Talentovaný Hložek do zahraničí nespěchá. Chce být jako Rosický

Ačkoli okolo něj krouží přední evropské celky, šestnáctiletý fotbalista Sparty Adam Hložek se rozhodl svůj talent rozvíjet českou cestou po vzoru současného sportovního ředitele Tomáše Rosického. Věří, že na Letné dostane šanci brzy navázat na podzimní debut za A tým, který z něj udělal šestého nejmladšího hráče v historii české ligy.

"Jsem za to vděčný Spartě, že mi dala šanci dostat se na hřiště. V listopadu jsem nastoupil do ligy, předtím pohár v Polné, kde jsem dal gól. Moc si toho vážím," řekl Hložek novinářům na galavečeru Grassroots, kde získal cenu pro nejlepšího českého mladšího dorostence.

"Tvrdě na sobě pracuji, ale není to jen moje zásluha, ale i mého týmu ve Spartě i reprezentaci, mých trenérů, manažera a především rodiny, která mě podporuje," prohlásil.

Svými výkony zaujal už řadu velkoklubů. Byl mimo jiné na stáži v Arsenalu. Je ale rozhodnutý zůstat ve Spartě a vydobýt si místo v jejím kádru. "Krouží kolem velké kluby, ale já se rozhodl jít českou cestou. Bavili jsme se o tom s tátou a panem (hráčským agentem Pavlem) Paskou a rozhodli jsme se jít sparťanskou cestou, jako šel třeba Tomáš Rosický," zvolil Hložek přirovnání.

Právě Rosický nyní hraje v jeho kariéře důležitou roli, jelikož jako sportovní ředitel Sparty chce dávat větší prostor odchovancům. "Je to pro mě dobrý signál, že bych šancí mohl dostat víc. Není to ale jen o panu Rosickém, ale je to hlavně o mně, jak na sobě budu pracovat a jak budu hrát teď v přípravě," uvědomuje si mladý útočník.

Už jen tréninky s prvním týmem mu ale dávají hodně. "Je to o hodně náročnější fyzicky i kondičně. Jsem za to hrozně rád a je to pro mě čest hrát a trénovat vedle hráčů, jako jsou Stanciu, Kanga nebo Frýdek," řekl.

Právě rumunský záložník Nico Stanciu je pro něj nyní ve Spartě hlavním vzorem. "Má super kopací techniku. Je to výborný fotbalista. Na trénincích mi hodně radí. Z něho si beru příklad," dodal Hložek.