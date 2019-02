Sýkora se vrací pod Ještěd. Boleslav přivedla slávistické duo

Fotbalisty Liberce posílí reprezentační záložník Jan Sýkora. Pětadvacetiletý hráč přichází na půlroční hostování z pražské Slavie, aby se rozehrál po zranění. Pod Ještěd, odkud do Edenu přestoupil, se vrací po dvou letech.

"Byl jsem teď měsíc zraněný a usoudil jsem, že pro moji kariéru i pro moji hlavu bude lepší, když půjdu někam hrát a pak se do Slavie vrátím v létě v jiné situaci. Cítil jsem to tak uvnitř, proto jsem se k tomu rozhodl," řekl Sýkora pro web Slavie. "Liberec je jediný tým v Česku, kam bych šel, takže jsem byl rád za to, že zde ta možnost byla," dodal.

Sýkora působil v Plzni a ve Spartě, než přes Brno zamířil v roce 2015 do Liberce jako náhrada za Martina Frýdka. Ve Slovanu se vypracoval v klíčového hráče a v lednu 2017 přestoupil do Slavie. Tam nastupoval pravidelně, ale kvůli zraněním a výraznému posílení klubu se jeho role zmenšovala. V lize odehrál 100 zápasů a dal 10 gólů. K tomu má deset startů a jeden gól za národní tým.

"Honza se na podzim potýkal se zraněními, bohužel byl zraněný i v zimní přípravě. Na jeho postu panuje také obrovská konkurence. Na něj jsme také v průběhu zimní přípravy obdrželi nabídky ze zahraničí, ale všechno to byly nezajímavé transfery, které neuspokojily ani naše představy, ani představy Honzy," řekl sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar.

"Pro Honzu je Liberec samozřejmě velmi zajímavá adresa z toho důvodu, že tam působil, zná to tam a trenér ho moc chtěl. Myslím si, že mu bude vyhovovat i herní způsob, takže pro něj je to určitě vhodná destinace a věříme, že se rozehraje a v létě tady bude zpátky v plné síle," dodal Nezmar.

Boleslav mohutně posiluje

Mladá Boleslav získala v posledním dnu přestupů tři výrazné posily. Ze Sparty přichází pravý obránce Tomáš Wiesner na rok a půl dlouhé hostování. Pražané si ho ale mohou každý půlrok stáhnout zpět. Obranu pak vyztuží na půlročním hostování i stoper Jakub Jugas ze Slavie, odkud dorazil i útočník Muris Mešanovič. Ten ke Středočechům přestoupil a podepsal smlouvu do léta 2022.

Osmadvacetiletý bosenský útočník Mešanovič ještě v dorosteneckém věku přišel do Jablonce. Následně hrál v Jihlavě a v lednu 2016 přestoupil do Slavie, s níž měl smlouvu do konce této sezony. V ročníku 2016/17 byl zvolen nejlepším cizincem, když 12 góly přispěl k zisku titulu. Pak si ale zranil koleno a na rok vypadl ze hry, což ho připravilo o místo v kádru. V české lize odehrál 107 zápasů a dal 31 gólů.

"My jsme si původně mysleli, že by bylo fajn, kdyby Muris zůstal součástí týmu do léta a pak by měl možnost najít si nové angažmá. Muris ale vyslovil přání svou situaci řešit už teď, nechtěl tu být do konce smlouvy, a proto jsme mu vyšli vstříc v jednáních, která probíhala. Z několik zájemců si Muris vybral Mladou Boleslav," řekl sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar.

Šestadvacetiletý Jugas je odchovancem Zlína, odkud hostoval v Příbrami a Brně. Se Zlínem v roce 2017 vyhrál domácí pohár a poté přestoupil do Slavie. S tou vyhrál další pohár, zahrál si Evropskou ligu a vybojoval si pozvánku do reprezentace. V této sezoně ale i kvůli zranění ještě nenastoupil a v konkurenci Ondřeje Kúdely, Michaela Ngadeua a Simona Deliho se většinou nedostával ani na lavičku.

V Mladé Boleslavi, kde nahrazuje Matěje Chaluše, kterého si Slavia stáhla a poslala do Příbrami, by měl vytvořit stoperskou dvojici s Tomášem Hájkem. "Věřím, že se v létě vrátím ve formě, abych mohl bojovat o základní sestavu a být nadále právoplatným členem Slavie," řekl Jugas pro web Slavie.

Jednadvacetiletý Wiesner je odchovancem Sparty, která ho v minulosti už uvolnila na hostování do druholigové Vlašimi, v minulé sezoně odehrál jaro v Liberci, kde si připsal sedm ligových startů. V tomto ročníku mu chtěla dát Sparta šanci, ale i kvůli zdravotním potížím Wiesner naskočil jen do pěti zápasů, z toho třikrát v základní sestavě.

Nakonec se vedení Letenských rozhodlo dát hráči prostor k růstu v jiném ligovém klubu a volba padla na Mladou Boleslav. V ní by měl vydržet i pro příští sezonu. "Hlavním důvodem je umožnit mladému zadákovi získat větší herní vytížení," uvedla Sparta na webu.