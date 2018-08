Tetteh i Čivič. Tvrdík omylem propálil vyhlídnuté letní posily

Tak to se nepovedlo. Jaroslav Tvrdík nechtěně odtajnil něco, co mělo zůstat pod pokličkou. A to ve chvíli, kdy mají slávističtí hráči mají plné hlavy ostrých bitev v předkole Ligy mistrů. Sešívaný funkcionář neprozřetelně zveřejnil fotku, kde je vidět tabule s vysněnými letními posilami. Některé z nich Slavia získala, některé ne. Přestože přišla ožehavá informace s křížkem po funuse, je to pro klub z Edenu vcelku ostuda s nádechem amatérismu. Na vysoce profesionální úrovni, jíž se červenobílí pyšní, to rozhodně nepasuje.



Jaroslav Tvrdík je tím vyhlášený. Sešívaný funkcionář dává na sociální sítě kde co a udržuje tak sešívané fanoušky v centru dění a zaplavené užitečnými i méně důležitými informacemi. Tentokrát ale přestřelil. I když nejspíš nechtěně. Na svém twitteru totiž zveřejnil fotografii ze sešívaného zákulisí, kde se za zády sportovního ředitele Nezmara a trenéra Trpišovské skví tabule s vytipovanými letními posilami.

A to dokonce v pořadí důležitosti a různými poznámkami. Na prvním místě ve snaze získat co nejzvučnější posilu byl na seznamu Trézeguet, který ve Slavii dokonce absolvoval zdravotní testy. Ale nedokázal se vyrovnat s nátlakem okolí, aby pro svůj další růst upřednostnil kvalitnější soutěž, a raději svůj přestup utnul. Další dvojice hráčů, pomyslnou dvojku a trojku, se do Edenu podařilo přivést. Olayinka z Gentu a exliberecký Coufal už se prohánějí v sešívaném dresu při soutěžních duelech.

Stejně jako Baluta, jenž byla osudné listině pomyslné číslo šest. Z třinácti "položek" se povedlo získat ještě obránce Jaroslava Zeleného z Jablonce a příbramského Matouška, který prozatím zůstal u Litavky.

Ten byl navíc mezi posilami až na posledním místě. Koho se získat nepovedlo? Kromě Trézegueta třeba sparťana Civiče, jenž byl náhradou v případě, že by se nepodařilo zlanařit Zeleného. S námluvami Slavia neuspěla také u jablonecké Jovoviče, Radonjiče z CZ Bělehrad, Tetteha či Köpkeho z Herthy Berlín. Nezlákala ani Olssona z AIK Stockholm.

Ošemetný list se dostal na světlo svět až teď. Být to ale dřív, byl by to pro Slavii slušný průšvih. A to hned z několika důvodů. O ostudě a amatérismu nemluvě. Dá si příště Tvrdík větší pozor?