Spartu obral o body slávista, co rok čekal na gól

Teplický útočník Marek Červenka ukončil téměř roční čekání na gól a jako odchovanec Slavie z toho měl o to větší radost, že to bylo zrovna proti Spartě. Věří, že mu to pomůže do zbytku sezony.

"Spartu moc nemusím, tak jsem rád, že jsem se proti ní trefil a pomohl jsem klukům alespoň k bodu," řekl Červenka novinářům po remíze 1:1. "Výsledek je asi spravedlivý, i když za druhou půli bychom si zasloužili vyhrát," dodal.

V této sezoně většinou plnil roli náhradníka za Davidem Vaněčkem, kterému se střelecky dařilo, ale od listopadu na svých sedm tref nenavázal. Trenér Daniel Šmejkal se tak rozhodl dát šanci Červenkovi a ten ho nezklamal. V 57. minutě si na přední tyči počkal na centr od Aloise Hyčky a srovnal.

"Nechali mě tam úplně samotného, to mě překvapilo. Dostal jsem krásný balon a já se jen snažil nastavit placku a vyšlo to," popisoval Červenka. "Pokyn od trenéra byl dát gól. Takže jsme rád, že se to povedlo. Gól mě povzbudí a uvidí se, jak se příště rozhodne trenér," dodal bratr hokejového reprezentanta Romana Červenky.

Byl to pro něj první ligový gól od loňského dubna. "Moc jsem toho nenahrál. Každý gól potěší a může mě to jen povzbudit. Už v Jihlavě jsem měl šanci, na Bohemce břevno, tak jsem si věřil, že to brzy přijde a jsem rád, že to vyšlo zrovna proti Spartě," těšilo odchovance Slavie, ze které přestoupil do Teplic v roce 2016.

Připustil, že o poločase si i za stavu 0:1 na Spartu věřil, jelikož týmu z Letné se nyní druhé půle vůbec nedaří. "Říkali jsme si, že na ně musíme vletět a že nemáme co ztratit. Je na ně velký tlak, druhé půle mají špatné, proto jsme si na ně věřili," řekl Červenka.