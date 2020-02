Štědrý dar! Fanoušek Bohemians odkázal klubu horentní sumu.

Majetek za více než sedm milionů korun odkázal fotbalovému klubu Bohemians 1905 jeho dlouholetý fanoušek, který před rokem podlehl v 71 letech zákeřné nemoci. Pražský klub dnes o daru Jana Houdka informoval na svém webu.

"Chtěl bych ho poznat, poděkovat mu, bohužel osud tomu nechtěl a nedovolil nám to," uvedl ředitel "Klokanů" Darek Jakubowicz. "To nejmenší, co pro něj teď můžeme udělat, je postarat se o důstojné rozloučení. Je to neuvěřitelný příběh věrnosti, lásky a oddanosti ke klubu, k Bohemce," dodal.

Houdkův dar překvapil nejen jeho. "Když jsem běhal po bankách, vyřizoval přepisy účtu, tak se nikdy nesetkali s tím, že by někdo něco odkázal společnosti. Většinou se něco odkazuje fyzickým osobám, ale ne společnosti," prohlásil Jakubowicz na tiskové konferenci před startem jarní části první ligy.

"Klokani" zatím nevědí, jak s majetkem naloží. "To jsme ještě neřešili. Dědictví se do firmy dá vložit jedním způsobem, a to navýšením základního kapitálu," vysvětlil Jakubowicz.