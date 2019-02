Stojí proti nám těžká váha, trápí Trpišovského před utkání s Plzní

Kouč Jindřich Trpišovský věří, že se fotbalisté pražské Slavie v jarní části opět o něco zlepší a posunou se ve vývoji zase o kousek dál. Přestože jeho svěřenci mají v tabulce čtyřbodový náskok na druhou Plzeň, vzhledem k novému hernímu formátu s nadstavbou to nevidí jako zásadní. Obhájce titulu Viktorii s trenérem Pavlem Vrbou, který ho hodně inspiroval, navíc Trpišovský považuje za "těžkou váhu".

"Pro mě osobně by bylo na konci sezony nejdůležitější, kdybychom se jako sportovní úsek zase posunuli o pár procent dopředu na cestě, po které jdeme. Aby nám přibyli fanoušci na stadionu, abychom udrželi úroveň z podzimu, a to jak herní, tak i výsledkovou. Abychom měli více střel na bránu, víc rohových kopů v zápase. To jsou cíle, za kterými já můžu jít a které můžu ovlivnit. Na tom jsme všichni pracovali," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

Boj o titul vidí jako stále otevřený a vyrovnaný. "Na téhle úrovni čtyři body v 16 zápasech, to vůbec nic neznamená. Oba týmy jsou hodně kvalitní. Na druhé straně stojí tým, který má velkou kvalitu, skvělé zkušené hráče, kteří něčím prošli, skvělé vedení, trenéra a profesionály stejně jako my," podotkl Trpišovský.

Hned v druhém jarním kole Slavii čeká zápas v Plzni, který může napovědět. "Mám ve své krátké kariéře první možnost zabojovat o mistrovský titul a dosáhnout na něj je určitě krásné, takže to je samo o sobě velké lákadlo, obrovská motivace," řekl Trpišovský.

"To, že je Pavel Vrba na druhé straně, tu možnost určitě nezvyšuje, ale naopak spíše ztěžuje, jelikož jsem si vědom toho, jaký protivník proti nám stojí. V novodobé historii to je určitě nejúspěšnější trenér v Česku, který postoupil opakovaně do Ligy mistrů, získal tři tituly s Plzní a dostal se na mistrovství Evropy s reprezentací. Úspěchů má hrozně moc a stojí proti nám těžká váha," dodal Trpišovský.

Větší zkušenosti z boje o titul podle něj mohou být pro Plzeň důležitou výhodou. "Zkušenosti jsou zvlášť v této profesi určitě výhoda. Kdo jich má víc, může mít v klíčových momentech na konci sezony chladnější hlavu. Čím víc bitev za sebou máte, čím více věcmi, které on dokázal, si projdete, tím víc zkušeností získáte," konstatoval Trpišovský.

Během přípravy na soustředění v Portugalsku utrpěl při bagu na tréninku zlomeninu nosu a musel na operaci. "Vzhledem k tomu, že je v bagu Honza Bořil, tak jsem se do něj ještě nezapojil, jelikož bych tak nechtěl skončit podruhé. Je lepší, že se zranění stalo mně než některému hráči, takže jsem to takto vzal na sebe. Je to nejvážnější zranění z přípravy, zdravotní stav hráčů je skvělý. Já se cítím absolutně v pořádku, v ničem mě to neomezuje. Už je to naštěstí pryč. Pokud se nepotkám zase s Honzou," usmál se Trpišovský.