdeněk Ščasný, jenž mužstvo dočasně převzal. V nabídce ale nechybí ani třeba bývalý lodivod Slavie Jaroslav Šilhavý nebo Andrea Stramaccioni.

Už ve čtvrtek čeká Spartu odveta druhého předkola Evropské ligy proti srbské Subotici. Před Pražany stojí těžký úkol, po tragickém výkonu z prvního utkání budou muset dotahovat dvougólové manko. A možná právě výsledek nadcházejícího utkání rozhodne o tom, zda budou Křetinský a spol. hledat nového trenéra.

Podle sázkových kanceláří, jejichž bookmakeři vypsali speciální sázky, je totiž dost možné, že na lavičce Letenských zůstane Zdeněk Ščasný. Ten sice v klubu zastával funkci sportovního ředitele, po odvolání Pavla Hapala se však posunul na post hlavního kouče. Na to, že šedesátiletý taktik zůstane ve funkci, je vypsán kurz 3:0.

Co se týče "nových" mužů, nejvíce experti očekávají povolání Jaroslava Šilhavého. Zkušený stratég naposledy paradoxně vedl pražskou Slavii, největšího rivala Sparty. Na plzeňského rodáka, jenž je momentálně bez angažmá, si můžete vsadit s kurzem 5:1. Těsně v závěsu je Václav Jílek (7:1), který má za sebou parádní sezonu v Olomouci. Na Letné už působil v letech 2011-2015 jako asistent.

Kreativní bookmakeři zařadili do nabídky i bývalé sparťanské "vůdce". Kromě Ivana Haška (9:1), který si momentálně vydělává miliony ve Spojených arabských emirátech, vypsali kurzy i na Petra Radu (20:1) a současného šéfa komise rozhodčích Jozefa Chovance (50:1).

To ale není vše. Štěstí mohou odvážlivci zkusit i tipem na kouče úřadujících šampionů ze Štruncových sadů Pavla Vrbu (40:1). Nepravděpodobné je také to, že se na Letnou přestěhuje "sešívaný" Jindřich Trpišovský (70:1).

A nebyli by to bookmakeři, aby si nepřipravili i nějakou tu perličku. Mezi deset vyvolených se totiž dostal i letenskými příznivci nenáviděný Ital Andrea Stramaccioni (100:1), jenž šestatřicetinásobného mistra české ligy loni dostal do problémů. Na trenérskou lavici by mohl teoreticky usednout i bývalý řízný stoper Tomáš Řepka. Pokud si na něj vsadíte a volba vám vyjde, přijdete si díky vysokému kurzu 150:1 na pěkný balík.