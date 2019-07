Tecl se nemůže dočkat. Je znát, že jsem dlouho nehrál, lituje

Slávistický fotbalista Stanislav Tecl je na nadcházející sezonu natěšený asi nejvíc v kariéře. Osmadvacetiletý útočník se totiž vrací na trávníky po dlouhé pauze a operaci kolena, kvůli které s výjimkou tří minut v posledním kole minulého ročníku nehrál soutěžní zápas devět měsíců.

"Myslím, že jsem nažhavený asi nejvíce ze všech. Kluci si po minulé sezoně ani nestihli pořádně odpočinout, protože ten termín a krátká přestávka tomu moc nenahrávaly. Já se těším hodně, dá se říct, že asi nejvíc v kariéře. Teď si užívám každý trénink, mám z toho radost," řekl novinářům Tecl.

Oproti úvodu letní přípravy se cítí mnohem lépe. "V prvním zápase bylo hrozné vedro, všechno se tam sešlo, navíc jsme byli po soustředění, které bylo brutální. Z deseti dnů, které jsme vždy soustředění měli, se vše odběhalo v pěti dnech. Příprava byla krátká a hodně intenzivní. Doufám, že se se nám to vrátí na hřišti," uvedl Tecl.

Byl až sám překvapen, že celou přípravu zvládl téměř bez úlev. "Jednou mi na soustředění to koleno trochu oteklo. Ale jinak jsem odtrénoval vše bez úlev. Jsem za to rád, ani jsem nečekal, že bych stihl odběhat vše jako kluci. Člověk si to tak nějak podvědomě hlídá, ale spíš v tréninku, ne v zápasech," řekl Tecl.

"Nachystaný jsem, ale samozřejmě je to znát, že jsem dlouho nehrál. Chvilku mi bude trvat, abych se do toho dostal úplně na sto procent," dodal útočník s pěti reprezentačními starty.

Je mu jasné, že asi bude chvíli trvat, než si vybojuje místo v základní sestavě. "Určitě to bude těžké. Příprava byla opravdu hodně krátká, čas nebyl takový, jako jsem byl vždy zvyklý. Ale tady ve Slavii je to těžké vždy. Na druhou stranu šance vzhledem k mnoha zápasům, které nás čekají, určitě přijde," mínil Tecl.

Slavii čeká na konci léta závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů a boj o základní skupinu, kterou už si zkušený útočník na rozdíl od ostatních spoluhráčů zahrál v Plzni. "Je to obrovský sen pro všechny. Já už měl to štěstí, že jsem si to zahrál, a hrozně rád bych si to zopakoval. Uděláme vše pro to, abychom si to zahráli tady. Ty zápasy jsou neopakovatelné, splněný dětský sen pro všechny," podotkl.

Nejraději vzpomíná na odvetu 4. předkola v Mariboru, kde před šesti lety rozhodl gólem o výhře 1:0 a Plzeň postoupila do skupiny. "Tam jsme si to všichni užili. Bylo by hezké, kdyby se mi něco podobného povedlo znovu, ale je to zatím daleko. Teď je před námi liga," dodal Tecl.