Super výsledek na úvod sezony, cení si Stoch výhry v Olomouci.

Fotbalisté Slavie si hodně cenili toho, že do sezony vstoupili jasnou výhrou 3:0 na hřišti čtvrtého celku minulé sezony Olomouce, kde navíc deset let nevyhráli. Radost měli i z toho, že se jim do utkání povedlo přenést prvky hry, na které se zaměřili v letní přípravě.

"Super výsledek na začátek sezony. Zvládli jsme to výborně takticky. Co jsme trénovali, to jsme na hřišti splnili," radoval se Miroslav Stoch. "Je to strašně důležitý začátek. Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Slavia už tu strašně dlouho nevyhrála, tak jsem rád, že jsme to dnes zlomili," dodal slovenský záložník.

Pod výhru se podepsal druhým gólem, když téměř z 30 metrů napřáhl a překvapil nejlepšího brankáře minulé sezony Miloše Buchtu. "Zkusil jsem to a trefil jsem to ideálně. Před brankářem míč ještě zaplaval, to se vždy těžko chytá," popsal Stoch.

Trefit se mohl ještě jednou, jenže ve druhé půli po brejku nevyužil obrovskou šanci. Měl před sebou téměř prázdnou branku, ale nedůraznou střelou nechal vyniknout Buchtu. "Moje chyba. Hodně jsem se soustředil na střelu a nakonec to trefím patou a úplně špatně. Mrzí mě to, mohl jsem přidat další gól, ale důležitější je výhra," dodal.

Třetí branku přidal až pravý bek Vladimír Coufal, který tak oslavil gólem první soutěžní start za Slavii po přestupu z Liberce. "Důležitější je tým, pro který je to hodně důležité vítězství. Olomouc doma dlouho neprohrála. Ten gól už je jen třešnička na dortu, ale jsem za něj obrovsky rád. Užil jsme si to se vším všudy, se spoluhráči i fanoušky," řekl Coufal.

Připustil, že z prvního startu za Slavii byl nervózní. "Asi po 100 ligových zápasech jsem cítil nervozitu. Děkuji manželce, která se mě snažila SMS zprávami uklidnit. Na hřišti to ze mě brzy spadlo. Spoluhráči mi pomohli. Tady je fantastický mančaft a mohu se na ně spolehnout," řekl reprezentační bek.

S trenérem Jindřichem Trpišovským se shodl, že klíčem k úspěchu byla efektivita, který týmu v přípravě chyběla. "V přípravě jsme jsme góly nedávali a dnes nám to tam padalo skoro ze všeho. Za 3:0 jsme obrovsky rádi. Byli jsme na Sigmu dobře připraveni. Ale zůstal bych nohama na zemi, vyhráli jsme v Olomouci, ale musíme na to navázat doma. Pokud získáme teď doma ve dvou zápasech šest bodů, tak to bude fantastický start do sezony," dodal Coufal.