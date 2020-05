Tecl: Jsme v lepší formě než na začátku jařa

Velký podíl na drtivé výhře fotbalistů Slavie 5:0 nad třetím Jabloncem v duelu 26. ligového kola měl útočník Stanislav Tecl. V 61. minutě zvýšil na 4:0, před úvodním gólem si vynutil penaltu a na druhou branku přihrál Tomáši Holešovi. Tecl si pochvaloval, že se lídr tabulky a obhájce titulu po vynucené pauze kvůli pandemii koronaviru vrátil v lepší formě, než v jaké odstartoval jarní část sezony.

Na takto vydařený zápas z osobního hlediska si z hlavy nedokázal vzpomenout. "Asi nepamatuju takový zápas, ale doufám, že to třeba ještě letos překonám," řekl v nahrávce pro média Tecl.

Severočechům dělal problémy náběhy za obranu. "Doufám, že jsou s tím trenéři spokojení, ale asi jsou spíš spokojení s celou hrou. Na začátku jarní sezony nám to asi nešlo tak, jak bychom chtěli. Musím říct, že nám ta pauza asi prospěla, sedlo si to a hrajeme teď daleko líp," pochvaloval si Tecl.

Slavia navázala na úterní výhru v Mladé Boleslavi 1:0 a stále si před druhou Plzní, která rozdrtila právě minulého soupeře červenobílých 7:1, drží osmibodový náskok. Výkon proti Jablonci podle Tecla nesnižuje ani fakt, že soupeři chyběla více než polovina hráčů základní sestavy.

"Byli oslabení, ale na druhou stranu furt ta sestava byla dobrá a měla sílu. Samozřejmě je to velice cenné a taková odpověď na výkon Plzně. Jsem rád, že se nám to povedlo, protože vždycky ty zápasy tady s Jabloncem se nám moc nevedly. Tak je dobře, že se to takhle otočilo," podotkl devětadvacetiletý Tecl, který v Jablonci dříve působil.

Slavia se dostala do vedení ve 21. minutě, kdy Tecla fauloval ve vápně Michal Jeřábek a Nicolae Stanciu proměnil penaltu. "Myslím, že chtěl odkopnout balon, ale podkopl mě. Takže si myslím, že penalta byla jasná, tam není žádný problém. Naštěstí to Nico pěkně proměnil," prohlásil Tecl.

Po přihrávce Holešovi do jasné šance měl sám ještě snadnější úlohu při svém gólu. Stanciu se efektně uvolnil a předložil mu balon před úplně prázdnou branku. "Samozřejmě po té Boleslavi jsem rád, že jsem gól dal. Já jsem o poločase říkal Nicovi, ať mi nahraje do prázdné, tak mi nahrál," pochvaloval si Tecl, který dal v 16. zápase v ligové sezoně třetí gól.

Připustil, že mu systém hry soupeře vyhovoval. "Jablonec se snažil hrát docela vysoko a my jsme toho dobře využívali. Když jsem jim sebrali balon, tak jsme se snažili jít rychle nahoru a oni s tím měli velké problémy," dodal Tecl.