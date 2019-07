Tetour z Dukly po sestupu neutekl, převzal kapitánskou pásku

Zatímco mnoho jeho spoluhráčů po sestupu Dukly Praha z nejvyšší fotbalové soutěže zamířilo jinam, záložník Daniel Tetour, jenž čerstvě oslavil pětadvacáté narozeniny, zůstal. Převzal pásku kapitána mužstva a pokusí se vrátit ho mezi elitu.

Vás nenapadlo utéci jinam?

Nenazýval bych to útěkem, ale hodně záleželo, jaké přijdou nabídky, které by byly příhodné pro mě i pro klub. Tak výhodná však žádná nebyla.

Nováček polské Ekstraklasy Raków Częstochowa o vás však usiloval dosti výrazně. Proč to nevyšlo?

Zájem tu byl, i jeho trenér (Marek Papszun) mě kontaktoval. Ale právě Poláci nechtějí moc platit za přestup mateřskému klubu, takže tahle transakce by se moc vedení Dukly nelíbila a těžko by s ní souhlasilo. Na tom to nejspíš taky ztroskotalo.

Podle smlouvy jste po sestupu šel s platem na polovinu. Jak se s tím vyrovnáváte?

Takhle to bylo nastavené, až do výše padesáti procent. Pak však přišlo jednání s vedením, které mohlo nové podmínky smlouvy určit jinak. U sebe bych to nijak nekonkretizoval, ale právo na to měli.

Je sestup skutečně to nejhorší, co může fotbalistu potkat?

Z mé zkušenosti ano. Zatím jsem hrál jen první ligu, teď tohle. Sezona byla fakt špatná, neřekl bych, kdybychom bojovali do poslední chvíle. Ale při součtu všeho jsme si to i zasloužili. Teď na druhou stranu může přijít hezká věc, kdy mohu něčeho dosáhnout a vyhrát druhou ligu.

Převzal jste po Marku Hanouskovi či Branislavu Miloševičovi kapitánskou pásku. Jak k tomu došlo?

Tady je zvykem, že kapitána určuje trenér Roman Skuhravý. Přišel za mnou a zeptal se, zda-li to beru, že by byl rád, abych se stal kapitánem. Souhlasil jsem.

O druhé lize se traduje, že je bojovná, plná střetů. Nemáte z toho obavy?

Za sebe se soubojů vůbec nebojím. První liga je také bojovná, možná je v ní jenom víc fotbalovosti, která tu bojovnost trochu zastiňuje. Důrazem to však bude hodně podobné.

Troufáte si okamžitě postoupit zpátky mezi elitu?

Troufám. Když jsme hráli první ligu, tak jsem vždycky věřil, že budeme hrát poháry, pořád jsem optimista, dávám si nejvyšší cíle. A šanci postoupit rozhodně máme.