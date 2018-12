Teplický hrdina Moulis: Ten gól si budu pamatovat do konce života

Hned dvě série ukončil útočník Pavel Moulis nedělním gólem, kterým sedm minut před koncem zápasu 18. kola první ligy rozhodl o výhře fotbalistů Teplic nad Spartou 1:0. Pro severočeský celek zařídil první vítězství na Letné po osmi letech a sám se v nejvyšší soutěži prosadil poprvé od loňského srpna.

"Osm let jsme tady nevyhráli, takže je to trochu historický úspěch. Ten gól si budu pamatovat do konce života. Dal jsem vítězný gól na Spartě, navíc jsem jim ukončil sérii osmnácti neprohraných zápasů," řekl novinářům Moulis, který jako náhradník byl i u poslední výhry Teplic na Letné v říjnu 2010. "Je to taková náhoda," dodal s úsměvem.

Moulis se prosadil v 83. minutě, po rychlém autu. "Honza Krob to rychle vzal, hodil to přes jejich obránce a já jsem tam byl sám," řekl teplický útočník, který doufá, že důležitá branka mu pomůže prosadit se do základní sestavy. "Potřeboval jsem to. Moc jsem nenastupoval a už jsem z toho byl na hlavu. Snad jsem si řekl o větší šanci, tak uvidíme, co na to trenér," uvedl.

Podle Moulise pomohla Teplicím i krize Sparty, kvůli které domácí fanoušci začali brzy na hráče letenského celku pískat a pak mohutným skandováním "Ščasný ven" se domáhali odchodu trenéra. "Jak to bylo dlouho bez branek, tak byli čím dál nervóznější a jak na ně začali pískat, tak to hráčům nepomohlo," prohlásil.

"Trenér nám také říkal, že se nemáme čeho bát a kdy jindy porazit Spartu než teď. Hráli jsme uvolněně, hráli jsme dobře, napadli jsme je. Takhle bychom měli hrát s každým soupeřem," řekl Moulis s tím, že za vítězství trenér Stanislav Hejkal slíbil hráčům dva dny volna.

"Zrovna teď říkal, že máme volno jen zítra a hned v úterý máme trénink, takže moc volna nám nedal," usmál se Moulis. "Ale slíbil, že nám dá dva dny volna někdy v zimní přípravě," přidal.