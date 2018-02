Spartu táhly za vítězstvím zimní posily, Plzeň ztratila v Olomouci,

Fotbalisté Sparty začali jarní část sezony první ligy výhrou 2:0 nad Libercem. Duel 17. kola rozhodla gólem v páté minutě zimní posila Pražanů Nicolae Stanciu střelou z 18 metrů, v nastavení tři body potvrdila z penalty další nová tvář Guélor Kanga. Plzeň naopak do jarní části nevstoupila a v Olomouci remizovala bez branek.

Sparta nasadila do základní sestavy všechny tři hlavní zimní posily a zejména nejdražší hráč ligy Stanciu byl hodně vidět. Svými přesnými pasy dělal problémy obraně Liberce, navíc mu stačilo pět minut na to, aby se v české lize zapsal mezi střelce.

Průnikovým pasem za obranu našel Frýdka, jeho centr odvrátila liberecká obrana jen ke Stanciuovi a rumunský záložník tvrdou střelou bez přípravy poslal míč za záda libereckého brankáře Hladkého. Premiérovou trefu s ním přiběhl oslavit přes celé hřiště i nový gólman Sparty a krajan Nita.

Letenský celek to nakoplo, po většinu první půle dobře kombinoval a diktoval tempo hry. Ovšem obrana Severočechů byla pevná a nepouštěla domácí do vyložených šancí. Když už se Kadlec dostal do zakončení, obrana ho zablokovala.

Liberec se postupně osměloval, ale dlouho nedokázal výrazněji prověřit gólmana Nitu. Až v 75. minutě se z otočky opřel do míče Bosančič, ovšem rumunský brankář byl připravený. Hned vzápětí vyšla Liberci další akce, po Coufalově zakončení míč poskakoval po brankové čáře Sparty, ovšem Nita spolu s Frýdkem gólu zabránili. Nita se přitom lehce zranil a musel se nechat ošetřit.

Sparta už víc Liberci nedovolila. Naopak v nastavení si za obranu naběhl Lafata a po faulu Kačaraby odpískal sudí penaltu, kterou proměnil Kanga.

Plzeň na úvod jara ztratila

Fotbalisté Olomouce remizovali ve šlágru úvodního jarního kola s Plzní bez branek. Opatrnému zápasu dominovaly obrany, v největší šanci hostující Michael Krmenčík v 70. minutě přestřelil. Viktoria teprve podruhé v tomto ročníku nejvyšší soutěže nezvítězila, ale udržela si čtrnáctibodový náskok v čele tabulky před dnešním soupeřem, který se posunul na druhou příčku o bod před Slavii.

Plzeň už na jaře odehrála čtvrteční úvodní zápas vyřazovací fáze Evropské ligy na půdě Partizanu Bělehrad (1:1), na domácích ale menší rozehranost nebyla v úvodu nijak patrná a začali náporem. Hanáci chvílemi dosud neporažený celek zatlačili před vápno, ale žádnou z nadějných akcí nedotáhli k pořádné střele.

Hned v úvodu Vepřek po signálu z rohu promáchl a v polovině první půle zase Sladkého ve vyložené pozici v poslední chvíli zablokovala plzeňská obrana. Viktoria postupně zpřesnila kombinaci a po půlhodině měl šanci Kolář, jehož nebezpečnou střelu srazil na roh Sladký.

Olomouc i po pauze měla několik nebezpečných náznaků, ale ve finální fázi se trápila a řadu akcí překombinovala před vápnem. Plzeň znovu zahrozila po hodině hry, kdy Krmenčík přízemní střelou trefil jen Buchtu. V 67. minutě zachránil hosty Kozáčik, který před soupeřem odvážně vyškrábl rukou přízemní centr Sladkého.

O tři minuty později měli největší šanci Západočeši. Kopic vystihl špatnou olomouckou rozehrávku a našel ve vápně Krmenčíka, ale ten na dlouhou nohu přestřelil a dvanáctý gól v ligové sezoně nedal.

Deset minut před koncem protáhl olomouckého brankáře Buchtu skákavou ranou Kolář, na druhé straně pak těsně mimo pálil střídající Moulis. Oba celky chtěly strhnout výhru na svou stranu, ale nepovedlo se to ani hostům, kteří v 87. minutě po velkém závaru nedotlačili míč do sítě.

Olomouc tak udržela domácí neporazitelnost v této ligové sezoně a s Plzní v nejvyšší soutěži bodovala poprvé po sedmi předešlých porážkách. Viktoria v lize neprohrála už 22 utkání po sobě.