Špotákovou při kvalifikaci rozčilovala klimatizace na stadionu

Oštěpařku Barboru Špotákovou při kvalifikaci na mistrovství světa rozčilovala klimatizace na stadionu v Dauhá, která z obřích průduchů foukala studený vzduch. I když dvojnásobná olympijská vítězka zachraňovala postup posledním hodem, brala průběh kvalifikace i pro ni nepříjemnou klimatizaci s nadhledem a úsměvem. Jen si na úterní finále přibalí víc teplého oblečení.

Kvůli horku v Kataru pořadatelé stadion chladí na příjemných 23 až 25 stupňů Celsia. Na závody se ale klimatizace nevypíná a dolní řada průduchů je pod ochozy v úrovni hlav závodníků. Na oštěpařky proto foukalo. "Já jsem říkala, že to nemá s atletikou nic společného. Tam sedíte pod klimatizací, která na vás pere. Je vám tam zima. Nenapadlo by mě, že se budu klepat zimou na stadionu ve městě, kde je čtyřicet," láteřila Špotáková.

Odporuje to podle ní atletice jako letnímu sportu. "Já dělám atletiku proto, že můžu běhat venku, místo abych seděla v klimatizovaném kanclu. A tady zalezu do nějaký klimatizovaný koule, polokoule. Je to divný," řekla.

Zatímco její reprezentační kolegyně Irena Šedivá dostala od trenéra Jana Železného i zimní bundu, Špotáková vybavení podcenila. "Já neměla nic, jen tuhle tenkou šusťákovku, v té mi byla fakt zima," litovala. Zachránilo ji, že ji povzbuzující členové výpravy půjčili mikinu.

V úterý si hodlá zabalit lépe. "Musím si vzít hlavně tepláky. To mě teda vůbec nenapadlo, že budu v Kataru potřebovat tepláky pěkně teploučký. A taky víc bund, asi stačí mikina," plánovala.

V úvodu kvalifikace ji ukolébal povedený rozcvičovací hod. "První hod jsem si myslela, že bude hrozně zadarmo. Říkala jsem si, že si to pojistím, ale ono už to tak nefunguje. To možná někdy v sedmadvaceti, ale teď už do toho musím víc šlápnout," řekla osmatřicetiletá oštěpařka.

Před druhým hodem rozhodčí trojnásobnou mistryni světa zastavili kvůli prvnímu rozběhu na 400 metrů, ze kterého postoupila Lada Vondrová. Špotákové to narušuje koncentraci. "Už si ale nebudu stěžovat. Je možná, že zejtra to přijde zas," komentovala nepříjemnou situaci, která se jí stává pravidelně.

V sektoru se se Šedivou povzbuzovaly. "Vždyť jsme spolu trénovaly pár let," připomněla někdejší svěřenkyně Jana Železného. Upozornila ale, že sama navzdory letitým zkušenostem také potřebuje pomoc. "Všichni si myslí, že je mi 38 a že jsem vstřebala všechnu moudrost, ale není to tak. To je nejhorší. Všichni čekají, že já budu rozdávat nějaký moudra, ale taky potřebuju něco slyšet. Nemohu energii jenom klidně rozdávat."

Poprvé budou ve finále mistrovství světa tři české oštěpařky. "To je dobrý. Dneska to stálo za pendrek, zítra to bude lepší, jak jsem vždycky říkala. Oblečeme se na to," dodala.

S výjimkou svého premiérového šampionátu v Helsinkách 2005 uspěla v kvalifikaci při všech sedmi startech na MS. "Jsem ráda, že na posledním mistrovství světa jsem postoupila do finále," prohlásila světová rekordmanka, která se letos vrátila k atletice po loňském porodu druhého syna. Plánuje skončit za rok po olympiádě v Tokiu. Do amerického Eugene se za dva roky nechystá.