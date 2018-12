Tečka za koncem podzimu, litoval Ščasný. Změní se jeho pozice?

Remíza v Příbrami byla pro trenéra fotbalistů Sparty Zdeňka Ščasného tečkou za nevydařeným závěrem podzimu. Chápe frustraci fanoušků. Podzim si bude nyní vyhodnocovat s vedením klubu.

"Byla to tečka po těch posledních výkonech. Přesně na to navázala," prohlásil Ščasný. "Pokud mám určit zlom během podzimu, tak jsme měli dobrý začátek, pak přišla ztráta v Plzni, ztráta v Olomouci po špatném výkonu. Ztráceli jsme sebedůvěru a zlomilo se to s Jabloncem. Pak přišel malér na Slovácku a závěr jsme hrubě nezvládli," hodnotil období, kdy během 10 posledních zápasů získala Sparta jen devět bodů.

Fanoušci Sparty situaci těžko snášejí a protestovali tím, že nefandili, byli celí v černém, vyvěsili transparent "Sparta jsme my" a zaházeli hřiště pyrotechnikou a sněhovými koulemi, zatímco vyvolávali Ščasného odvolání.

"Jak bude vypadat budoucnost, to si teprve vyhodnotíme a budeme o tom informovat," řekl Ščasný. "Fanoušci jsou frustrovaní, ale házet koule na brankáře to je zbytečné, dlouho se kvůli tomu nehrálo," dodal.

"Nepatří to k fotbalu, ale není se čemu divit, že jsou naštvaní. Není to pro nás jednoduchá pozice. Chtěli jsme to tu zvládnout a zase jsme to nezvládli," přidal záložník Martin Frýdek.

Sám měl dobrou šanci zápas rozhodnout, ale svou střelou branku netrefil stejně jako Tomáš Wiesner. "Dali jsme branku, pak jsme měli šance Frýdka a Wiesnera, u kterých se projevila nepohoda. Chtělo to více klidu. Pak dostaneme gól z dálky. Ve druhé půli jsme je na dlouho zamkli, ale nevyřešíme to v gól. Ve finále jsme mohli ještě prohrát," popisoval Ščasný, který musel střídat svého nejlepšího střelce Benjamina Tetteha. "V poločase to chtěl ještě zkusit, ale pak bolestí brečel," dodal.

Hráči Sparty se pokusí přes svátky pročistit si hlavu a od zimy zabrat. "Je těžké vypnout. Není to ono, všichni to cítíme. Doufám, že se nám povede vyčistit hlavu a od zimy to bude fajn," dodal Frýdek.